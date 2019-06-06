Вознесение Господне 2019: лучшие поздравления на украинском языке

Вознесение Иисуса Христа на небо, завершившего свое земное служение, является одним из знаменательных событий в священной истории и отмечено отдельным праздником.

Этот событие празднуется всегда после Пасхи на сороковой день. День был выбран не случайно, ведь именно сороковой день в Священной истории является днем завершения великих подвигов, в этот день родители должны были приносить младенцев первый раз в храм. И Иисус, возродившись после Пасхи на 40 день, должен был войти в храм своего отца как спаситель человечества. Преодолев смерть, как следствие греха, и дав человеку воскреснуть во славе, Господь вознес высоко человеческую природу, сделав ее возможной принятию Святого Духа.

В праздник Вознесения Господне надо вознестись над обычной жизнью не только мечтами, но и делами, стремиться угождать Богу, каких бы усилий это не стоило.

Поздравления на украинском языке

У Вознесіння Господнє

Свою душу в храм неси,

Нехай Всевишній все виконає,

Лише в молитві попроси.

* * *

Проспівали пташині голоси,

Піднісся він, щоб нам допомогти,

Будь-які біди перемогти.

Щоб жили у мирі всі завжди,

Натхненні силою добра.

І вітаючи в цей день,

Мені хочеться бажати,

Щоб зберігала на землі

Вас божа благодать.

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров'я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

* * *

Нехай Вознесіння Господнє подарує твому серцю віру, твоєму розуму - надію, а твоєму здоров'ю - силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

Вознесіння Господнє

Звістка прекрасну несе.

Нехай же з радістю сьогодні

Небо вам подарує усе!

Хай буде з вами щастя,

Примноживши благодать,

І тоді негоди всякі

Вас навіки оминуть!

* * *

Вознесіння світлом своїм

Нехай зігріє тебе і зміцнить.

Будь ти мирі з Богом нашим,

І він тебе захистить!

А ще я хочу побажати

Тобі мудрості й доброти,

Світом душу свою наповнювати,

Жити без прикростей і суєти!

Сьогодні - Вознесіння,

Хай щастя до вас прийде!

Тривога і сумнів

Нехай назавжди піде.

Нехай Господь наш істинний

Допоможе вам у всьому,

Живіть тільки думками

Ви чистими про нього!

* * *

У цей сонячний день ми вітаємо вас з Вознесінням Господнім. Нехай ваша душа буде чистою, а серце - люблячим. Бажаємо вам отримувати задоволення від кожного дня і не забувати дякувати Господу за кожну прожиту хвилину.

Вознісся Він на небо,

Щоб захищати нас усіх!

Бажаю в Вознесіння -

Вам відданих друзів!

Щоб брехня з життя вашого

Зникла назавжди,

І щоб віра в серці

Залишилася на роки!