Кто такой Вадим Гедульянов - депутат Боярского горсовета со шлейфом коррупционных дел

Депутат задерживался за взятку СБУ

Киевская область, а вернее некоторые ее представители являются яркими примерами довольно стремительных, но в то же время неоднозначных политических карьер, которые имеют шансы закончиться осуждением за коррупцию. Одним из таких примеров может стать экс-глава Киево-Святошинского райсовета, а ныне депутат Боярского горсовета Киевской области Вадим Гедульянов, за которым тянется шлейф откровенно коррупционных дел.

Еще в 2020-м году Служба безопасности Украины задержала Вадима Гедульянова при попытке завладения 45 тысячами долларов за закрытие криминального производства и утверждение детального плана участка в Киевской области. Но на деле это был лишь один из многочисленных сомнительных эпизодов в политической деятельности Гедульянова.

Из Одессы в столицу

Родился Вадим Гедульянов в городе Керчь в 1990-м году и еще обучаясь в Одесской юридической академии занялся предпринимательской деятельностью, также рано заинтересовался политикой – в 2012-м году в возрасте 22 лет он уже баллотировался в Верховную Раду Украины. Неудачно.

Как утверждает издание Голос, хотя баллотировался Гедульянов как самовыдвиженец, он был членом Партии регионов, откуда вышел только в 2014-м году, и тут же появился в столице. По данным издания, проводником в Киев для него стал отец его однокашника по Одесской юридической академии Александр Тигов.

Уже на Киевщине Вадим Гедульянов вступил в партию "Европейская солидарность" и стал депутатом Киево-Святошинского райсовета от города Боярка, возглавив затем последовательно две депутатские комиссии.

Впрочем, есть интересный момент — если проводником Гедульянова в Киевской области действительно был Александр Тигов, то отплатил ему депутат черной неблагодарностью – он инициировал увольнение своего благодетеля на сессии райсовета в сентябре 2016 года и сам стал его главой. Сам Тигов назвал произошедшее "рейдерской атакой" и подал в суд, в мае 2017-й год Святошинский районный суд Киева признал решение сессии незаконным, но главой райсовета Вадим Гедульянов перестал быть только 19 августа 2019 года, когда за его отставку проголосовали депутаты.

К моменту голосования политик уже имел заметный скандальный и даже коррупционный шлейф, причем частично даже на национальном уровне.

Обвинения в коррупции – миллионы гривен на тендерах

В нечистоплотности Вадима Гедульянова обвинил еще Александр Тигов, но на национальный уровень Киево-Святошинский район вышел в декабре 2018 года из-за обрушения крыши спортивной арены детско-юношеской школы №4. Тогда в ситуацию вмешался даже премьер-министр Украины Владимир Гройсман и поручил безотлагательно провести расследование причин разрушения спортивной арены школы №4 в Вишневом.

Любопытно, что в августе 2017 года прошел тендер на строительство этой самой спортивной арены на 17,5 млн грн., который выиграла ООО "Антарес групп". То есть речь шла по сути о новом объекте, который оказался неспособен даже выдержать массу снега в декабре 2018-го.

Заметим, что за ООО "Антарес групп" тянется длинный шлейф из претензий правоохранителей и чиновников, правда не из столичного региона. Например, в Киевской области компания выиграла 6 государственных тендеров на сумму в 19,4 млн грн. для отдела образования Киево-Святошинской райгосадминистрации и управления коммунального хозяйства города Вишневое.

В то же время Васильковский сельский совет обратился в полицию, поскольку выигравшая тендер на строительство спортивной площадки "Антарес" за год так ничего и не построила, хотя деньги в размере 1,45 млн грн получила сполна.

В июле 2019 года было открыто уголовное производство №62019000000001031, согласно которому в Киево-Святошинской райгосадминистрации, возглавляемой тогда Вадимом Гедульяновым, действовала преступная группа, расхищавшая средства из местного бюджета. Происходило это по версии следствия через заключение договоров на поставку товаров и услуг за счет местного бюджета с различными компаниями. В их числе упоминается ООО "Антарес групп", а также еще более 10 фирм.

А еще в феврале 2018 года фискальная служба открыла уголовное производство № 32018100060000023 согласно которому "Антарес" уклонялся от налогов, "покупая" у фиктивных фирм товары и услуги. На деле же, закупая товар, он просто списывал налоги через механизм налогового кредита.

И все это только одна из фирм-подрядчиков Киево-Святошинской райгосадминистрации времен Вадима Гедульянова. В сети есть информация, что таких фирм наберется около десятка — ООО "Каде Груп "Астеро пром.", "Декас Інжинірінг", "Лідер Буліндастрі", "СТМ ДНЕПР", "Мелодія води" и другие. И за право работать с местным бюджетом якобы надо было платить "откаты" в размере 30% от суммы договора.

Рост благосостояния

Любопытно, что как раз в бытность главой Киево-Святошинской райгосадминистрацией Вадим Гедульянов "оброс" недвижимостью и легковым авто.

Так, он купил в Киево-Святошинском районе две квартиры площадью в 80 и 100 квадратов, причем отдал за них всего 360 тысяч гривен, или 2000 гривен за квадратный метр, что представляется чересчур низкой ценой. Также чиновник приобрел автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, правда не новый. Случилось все это за один год – в 2017-м, как раз в те времена, когда по мнению следствия, в Киево-Святошинской райгосадминистрации орудовала преступная группа из должностных лиц РГА.

Заметим, что источники доходов депутата не вполне понятны — так, совокупный задекларированный доход Вадима Гедульянова за 2016-2017 годы составил всего 302 825 гривен, что почти на 60 тысяч меньше цены купленной им недвижимости.

Впрочем, деньги у политика были — в декларации за 2016-й год он отчитался о наличии у него 65 тысяч долларов (из них 55 тысяч даны в долг третьим лицам) и 202 тысяч гривен. Вероятно, эти деньги были заработаны Вадимом Гедульяновым когда он еще занимался бизнесом, из которого он вышел как раз в 2015-2016 годах, во всяком случае о каких-то своих корпоративных правах в собственных декларациях он умолчал.

Последний раз декларацию о доходах Вадим Гедульянов сдавал еще в 2021-м году, и согласно ей ему принадлежат все те же квартиры на 180 "квадратов" и TOYOTA LAND CRUISER PRADO. При этом весь его доход за 2020-й год составил всего 72 121 гривен, полученных в ООО "Бескюа". Судя по сумме, он получал в месяц примерно 6000 гривен, что лишь на 20% выше минимальной зарплаты.

Также у него имеются 59 500 долларов (из них 35 тысяч он дал в долг) и 260 тысяч гривен наличными.

Теперь в Боярке

После увольнения с поста главы Киево-Святошинского райсовета, который в настоящий момент и вовсе находится в стадии ликвидации, Вадим Гедульянов баллотировался в Боярский городской совет, вновь от "Европейской солидарности". Как утверждали тогда СМИ, его кандидатуру продвигала народный депутат от этой партии Виктория Сюмар.

Выборы Вадим Гедульянов выиграл и стал депутатом Боярского горсовета, причем происходило это в тот самый момент, как он был подозреваемым в деле о хищении бюджетных средств.

А два года спустя, в октябре 2022-го, Вадим Гедульянов был задержан СБУ, правда какова ситуация по этому, уже очередному, уголовному делу в биографии политика, неизвестно.

Вадим Гедульянов задержание СБУ

"Телеграф" писал ранее, что ситуация в некоторых населенных пунктах Киевской области далека от идеальной, в некоторых из них из-за нехватки мест в школах существуют сразу по 17 первых классов с 40 учениками в них.