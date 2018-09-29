Туристическая деревня Вилья-Эпекуэн (Villa Epecuén) расположена на юго-востоке провинции Буэнос-Айрес в Аргентине.

Туристическая деревня Вилья-Эпекуэн (Villa Epecuén) расположена на юго-востоке провинции Буэнос-Айрес в Аргентине. После крупного наводнения она опустела, и сегодня руины поселения привлекают фотографов со всего мира, которые приезжают в это место, чтобы сделать интересные кадры. Вилья-Эпекуэн построили в 1920-х годах на берегу одноимённого озера, содержание соли в котором в 10 раз выше, чем в океане. Водоём славился целебными свойствами, излечивающими такие заболевания как депрессия и диабет. Расцвет городка пришёлся на 1970-е годы с появлением железной дороги, музеев и всевозможных магазинов. Тысячи туристов ежегодно приезжали, чтобы оздоровиться в солёной воде.