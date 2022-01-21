На все пять звезд: названо самое популярное направление среди туристов в 2021 году

Лишь четыре европейские страны попали в десятку лучших по оценке большинства туристов

Представители туристической платформы Tripadvisor опубликовали список наиболее популярных направлений для путешествий за прошлый год. Безоговорочная победа досталась столице Объединенных Арабских Эмиратов — Дубаю.

Информацию передает CNN.

Несмотря на коронавирусную пандемию, Дубай остался максимально приветлив к туристам практически со всех стран. На данный момент в стране сохраняется ограничение на поездки только для некоторых африканских государств — из-за распространения "омикрон"-варианта COVID-19.

Отметим, что Tripadvisor составляет общую оценку, базируясь на отзывах из самых различных туристических секторах. Традиционно публикуется ТОП-10 лучших мест для отдыха. Весьма занятным является тот факт, что европейских стран в этом году в перечне всего четыре.

Итак, наиболее высоко оценили путешественники со всего мира такие места, как

Дубай, ОАЭ;

Лондон, Великобритания;

Канкун, Мексика;

Бали, Индонезия;

Крит, Греция;

Рим, Италия;

Кабо-Сан-Лукас, Мексика;

Стамбул, Турция;

Париж, Франция;

Хургада, Египет.

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