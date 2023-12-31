Украинский бодибилдер с ДЦП — чемпион в Европе. Как это ему удалось

Иван Федорченко мотивирует других последовать его примеру и заниматься спортом

Американский киноактер и продюсер Арнольд Шварценеггер в своей книге "Новая энциклопедия бодибилдинга", являющийся живой легендой этого спорта, дает новичкам, впервые выходящим под свет софитов на сцену, следующие советы: "Одним из важнейших качеств при позировании является уверенность в себе. Вы должны выглядеть уверенно, излучать покой и компетентность". Собственно, психологическое чувство уверенности и есть особенность, которая отличает чемпионов от посредственных спортсменов.

Именно такую суперсилу имеет криворожский бодибилдер Иван Федорченко. У него диагноз ДЦП, однако мужчина не закрылся в себе, как многие в подобных обстоятельствах, а наоборот — решил продемонстрировать себя публике. Спортсмен уже завоевал два золота — на чемпионате Украины и в Португалии — и останавливаться не собирается. Свою историю мужчина рассказал "Телеграфу".

На пути к золоту

31-летний Иван увлекся спортом еще с детства.

– Спортом я начал заниматься с 9 лет. Это была легкая атлетика, плавание, шахматы. Таким образом я постепенно развивался. Спорт всегда был в моей жизни и спорт мое хобби, – рассказывает Иван.

Однако в соревновательном бодибилдинге мужчина – считанные месяцы. Почему выбрал именно этот достаточно специфический спорт?

– Занимаясь спортом, я смотрел видеоролики и увидел, как люди выступают, показывают результаты. Потому и я решил попробовать себя в этом направлении. С другой стороны, мне хотелось попробовать что-нибудь новое и узнать свои возможности, — объясняет свой выбор Федорченко.

Тренером Ивана стал профессиональный спортсмен Денис Орлецкий.

— Иван ко мне пришел где-то за два месяца до чемпионата Украины. Общие знакомые нас свели и попросили помочь, мол, человек хочет выступать, но не знает с чего начать, опыта нет. В эту секунду, в которую я принимал решение взять или не взять тренировать Ивана, время для меня словно замерло. Но мы с Иваном приняли вместе этот вызов, – говорит Орлецкий.

Иван вместе с тренером

Иван с Денисом поставили амбициозную цель и начали готовиться к открытому чемпионату Украины по бодибилдингу WABBA 2023 года.

— Для меня это был профессиональный вызов: смогу ли я вывести Ивана на уровень не просто города или области, а именно на международный уровень, чтобы показать свою работу как тренера, и чтобы спортсмен смог продемонстрировать достойный результат, — рассказывает Орлецкий.

Полтора часа тренировок шесть раз в неделю – именно в таком ритме начал жить Иван.

Но особенности бодибилдинга в том, что кроме строгого режима тренировок и диет, которых придерживаются почти все спортсмены, бодибилдеру важно не только создать хорошую форму как у античной скульптуры, но и уметь представить ее публике.

— Даже если человек хочет выйти на сцену, ему нужно побороть свой страх. Кроме того, нужно сделать форму и научиться эту форму презентовать, ведь бодибилдинг в некоторой степени все же конкурс красоты и нужно уметь себя показать, — объясняет тренер.

А удачно "разрекламировать" себя на сцене, не имея реальной уверенности, по словам тренера Ивана — невозможно, поэтому сначала спортсмена пришлось подготовить психологически.

— Сначала Иван чувствовал себя очень неуверенно. Это неудивительно: любой спортсмен, имеет ли он проблемы со здоровьем или нет, в начале пути всегда немного растерян. Иван засыпал меня вопросами: есть ли у него шансы, сможет ли он выступать, что ему для этого нужно. Но я дал ему понять, что все в его руках. Я сказал: "Иван, безразлично кто ты, безразлично какие у тебя есть проблемы, ты уже победитель". Это и меня подтолкнуло: человек взял волю в кулак и решил доказать себе и окружающим, что все возможно, — говорит Орлецкий.

Полтора часа шесть раз в неделю — в таком ритме тренировался Иван

Работа над собой не для себя

Серьезным препятствием в подготовке к чемпионату стал диагноз Ивана. Из-за сложностей с координацией движений научиться позировать было нелегко, ведь спортсмену нужно поочередно сокращать строго определенные группы мышц, а этому профессионалы учатся годами.

— Например, тяжело давалась спина. Я не мог вывести и показать широчайшую мышцу. Но со временем мы с тренером "поймали" эту мышцу, — вспоминает Федорченко.

Однако тренер не делал для подопечного особых исключений.

— На одной из тренировок по позированию Иван стал рассказывать сказочки, мол, у него спина не так развита, ему вообще тяжело позировать, потому что он не чувствует мышц. То есть начал ссылаться на свои болезни. Но я видел его потенциал и уже очень скоро мы "поймали" спину. Здесь в первую очередь важна работа мозга, а мозг еще не мог контролировать мышцы как следует. Теперь Иван уже может с закрытыми глазами выходить и демонстрировать мышцы, — говорит Денис Орлецкий.

Позирование давалось тяжело

В итоге тренировки обернулись для Ивана двойным золотым триумфом. В октябре Федорченко завоевал первенство на чемпионате Украины по бодибилдингу в категории "Человек с инвалидностью". Средства на поездку во Львов мужчине собрали неравнодушные криворожцы.

— Первый раз на сцену я выходил на адреналине. Но я не боялся и четко понимал, куда иду: это большая сцена, это зрители, которым интересно посмотреть на меня. А нам с тренером было интересно показать им, каких результатов можно добиться, — рассказывает спортсмен.

А в начале декабря Иван одержал очередную победу на международном турнире в Португалии Hercules Olympia.

— Словами это сложно передать. Это просто радость. Я работаю над собой не для себя, а чтобы мотивировать других людей последовать примеру и заниматься спортом. У меня есть мечта – в дальнейшем помогать тем, кто хочет выступать, но боится. Я хочу делиться своим опытом с другими людьми, – говорит Федорченко.

Первый раз на сцене

Тренер мужчины уверяет, что Иван прогрессирует очень хорошо и имеет все шансы стать топ-спортсменом в своей категории.

— Когда Иван тренируется, люди в зале даже не понимают, что у этого спортсмена есть какие-то отличия, ведь он тренируется на уровне со всеми. Наша цель – покорить все профессиональные вершины: украинские турниры и международные. На очереди чемпионат Европы, – резюмировал Денис Орлецкий.

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