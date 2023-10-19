След Кивы, руки ФСБ и борьба за наркорынок – кто и почему ловит барыг в Украине

Борьба за очищение от наркотиков на деле может быть борьбой за рынок в интересах спецслужб рф

Почти полкило синтетических наркотиков — таков рекорд стартовавшей с мая акции по борьбе с оборотому запрещенных веществ "Поймай барыгу — получи кэш". Всего же с начала ее действия были выплачены премии в виде 1 млн 140 тыс. грн, отмечается на специальном сайте. Но все ли так просто с этой программой?

В феврале в информационное пространство ворвалась инициатива, озвученная одесским блогером Стасом Домбровским. Он сообщил о старте с 1 мая акции "Поймай барыгу", направленной против наркоторговли. Спонсором акции выступил бизнесмен Егор Левченко, готовый платить за информацию о каждом наркоторговце и закладчике 1000 долларов, а в прифронтовых зонах еще больше – 3000 долларов.

Однако вскоре вокруг инициатора данной акции стало возникать множество вопросов, которые поставили вопрос об искренности намерений Егора Левченко.

ОПГ Химпром и Егор Левченко

Уже в апреле в СМИ появилась информация о якобы причастности Егора Левченко к международной наркоторговле в лице мощного наркокартеля "Химпром". Последняя занималась производством синтетических наркотиков, за что и получила свое название, а ее организатор, гражданин рф, известен в других странах еще как Егор Буркин, Артем Ермолаев и под другими именами.

Будучи в розыске в ряде стран, Левченко, по данным журналистов, скрывался в Латинской Америке, за что и получил прозвище "Мексиканец".

Действительно, еще в 2017-м году российские СМИ сообщали о масштабной операции против "Химпрома". Тогда арестовали 67 человек, изъяли 4 тонны синтетических наркотиков, а полученную "прибыль" оценили в 2 млрд российских рублей или 35 миллионов долларов.

Впрочем, к тому времени "Химпром" уже осел в Украине, где в качестве управляющего делами на месте выступил такой себе Александр Щиплецов, также известный как Яшин и Печерский.

Вероятно, причиной такому стечению обстоятельств стал тот факт, что в розыскной базе МВД Украины с 2016 года числится некий гражданин Егор Левченко, подозреваемый по статьям о создании преступного сообщества, изготовлению и продаже наркотиков, и отмыванию преступных доходов.

Егора Левченко ищет МВД Украины

Впрочем, и в Украине жизнь "Химпрома" была отнюдь не безоблачной, так в 2019-м году СБУ задержала 30 участников наркосиндиката, изъяла 180 кг спайсов на 5 млн долл. и прекратила работу нарколаборатории, производившей до 200 кг наркотика в месяц.

О масштабе деятельности организации говорит решение Голосеевского районного суда Киева от 16 апреля 2020 года по уголовному производству №12020000000000025, посвященному следствию над экс-сожительницей одного из руководителей мощного ОПГ.

В ходе следствия у нее, как у доверенного лица наркобарона изъяли 3 млн 35 тысяч долларов, которые нашли в банковской ячейке одного из столичных банков и в сейфе одной из квартир.

Майман, Тищенко и Кива – с кем связан Егор Левченко

Впрочем, в публичной плоскости Егор Левченко пытается ассоциировать себя как мецената и волонтера, что делается через благотворительный фонд From Heart UA. Согласно официальным данным фонд оказал помощи примерно на 21 миллион гривен.

При этом сам Егор Левченко в интервью все тому же Стасу Домбровскому резко критиковал скандально известного "добровольца" Михаила Маймана, с которым у него вышел конфликт. Левченко обвинил Маймана в краже гуманитарной помощи.

Одесский блогер Стас Добмрбровский

Впоследствии Майман записал видео, в котором обвинил в гибели министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского ОПГ "Химпром", а экс-главу МВД Арсена Авакова назвал его "крышей". Любопытно, что позднее к Арсену Авакову действительно пришли с обыском в рамках расследования данного дела.

Михаил Майман обвиняет Химпром в смерти министра внутренних дел Украины

Вспомнил Михаил Майман и Главное управление разведки Украины, заявив, что правду о произошедшем знают его глава Кирилл Буданов и генерал Максим Марчук.

Впрочем, особой веры к Михаилу Майману уже давно нет, ведь он не раз задерживался правоохранителями. При этом он удивительным образом остается на свободе. Также Майман был близок к предателю Украины, экс-нардепу Илье Киве, в бытность главой МВД Арсена Авакова возглавлявшего Департамент Нацполиции по борьбе с наркопреступлениями. Правда впоследствии их пути разошлись, дошло даже до драки между ними в одном из столичных ресторанов.

Тот же "Обозреватель" утверждал, что именно Илья Кива был причиной расцвета "Химпрома" в Украине, а с учетом явной связи последнего с российскими спецслужбами, наркокартель вполне может быть инструментом в руках фсб.

Предатель Украины Илья Кива

Но надо сказать что Михаил Майман умел завязывать отношения с представителями политикума, как тут не вспомнить скандальное награждение одиозного нардепа Николая Тищенко именным пистолетом. Награда была вручена как раз от батальона Святого архангела Михаила, в котором якобы "служил" Майман. С такими возможностями Михаил Майман после ссоры с Ильей Кивой вполне мог обзавестись новыми покровителями.

Любопытно, что по данным СМИ Егор Левченко якобы заинтересован в установлении контроля над мошенническими колл-центрами в Украине, в чем также подозревают и Николая Тищенко.

Как утверждаю источники "Телеграфа" на IT-рынке, сеть колл-центров, связанных с Левченко, сейчас только расширяется. В первую очередь речь идет о Львове, Харькове, Днепре, Одессе, где развиваются и наркоструктуры поглощающего конкурентов "Химпрома".

По информации же источников в правоохранительных органах, Левченко-Буркин специально выделил колл-центр для работы в Польше, чтобы его сотрудники могли прозванивать украинских беженцев и работников. Последнее очень удобно, ведь находящихся там украинцев можно не только разводить на деньги, но и привлекать для работы в "Химпроме", что расширяет наркоторговлю еще и на территорию Польши. Наркосиндикат-то международный.

В целом тяжело представить, чтобы человек, сотрудничавший с такими людьми как Михаил Майман, действительно готов давать деньги за борьбу с наркоторговлей. Скорее уж это похоже на хитроумную комбинацию по очистке рынка руками неравнодушных украинцев и полиции, которым можно передавать информацию о "чужих торговцах и закладчиках наркотиков.

Также вызывает опасения информация о возможной причастности Егора Левченко к мошенническим колл-центрам, ведь телефонные аферисты могут выманивать у своих жертв миллионы гривен.