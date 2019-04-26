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Поздравления с 10-летием: стихи и открытки

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Поздравления с 10-летием: стихи и открытки
16:44 Сегодня Телеграф

Юбилей 10 лет - уникальный день, какой невозможно пропустить.

Юбилей - событие огромного масштаба, не смотря на то, 100 тебе или 10.

У каждого человека есть в жизни есть повод хотя бы раз в год собирать вместе друзей и близких, тех, кого всегда рад видеть, на свой персональный праздник - День рождения.

Наступил твой первый юбилей – 10 лет!

еще не знаешь жизни взрослой ты секрет,

еще не умеешь принимать серьезные решения,

Научишься! Поздравляем тебя с Днем Рождения!

Расти, развивайся, на месте не стой,

И пусть твои родители всегда будут с тобой,

Совет их внимательно слушай и мотай на ус,

И тогда узнаешь в жизни счастья вкус!

Десять лет тебе сегодня,

Настоящий юбилей.

Будет детство пусть веселым,

Смейся звонко, не болей.

Пусть успехи твои в школе

Только радуют родню.

А плохие все отметки

Пресекай ты на корню.

С юбилеем! Тебе сегодня десять лет!

Для малышей во дворе ты уже авторитет,

Рогатку давно сменил на мяч футбольный,

И в восторге, когда идет фильм прикольный!

Увлекаешься рыбалкой, ходишь в секцию дзюдо,

И на девочек из класса тебе уже не все равно,

Растешь, ребенок, продолжай в том же духе,

Желаем, чтобы жизнь не закрутила в заварухе! 

10 лет - какое чудо!

Сказок день и волшебства.

Ждут подарки отовсюду

И приятные слова.

Мы желаем солнца, ласки,

И пятерки получать,

Чтоб блестели твои глазки,

Чтоб хотелось танцевать!

Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи 

Сегодня тебе 10! Твой первый юбилей!

Пусть юбилеев будет сто! Никогда не болей!

Будь смел, здоров, любим и терпелив,

Как будущий глава семьи, будь справедлив!

Учись прилежно и родительские советы внимай,

А на душе пусть у тебя пусть будет май,

Пусть пахнет твоя жизнь свободой,

И будь всегда окружен заботой!

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