Скачать
Понедельник, 24.06.2019
ЦИК на этой неделе зарегистрирует всех кандидатов в нардепы и обнародует списки
ЦИК на этой неделе зарегистрирует всех кандидатов в нардепы и обнародует списки
Политсила "Рух новых сил" Саакашвили анонсировала сборы у здания ЦИК
Партия Саакашвили соберется возле здания ЦИК
Фонсека прибыл в Рим на презентацию в Роме
Фонсека прибыл в Рим на презентацию в Роме
Петров пост 2019: что категорически нельзя делать
Петров пост 2019: что категорически нельзя делать

День независимости Шотландии: великолепная страна Древнего Севера

Смотрите фото (16)
День независимости Шотландии: великолепная страна Древнего Севера
11:38 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия: Ежегодно 24 июня в Шотландии широко отмечается национальный праздник - День независимости (Independence Day of Scotland).

  • 1

    24 июня 1314 года в битве при Баннокберне шотландский король Роберт Брюс разбил армию английского короля Эдуарда II, восстановив независимость своей страны.

    Мы считаем, что Шотландия является одной из самых красивых стран мира. Старинные замки, древние руины, живописнейшие равнины, девственные леса, кристально чистые озера в полной мере отражают всё великолепие этой гордой, полной контрастов страны.

    Аббатство Мелроуз — один из древних монастырей в Шотландии. Цистерцианский монастырь был превращен в руины в 1500-х годах.

  • 2

    Лодки в гавани рыбацкого поселка Ист-Ньюк в области Файф.

  • 3

    Скай — остров в архипелаге Внутренние Гебриды с его знаменитыми зелеными холмами и величественными горами.

  • 4

    Руины собора святого Андрея на рассвете.

  • 5

    Мини-коровы Хайленд, гуляющие по заповеднику Троссакс.

  • 6

    Замок Данноттар — разрушенная средневековая крепость, расположенная в шотландской области Абердиншир.

  • 7

    Королевская миля — самая знаменитая череда улиц в центре Эдинбурга.

  • 8

    Обычное явление для жителей Эдинбурга — музыканты, играющие на волынках.

  • 9

    Находящийся в верхней части Замковой скалы Эдинбургский замок отлично просматривается из парка Холируд.

  • 10

    В середине XVIII века в Эдинбурге был построен Новый город, благодаря которому была решена проблема перенаселенности.

  • 11

    Небольшой дом у подножия холма в городе Локерби на юге Шотландии.

  • 12

    Замок Килхурн у озера Лох-Эйв к северу от Глазго сейчас представляет собой развалины крепости 15-го и 17 века.

  • 13

    Замок Глэмис в Ангусе был домом королевы-матери леди Елизаветы Боуз-Лайон.

  • 14

    Шетландские пони в свитерах стали визитной карточкой Шотландии.

  • 15

    Ярко освещенный мост Clyde Arc Bridge в Глазго.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (16)

Все по теме:

Великобритания, День Независимости, Шотландия, Страна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка
02 Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
03 Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
04 Климкин об отставке: Я решил, что 5 лет хватит
05 Выборы в Раду: Клюеву, Парасюку и Корнацкому отказано в регистрации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
В Украине сохранится жара, местами грозы и шквалы
Итоги дня 23 июня: КиевПрайд, отказы ЦИК, решение ПЦУ и новые протесты в Тбилиси
Главные новости за 23 июня
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Солистка группы &quot;НеАнгелы&quot; очень изменилась в последнее время
Солистка группы "НеАнгелы" очень изменилась в последнее время
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь