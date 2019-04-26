Поздравления с 10-летием: стихи и открытки

Юбилей - событие огромного масштаба, не смотря на то, 100 тебе или 10.
У каждого человека есть в жизни есть повод хотя бы раз в год собирать вместе друзей и близких, тех, кого всегда рад видеть, на свой персональный праздник - День рождения.
Наступил твой первый юбилей – 10 лет!
еще не знаешь жизни взрослой ты секрет,
еще не умеешь принимать серьезные решения,
Научишься! Поздравляем тебя с Днем Рождения!
Расти, развивайся, на месте не стой,
И пусть твои родители всегда будут с тобой,
Совет их внимательно слушай и мотай на ус,
И тогда узнаешь в жизни счастья вкус!
Десять лет тебе сегодня,
Настоящий юбилей.
Будет детство пусть веселым,
Смейся звонко, не болей.
Пусть успехи твои в школе
Только радуют родню.
А плохие все отметки
Пресекай ты на корню.
С юбилеем! Тебе сегодня десять лет!
Для малышей во дворе ты уже авторитет,
Рогатку давно сменил на мяч футбольный,
И в восторге, когда идет фильм прикольный!
Увлекаешься рыбалкой, ходишь в секцию дзюдо,
И на девочек из класса тебе уже не все равно,
Растешь, ребенок, продолжай в том же духе,
Желаем, чтобы жизнь не закрутила в заварухе!
10 лет - какое чудо!
Сказок день и волшебства.
Ждут подарки отовсюду
И приятные слова.
Мы желаем солнца, ласки,
И пятерки получать,
Чтоб блестели твои глазки,
Чтоб хотелось танцевать!
Сегодня тебе 10! Твой первый юбилей!
Пусть юбилеев будет сто! Никогда не болей!
Будь смел, здоров, любим и терпелив,
Как будущий глава семьи, будь справедлив!
Учись прилежно и родительские советы внимай,
А на душе пусть у тебя пусть будет май,
Пусть пахнет твоя жизнь свободой,
И будь всегда окружен заботой!