"Заряжаем павербанки, готовим тёплые вещи и проверяем электросистемы в доме": эксперт предупредил, когда ждать блэкаут

Морозы могут спровоцировать аварийные отключения света

Недавний массированный ракетный удар по Киеву столичные власти назвали частью стратегии РФ устроить украинцам блэкаут. Но даже без обстрелов граждане смогут ощутить на себе аварийные отключения из-за нехватки электроэнергии уже после 6-7 января.

Об этом пишет в своем Telegram-канале эксперт по энергетике и учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг Украины" Олег Попенко. Дефицит электроэнергии он ожидает из-за будущего падения средней температуры в Украине до минус 10-15 градусов, а возможно даже -20 °С.

"Низкие температуры будут держаться довольно долго, 7-10 дней. Это и будет одним из главных испытаний (впереди ещё как минимум февраль и март) этого отопительного периода и проверка того, как мы готовы к нему", — поясняет эксперт.

Ранее Олег Попенко заявил "Телеграфу", что падение среднесуточной температуры в Украине для минус 8-10 градусов грозит ростом потребления электроэнергии и ее дефицитом, что может привести к аварийным отключениям. Причем это фактически неминуемо, если морозы продлятся неделю и более.

"Особенности нашей энергосистемы заключаются в том, что при температурах ниже минус 8-10 градусов, мы вынуждены будем сжигать топлива на 20-30% больше, чем при минус 5-7. Другая проблема — техническое состояние нашей генерации, при которой за декабрь 8-10 блоков тепловой генерации выходили в капитальный, текущий или аварийный ремонт. И выдержат ли блоки работу в сложном режиме 7-10 дней не факт, а ведь покрывать пиковые нагрузки у нас практически нечем, кроме импорта", — пишет Олег Попенко.

Как утверждает эксперт, в декабре Украина 11 дней брала аварийную помощь из Европы в виде дополнительных объемов электроэнергии, но январские морозы будут и в Европе, и будет ли у них профицит электроэнергии в это же время — большой вопрос.

Также эксперт призывает учитывать участившиеся обстрелы энергетической инфраструктуры и уверен, что Украину ждут очень непростые недели, к которым все должны быть максимально к готовы.

"Заряжаем павербанки, готовим тёплые вещи, проверяем электрические системы в доме, готовим генераторы, заправляем их", — резюмирует Олег Попенко.

Заметим, что в НАК "Укрэнерго" поспешили успокоить украинцев, подчеркнув, что дефицита электроэнергии нет, но призвали потреблять ее экономно.

В связи с этим полезно знать, какие способы существуют для того, чтобы зарядить мобильный телефон во время блэкаута.