На все пять звезд: названо самое популярное направление среди туристов в 2021 году
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Лишь четыре европейские страны попали в десятку лучших по оценке большинства туристов
Представители туристической платформы Tripadvisor опубликовали список наиболее популярных направлений для путешествий за прошлый год. Безоговорочная победа досталась столице Объединенных Арабских Эмиратов — Дубаю.
Информацию передает CNN.
Несмотря на коронавирусную пандемию, Дубай остался максимально приветлив к туристам практически со всех стран. На данный момент в стране сохраняется ограничение на поездки только для некоторых африканских государств — из-за распространения "омикрон"-варианта COVID-19.
Отметим, что Tripadvisor составляет общую оценку, базируясь на отзывах из самых различных туристических секторах. Традиционно публикуется ТОП-10 лучших мест для отдыха. Весьма занятным является тот факт, что европейских стран в этом году в перечне всего четыре.
Итак, наиболее высоко оценили путешественники со всего мира такие места, как
- Дубай, ОАЭ;
- Лондон, Великобритания;
- Канкун, Мексика;
- Бали, Индонезия;
- Крит, Греция;
- Рим, Италия;
- Кабо-Сан-Лукас, Мексика;
- Стамбул, Турция;
- Париж, Франция;
- Хургада, Египет.
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