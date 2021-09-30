На популярном среди украинцев курорте упростят правила въезда: что известно

Непривитым туристам нужно будет сдать ПЦР-тест трижды, но вакцинированных от этого правила освободят

Украинские туристы уже с 1 октября смогут отдохнуть на Шри-Ланке по упрощенным правилам. Тем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса, не нужно будет делать ПЦР-тест по прибытии в страну.

Об этом пишет Сolombo Рage.

Известно, что дополнительное тестирование на ковид не потребуется приезжим жителям страны, которые сделали ПЦР перед вылетом, и вакцинированным туристам. Однако последние должны быть привиты двумя дозами, в противном случае им нужно будет сделать тест в аэропорту.

Что же касается непривитых путешественников, помимо двух ПЦР-тестов — до вылета и по прилету — им нужно будет отправиться на двухнедельный карантин в обсервационном отеле или государственном карантинном центре. Далее предусмотрен еще один тест: только после него людям позволят отдохнуть в жаркой стране.

Напомним, вслед за Данией, где недавно отменили ношение масок и прочие карантинные ограничения, к прежней жизни вернулась Норвегия. Там больше не нужно носить маски, соблюдать дистанцию, а рестораны, клубы, торговые центры и прочие массовые места будут работать, как в доковидные времена.