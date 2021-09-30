Цены на Грецию упали: озвучены варианты дешевого отдыха в Афинах в октябре

Сейчас стоимость перелета в греческую столицу Афины значительно дешевле, чем летом.

К середине осени стоимость отдыха в греческой столице Афинах существенно снизилась. Так, стоимость отеля на двоих за 6-7 ночей может стартовать примерно от 31,5 тыс. гривен.

Об этом сообщает издание "Lonely Planet".

Желающим провести семь ночей, с 7 по 14 октября в четырехзвездочном отеле "Delice SA Hotel", стоит знать, что стоимость такого удовольствия составит 36,9 тыс. грн на двоих. В цену входит перелет и завтраки в отеле.

На те же даты можно забронировать также четырехзвездочный отель "Candia", однако его стоимость будет немного дороже — почти 40 тыс. грн.

Стоит отметить, что некоторые 3-звездочные отели могут стоить даже дороже, чем 4-звездочные. Например, стоимость проживания в "Jason Inn" с учетом перелета и завтраков такая же, как и в предыдущем четырехзвездочном отеле. Однако можно выбрать и более дешевый вариант. Например, цена отдыха в отеле "Ilisia" за 6 ночей составляет всего 31,5 тыс. грн за двоих.

В связи с пандемией туристам нужно знать, что для путешествия в Грецию необходимо иметь документ о получении двух доз вакцины от COVID-19, или же отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный максимум за 72 часа до пересечения границы. Эти правила распространяются на всех украинцев возрастом от пяти лет. Другим вариантом пересечения границы является справка о перенесенной болезни на коронавирус и наличии антител.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина может потерять безвизовый режим из-за жалоб некоторых стран ЕС, которые заявляют, что граждане таким образом незаконно проживают на территории Европы.