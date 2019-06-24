День независимости Шотландии: великолепная страна Древнего Севера

24 июня 1314 года в битве при Баннокберне шотландский король Роберт Брюс разбил армию английского короля Эдуарда II, восстановив независимость своей страны.
Мы считаем, что Шотландия является одной из самых красивых стран мира. Старинные замки, древние руины, живописнейшие равнины, девственные леса, кристально чистые озера в полной мере отражают всё великолепие этой гордой, полной контрастов страны.
Аббатство Мелроуз — один из древних монастырей в Шотландии. Цистерцианский монастырь был превращен в руины в 1500-х годах.
Лодки в гавани рыбацкого поселка Ист-Ньюк в области Файф.
Скай — остров в архипелаге Внутренние Гебриды с его знаменитыми зелеными холмами и величественными горами.
Руины собора святого Андрея на рассвете.
Мини-коровы Хайленд, гуляющие по заповеднику Троссакс.
Замок Данноттар — разрушенная средневековая крепость, расположенная в шотландской области Абердиншир.
Королевская миля — самая знаменитая череда улиц в центре Эдинбурга.
Обычное явление для жителей Эдинбурга — музыканты, играющие на волынках.
Находящийся в верхней части Замковой скалы Эдинбургский замок отлично просматривается из парка Холируд.
В середине XVIII века в Эдинбурге был построен Новый город, благодаря которому была решена проблема перенаселенности.
Небольшой дом у подножия холма в городе Локерби на юге Шотландии.
Замок Килхурн у озера Лох-Эйв к северу от Глазго сейчас представляет собой развалины крепости 15-го и 17 века.
Замок Глэмис в Ангусе был домом королевы-матери леди Елизаветы Боуз-Лайон.
Шетландские пони в свитерах стали визитной карточкой Шотландии.
Ярко освещенный мост Clyde Arc Bridge в Глазго.