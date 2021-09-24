Колорит в духе Марокко: из Украины запускают прямые рейсы в Узбекистан

Эксперт говорит, что одна из визитных карточек страны — город Самарканд с 2500-летней историей, который находится под защитой ЮНЕСКО

Уже в ближайшее время для украинцев откроется новое туристическое направление – Узбекистан, куда пустят прямые рейсы из Киева сразу несколько авиакомпаний (Bees Airline, Uzbekistan Airways). И хоть ранее данное направление было несколько недооценено нашими гражданами, турагенты советуют увидеть эту страну, атмосфера которой схожа с Марокко.

Директор туристической компании "Tour planet" Гульнара Мамедова подчеркивает, что новое направление для украинцев на самом деле — хорошо забытое старое.

"В советское время эта страна была очень популярна, но туда уже давно никто не ездит из Украины. Там каждый уголок и камень пропитаны историей, много музеев и дворцов, ресторанов с вкуснейшей аутентичной кухней", — поясняет преимущество данного направления директор туркомпании.

В Узбекистане, продолжает эксперт, стоит непременно увидеть город Самарканд с 2500-летней историей, который находится под защитой ЮНЕСКО. Удивительная архитектура в духе Марокко понравится не только любителям истории, но и инстаблогерам.

Как пишет "РБК-Украина", уже сейчас в Узбекистан организовывают экскурсионные туры из Киева: 5-дневное путешествие в Самарканд, Бухару и Хиву с проживанием и питанием обойдется от 560 долларов с человека.

"Это очень ориентированная на туристов безопасная страна. Там нет криминала, и можно спокойно гулять вечером", — объясняет Мамедова.

К слову, во время пандемии для поездки в Узбекистан потребуется лишь ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета.

Напомним, в Египте в ближайшее время планируют открыть два новых города для туристов: Аль-Галяля и Аль-Аламин.