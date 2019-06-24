День независимости Шотландии: великолепная страна Древнего Севера

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24 июня 1314 года в битве при Баннокберне шотландский король Роберт Брюс разбил армию английского короля Эдуарда II, восстановив независимость своей страны.

Мы считаем, что Шотландия является одной из самых красивых стран мира. Старинные замки, древние руины, живописнейшие равнины, девственные леса, кристально чистые озера в полной мере отражают всё великолепие этой гордой, полной контрастов страны.

Аббатство Мелроуз — один из древних монастырей в Шотландии. Цистерцианский монастырь был превращен в руины в 1500-х годах.