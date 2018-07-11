Эта маленькая деревенька с водными каналами вместо дорог - одно из самых красивых мест на планете.

Эта маленькая деревенька с водными каналами вместо дорог - одно из самых красивых мест на планете. Сегодня предлагаем вам отправиться в маленькую голландскую деревеньку Гитхорн. По-другому ее еще часто называют Голландской Венецией, так как расположилась она на водных каналах общей протяженностью около 7,5 км. Деревня была основана еще в 1230 году. Для передвижения по деревне есть велосипедная дорожка и многочисленные водные каналы.