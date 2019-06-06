Вознесение Господне 2019: лучшие поздравления на украинском языке

Этот событие празднуется всегда после Пасхи на сороковой день. День был выбран не случайно, ведь именно сороковой день в Священной истории является днем завершения великих подвигов, в этот день родители должны были приносить младенцев первый раз в храм. И Иисус, возродившись после Пасхи на 40 день, должен был войти в храм своего отца как спаситель человечества. Преодолев смерть, как следствие греха, и дав человеку воскреснуть во славе, Господь вознес высоко человеческую природу, сделав ее возможной принятию Святого Духа.
В праздник Вознесения Господне надо вознестись над обычной жизнью не только мечтами, но и делами, стремиться угождать Богу, каких бы усилий это не стоило.
Поздравления на украинском языке
У Вознесіння Господнє
Свою душу в храм неси,
Нехай Всевишній все виконає,
Лише в молитві попроси.
* * *
Проспівали пташині голоси,
Піднісся він, щоб нам допомогти,
Будь-які біди перемогти.
Щоб жили у мирі всі завжди,
Натхненні силою добра.
І вітаючи в цей день,
Мені хочеться бажати,
Щоб зберігала на землі
Вас божа благодать.
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров'я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
* * *
Нехай Вознесіння Господнє подарує твому серцю віру, твоєму розуму - надію, а твоєму здоров'ю - силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!
Вознесіння Господнє
Звістка прекрасну несе.
Нехай же з радістю сьогодні
Небо вам подарує усе!
Хай буде з вами щастя,
Примноживши благодать,
І тоді негоди всякі
Вас навіки оминуть!
* * *
Вознесіння світлом своїм
Нехай зігріє тебе і зміцнить.
Будь ти мирі з Богом нашим,
І він тебе захистить!
А ще я хочу побажати
Тобі мудрості й доброти,
Світом душу свою наповнювати,
Жити без прикростей і суєти!
Сьогодні - Вознесіння,
Хай щастя до вас прийде!
Тривога і сумнів
Нехай назавжди піде.
Нехай Господь наш істинний
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!
* * *
У цей сонячний день ми вітаємо вас з Вознесінням Господнім. Нехай ваша душа буде чистою, а серце - люблячим. Бажаємо вам отримувати задоволення від кожного дня і не забувати дякувати Господу за кожну прожиту хвилину.
Вознісся Він на небо,
Щоб захищати нас усіх!
Бажаю в Вознесіння -
Вам відданих друзів!
Щоб брехня з життя вашого
Зникла назавжди,
І щоб віра в серці
Залишилася на роки!