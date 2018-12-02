Необычные брачные ритуалы из разных уголков мира

Новости путешествия: В разных уголках нашей планеты существует множество символов и знаков ухаживаний между мужчиной и женщиной.

Деревня Тенганан на Бали

Неженатые мужчины деревни Тенганан на Бали принимают участие в древнем обычае каждый май для того, что бы привлечь дам. Они сражаются друг с другом, вооружённые колючими листьями растения панданус и используют лишь бамбуковый щит для защиты. Несмотря на то, что это кажется жестоким, девушки так и рвутся посмотреть на это событие. Они размещаются на колесе обозрения, приводящимся в движение с помощью ног, которое останавливается только с окончанием боя.

Викторианская эпоха

Викторианские женщины очень тонко доносили до мужчин, что не заинтересованы в них. Если ты ей не понравился, она просто прикроет веером левую щёку. Говорить правду в лицо тогда было не принято, поэтому у женщин той эпохи была сложная система кодов, которой пользовались их поклонники. Если она обмахивалась медленно, значит она занята, если быстро, значит она в поиске. Если её веер прикрывал правую щёку, значит тебе повезло.

Австрия

В 19 веке в Австрии девушки, которые искали партнёра, держали ломтики яблок подмышками во время танцев. Затем они предлагали дольки яблок, которые впитали в себя запах их тела, своему избраннику. Если мужчина съедал дольку яблока, значит, симпатия взаимна.

Амиши

Ухаживания амишей всегда очень скрытны. В некоторых общинах соседи даже не догадываются, что будет свадьба, пока об этом не будет объявлено в церкви за несколько недель до события. Тем не менее, любопытные амишы знают способ узнать заранее. Тушёный в сливках сельдерей является главным блюдом на свадебных пирах, так что если в семье посажены стебли сельдерея в саду, значит кто-то женится.

Кельтский народ

С 17 века в валийских парах существует традиция обмениваться «любовными ложками». С помощью этих причудливо вырезанных деревянных ложек валийцы сообщали избраннцам о своих чувствах. Существует мнение, что именно от этого события появилось слово spooning, которое означает в английском не только «черпать ложкой», но и «ворковать», «обниматься».

Регион в США Новая Англия

В 18 веке у пар из Новой Англии практически не было личной жизни, потому что на их свиданиях всегда присутствовал «наблюдатель». Для того, чтобы обмениваться словами любви не приближаясь друг к другу, они использовали полую трубку длиной 180 сантиметров, которая называлась «палка ухаживаний». Таким образом, присутствующие на свидании члены семьи могли убедиться, что ничего неуместного не происходит — например, никто не держится за руки.

Племя Зулу

Для того, чтобы мужчине из африканского племени Зулу начать ухаживать за девушкой «Старшие девушки» (обычно взрослые девушки имели власть) должны были решить, что его избранница к этому готова. Затем старшая девушка даёт разрешение на занятие «хлобонгой». Пара проводит ночь вместе и мужчина обязан вернуть девушку домой до восхода солнца, в противном случае ему придётся заплатить её отцу штраф в размере одного козла. Отец девушки отрицает все знания о «хлобонге», но он обязан построить специальную хижину, где пара будет встречаться. В конце концов хороший отец признает жениха, попросив дочь привести скот от любовника.

Племя Кикапу

Мексиканское племя Кикапу использовали свист в течение многих десятилетий, чтобы передавать любовные сообщения своим избранникам. Это, как правило, происходит в деревне во время заката, и это способ для пары, чтобы спланировать своё вечернее свидание. Пары даже имеют свои собственные уникальные тоны, чтобы не путать свои сообщения с сообщениями других пар. Обычно свист это просто короткое сообщение, но бывают также и полноценные разговоры.

Племя Водабе

В Африканском племени Водабе мужчины являются теми, кого встречают «по одёжке». Они ценят красоту, и тратят много времени на уход и украшают себя для того, чтобы быть привлекательными для женщин. Во время брачного фестиваля под названием «Геревол» мужчины разодеваются в пух и прах и участвуют в танцевальном конкурсе под названием «Яаке». А женщины-судьи выбирают победителей на основе их навыков и внешнего вида.

Пуритане

Пуритане считали обручальные кольца слишком незначительными, а вместо этого будущая молодая невеста, получала наперсток из рук её кавалера. Затем она могла использовать этот инструмент для вышивания вещей для своего нового дома, а также она могла обрезать нижнюю его часть и носить в качестве обручального кольца.

Цыгане

Цыганским девочкам не разрешается ходить на свидания, так что, если мальчик хочет привлечь ее внимание, он хватает её в попытке получить поцелуй. Ритуал так буквально и называется «захват».

Китай

Во время Сестринского фестиваля еды в Юго-Западном Китае, который является их версией Дня Святого Валентина, девушки роскошно одеваются и варят липкий рис 4-х разных цветов, которые олицетворяют 4 сезона года. Затем они дают рис, завернутый в носовой платок, своим потенциальным женихам. Если человек хочет узнать, как к нему относится девушка, он должен развернуть платок и просеять рис. Если парень находит внутри две красные палочки, то это означает, что девушка любит его. Если внутри только одна палочка, то девушка вежливо отказала ему. Горе тому парню, который найдет чеснок или перец чили: это означает, что девушка категорически его отвергает. Если китаянка ещё не приняла решение или ждёт продолжения ухаживаний, она прячет в рис сосновые иголки.