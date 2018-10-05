Пол Д’Амато всегда направляет свой объектив на сообщества людей и места, которые чаще всего игнорируют или избегают другие фотографы.

Пол Д’Амато всегда направляет свой объектив на сообщества людей и места, которые чаще всего игнорируют или избегают другие фотографы. Он терпеливо и настойчиво годами работает над своими проектами, чтобы зрители могли заглянуть в мир, невидимый для большинства. "Есть две нити, пронизывающие то, что я делаю как фотограф: интерес к сообществу и увлечение драмой человеческой психологии. Первое определяет, куда я иду, а второе – что я делаю, когда туда добираюсь".