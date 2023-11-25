"Мужчины ходили за водой, а мы молились, чтобы они вернулись". Как переселенка из Мариуполя спасла солнечного человека

Чтобы выжить в окруженном городе, люди топили снег и собирали дождевую воду.

"Не нужно бояться делать добро", — уверяет переселенка из оккупированного Мариуполя Галина Пилипенко. Эта фраза на первый взгляд может показаться простой и банальной, однако в случае с ее семьей это далеко не просто слова.

В разгар атаки оккупантов на приморский город Галина с мужем и сыном приняли в своей семье как родного 65-летнего Сашу – человека с синдромом Дауна, который, вероятно, является старейшим украинцем с этой генетической патологией. Вместе с семьей Пилипенко он выдержал адские недели боев за Мариуполь и спасся. Историей семьи женщина поделилась с "Телеграфом".

Терапия добром

Галина познакомилась с Сашей почти случайно, в то время, когда сама переживала не самый лучший период в своей жизни.

"В 2016 году завод "Азовмаш", где я работала, закрылся и я потеряла работу, — вспоминает женщина . — Никакой другой работы найти не могла: мне было 59 лет и нигде меня не брали. У меня началась серьезная депрессия. Но однажды соседка сказала, что есть человек, за которым нужно ухаживать: у него умерли родители и он с синдромом Дауна. Сначала я отказалась, потому что я ничего об этом не знала, но соседка все же уговорила меня познакомиться с Сашей. Я пришла, увидела и сердце мое дрогнуло. Он протянул ко мне руки, улыбнулся и я поняла, что человеку нужна поддержка, ведь он один остался в этом мире. Я решила, что буду помогать Саше".

Сначала Галина помогала Саше по хозяйству и с домашними делами. Но потом женщина заметила, что общение с солнечным человеком и для нее самой является своеобразной терапией депрессии.

"Саша оказался очень светлым человеком. Он такой положительный, солнечный, дарит людям столько добра, что эта энергия просто неисчерпаема. Он без маски, он настоящий", — рассказывает Галина.

Мариупольчанка решила изменить к лучшему жизнь своего подопечного.

"Саша любил раскраски. Он и сейчас этим занимается, это его хобби. Но я видела, что ему грустно, ему нужно общение с людьми", — объясняет Галина.

Солнечный мужчина увлекается творчеством

Женщина записала Сашу на занятия футболом и в местный клуб для людей с инвалидностью "Поверь в себя", где солнечный мужчина нашел много друзей и получил новые увлечения: занимался танцами, участвовал в театральных постановках.

Галина Пилипенко изменила жизнь Саши

Но большая война беспощадно сломала мирную жизнь Галины и Саши. Но не их дружбу.

"Еще накануне большой войны, пересматривая новости, я чувствовала, что будет что-то плохое. Я сказала мужу, что нам нужно уехать, но он уверял, что никакой войны не будет. А 24 февраля уже был обстрелян микрорайон Восточный, звуки войны приближались к Мариуполю. Но даже после того мы надеялись на чудо и не ожидали того, что случилось. Это было похоже на страшный сон, казалось, что мы проснемся, и все будет по-прежнему: ну не может же такого быть, чтобы в XXI веке соседняя страна вдруг напала на другую", — вспоминает Галина Пилипенко.

Ситуация в Мариуполе становилась все хуже. В городе исчезли связь, газ, вода, электроэнергия, а спастись возможности не было.

"В городе не было уже ни полиции, ни медицинской помощи, ни магазинов, ни местных властей. Мы нашли старый радиоприемник и слушали новости. Власти рассказывали, что будут делать "зеленый" коридор и массово вывозить мирных жителей автобусами. Муж вышел из дома первым с сумками, но потом вернулся и сказал, что мы никуда не едем, потому что никакого "зеленого" коридора нет, а люди, пытавшиеся самостоятельно выехать на своих автомобилях, были обстреляны. И мы поняли – мы в осаде!" – рассказывает Галина.

В ситуации тупика оказался и солнечный человек. Родных у него не было. Кроме Галины, за Сашей ухаживала еще одна женщина.

"Но когда началась война, эта вторая женщина сразу отказалась от Саши. Она сказала, что не будет за ним ухаживать. Тогда я сказала своему мужу: "Кажется, что Саша будет теперь с нами". Он посмотрел на меня и ответил: "Ну и какая в этом проблема? Пусть будет с нами". И мне сразу стало легче на душе, что мне не пришлось ничего доказывать и уговаривать. Так мы и взяли Сашу в свою семью", — объясняет Галина.

