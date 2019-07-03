Эти места красивые в любое время года: убедитесь сами (Фото)

Времена года не только оставляют свои следы на окружающих нас пейзажах, но и в значительной степени влияют на наш образ жизни, привычки, настроение. Необычайная способность Матушки-природы к изменениям лишь доказывает, что она жива и всегда готова нас удивлять. Каждый сезон окрашивается захватывающими контрастами, яркими цветами и волшебной атмосферой, и, хотя существует всего четыре официальных времени года, ни одно из них не выглядит одинаково в разных уголках мира. Художники из Budget Direct нашли способ объединить это разнообразие в одной фотографии, созданной с толикой цифрового волшебства. Они изобразили прекрасное сезонное одеяние природы с помощью серии кадров, запечатлевших одно и то же место в течение весны, лета, осени и зимы. Эти восемь коллажей разных мест отображают многообразие ликов одного пейзажа.