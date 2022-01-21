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На все пять звезд: названо самое популярное направление среди туристов в 2021 году

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Самый классный сервис путешественникам организовали в Эмиратах
Самый классный сервис путешественникам организовали в Эмиратах

Лишь четыре европейские страны попали в десятку лучших по оценке большинства туристов

Представители туристической платформы Tripadvisor опубликовали список наиболее популярных направлений для путешествий за прошлый год. Безоговорочная победа досталась столице Объединенных Арабских Эмиратов — Дубаю.

Информацию передает CNN.

Несмотря на коронавирусную пандемию, Дубай остался максимально приветлив к туристам практически со всех стран. На данный момент в стране сохраняется ограничение на поездки только для некоторых африканских государств — из-за распространения "омикрон"-варианта COVID-19.

Отметим, что Tripadvisor составляет общую оценку, базируясь на отзывах из самых различных туристических секторах. Традиционно публикуется ТОП-10 лучших мест для отдыха. Весьма занятным является тот факт, что европейских стран в этом году в перечне всего четыре.

Итак, наиболее высоко оценили путешественники со всего мира такие места, как

  • Дубай, ОАЭ;
  • Лондон, Великобритания;
  • Канкун, Мексика;
  • Бали, Индонезия;
  • Крит, Греция;
  • Рим, Италия;
  • Кабо-Сан-Лукас, Мексика;
  • Стамбул, Турция;
  • Париж, Франция;
  • Хургада, Египет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как лучше всего спланировать путешествие за границу, чтобы не потерять деньги в случае форс-мажора. Дельными советами поделилась представительница компании Join UP! Екатерина Артюх.

Также мы писали о том, куда можно отправиться на отдых зимой, не выезжая за пределы Украины.

Теги:
#Путешествия #ОАЭ #Туристы #Дубай #Туризм #Отдых
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