А дальше началось выживание…

"Мы собирали дождевую воду с водостоков. Затем выпал снег, ударили морозы, и мы собирали этот снег и топили его. Мужчины ходили под обстрелами к источнику, чтобы набрать питьевой воды. Когда это происходило, мы с Сашей становились на колени и молили бога, чтобы мужчины вернулись живыми, потому что от источника можно было и не вернуться. Готовили еду на костре., – рассказывает женщина.

Впоследствии возле дома семьи Пилипенко появилась артиллерия, поэтому оставаться там уже было крайне опасно. Семья перебралась в квартиру Саши.

"Там мы жили четверо в маленьком коридоре. Уложили матрасы и спали на них в полусогнутом состоянии. Но однажды снаряд прилетел в магазин рядом, и из квартиры полностью вырвало окна. А на улице минус 10 градусов. Мы решили, что находиться в квартире уже опасно и нужно снова куда-то бежать", — жалуется Галина.

Под обстрелами, не утихавшими ни на мгновение, семья Пилипенко вместе с Сашей вернулись в собственный дом, но и там их ждала беда.

"Наша квартира уцелела, но также была без окон. Мы поняли, что спастись можем только в подвале. Спустились туда, а там уже было 35 человек из нашего дома. Муж нашел строительные поддоны, вынесли из квартиры ковры и одеяла, чтобы греться и так мы поселились в подвале , — рассказывает Галина. — Саша был все время с нами. Он в это время мало говорил, но когда начинались обстрелы, произносил одно слово — "война". Он все понимал и как испуганный мышонок сидел возле меня. Когда взрывы были где-то совсем рядом, мы обнимались четверо, прощались друг с другом и плакали, мы понимали, что надо бежать, но нам некуда было бежать".

Чудо спасения

Пилипенко и солнечный мужчина 18 суток провели в подвале своего дома. Однажды смерть была совсем рядом, когда после очередного обстрела на верхних этажах начался пожар и угарный газ спустился в подвал. И все же семье удалось спастись и эвакуироваться.

"Случилось чудо, иначе я это назвать не могу. Многие авто во дворе были разбиты, но однажды в подвал пришел сосед и сказал, что у него осталось два чудом уцелевших автомобиля и на один автомобиль нужен водитель, тогда три человека можно эвакуировать. А мой муж как раз имел водительское удостоверение, поэтому считаю нам повезло", — вспоминает Галина.

Но мало было достать авто. Нужно еще было уехать из города, который рашисты бомбили день и ночь.

"Ситуация была такова: нужно было ехать по проспекту Мира в Мариуполе. На одной стороне уже были рашисты, а на другой, где находились мы — ВСУ. И нам нужно было переехать с нашей стороны на их. Мы рискнули, ведь другого выхода не было ", — рассказывает женщина.

По дороге на Мангуш Сашу и семью Пилипенко ждало еще одно нервное испытание – рашистская фильтрация.

"На блокпостах мужчины должны были пройти так называемую фильтрацию. Их куда-то заводили, снимали отпечатки пальцев, раздевали, смотрели, есть ли татуировки. Я взяла Сашу, подошла к человеку с оружием и спросила: "Этому мужчине тоже нужно пройти фильтрацию"? А Саша маленький, худой, измученный, Рашист посмотрел на него и сквозь зубы процедил: "Нет", — вспоминает Галина.

Женщина признается, что эмоции от переезда на подконтрольную территорию будут запечатлены в ее памяти на всю жизнь.

"Мы ехали в полной темноте без света, потому что включать его было нельзя. Когда мы приблизились к Запорожью, то ночью увидели огоньки. Это подсвечивали наши украинские полицейские, указывая людям дорогу. Когда я увидела эти огни, то выдохнула с облегчением и поняла, что уже не страшно, что это уже Украина и нас никто не обидит", — рассказывает Галина.

Саша верит в победу Украины

После месяцев скитаний по городам Украины, проживанию в детских садах, на арендованных квартирах, семья Пилипенко и их подопечный усилиями благотворителей получили дом в Богуславе. И хотя жилье не идеально, но есть свой огород.

На вопрос откуда посреди хаоса войны у женщины появились силы взять ответственность за солнечного мужчину, спасти его от неизбежной смерти, Галина отвечает искренне.

"У нас люди не всегда хорошо относятся к тем, кто отличается от них. А я понимала, что нужно Саше помогать. Я ему помогаю и понимаю, что этим самым я и себя лечу и мне легче становится на душе, ведь Саша дарит радость, тепло общения. Например, утром просыпаешься, выходит из своей комнаты и говорит: "Доброе утро, это я". И так сразу хорошо становится на душе. Он умеет поднять настроение, подарить радость. Не надо бояться делать добро. Добро возвращается, ведь спасая других, ты спасаешь и себя", — резюмировала Галина Пилипенко.