Колорит в духе Марокко: из Украины запускают прямые рейсы в Узбекистан
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Эксперт говорит, что одна из визитных карточек страны — город Самарканд с 2500-летней историей, который находится под защитой ЮНЕСКО
Уже в ближайшее время для украинцев откроется новое туристическое направление – Узбекистан, куда пустят прямые рейсы из Киева сразу несколько авиакомпаний (Bees Airline, Uzbekistan Airways). И хоть ранее данное направление было несколько недооценено нашими гражданами, турагенты советуют увидеть эту страну, атмосфера которой схожа с Марокко.
Директор туристической компании "Tour planet" Гульнара Мамедова подчеркивает, что новое направление для украинцев на самом деле — хорошо забытое старое.
"В советское время эта страна была очень популярна, но туда уже давно никто не ездит из Украины. Там каждый уголок и камень пропитаны историей, много музеев и дворцов, ресторанов с вкуснейшей аутентичной кухней", — поясняет преимущество данного направления директор туркомпании.
В Узбекистане, продолжает эксперт, стоит непременно увидеть город Самарканд с 2500-летней историей, который находится под защитой ЮНЕСКО. Удивительная архитектура в духе Марокко понравится не только любителям истории, но и инстаблогерам.
Как пишет "РБК-Украина", уже сейчас в Узбекистан организовывают экскурсионные туры из Киева: 5-дневное путешествие в Самарканд, Бухару и Хиву с проживанием и питанием обойдется от 560 долларов с человека.
"Это очень ориентированная на туристов безопасная страна. Там нет криминала, и можно спокойно гулять вечером", — объясняет Мамедова.
К слову, во время пандемии для поездки в Узбекистан потребуется лишь ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета.
Напомним, в Египте в ближайшее время планируют открыть два новых города для туристов: Аль-Галяля и Аль-Аламин.
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