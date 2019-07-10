Гравитационные аномалии: места, в которых закон Ньютона не работает

1 Планета Земля живет по закону всемирного тяготения, который открыл сэр Исаак Ньютон. Но есть гравитационные аномалии, где этот закон не работает: там заглушенный автомобиль сам едет в гору, водопад вопреки логике течет вверх, а многотонный валун держится на вершине скалы под нереальным наклоном, качается, но не падает вниз… "Обратный" водопад в Англии Этот водопад недалеко от города Хейфилда бьет прямо в небо и тем самым немного напоминает фонтан. Секрет "водопада наоборот" в ветре: его мощные порывы подхватывают стремящуюся вниз воду и направляют поток в противоположную сторону. При нормальном течении воды высота водопада составляет 24 м. Откуда здесь такой сильный ветер, который способен справиться с внушительной тяжестью воды?

2 Дом тайн в США, штат Орегон В глубоком лесу стоит покосившаяся избушка, построенная на мистической Орегонской воронке. Коренные американцы называли этот район запретной землей — местом, которое следует избегать. Считается, что здесь действует некое сферическое силовое поле, половина которого выше уровня земли, а половина — ниже. От этого люди по-другому ощущают реальность. По полу ходить просто невозможно — нужно обязательно цепляться за стены или шесты, иначе сносит, как при корабельной качке. А вот метла, наоборот, стоит как вкопанная. Можно переставить ее в любое место в доме, но от этого ничего не изменится — она будет стоять. В этом таинственном месте мячики катятся вверх по абсолютно прямой поверхности. Надувательство исключено: многие туристы брали с собой уровень для измерения наклона.

3 Дорога у подножия горы Арагац в Армении На границе Армении и Турции находится гора, которая поражает воображение. К ней ежегодно приезжают тысячи путешественников, чтобы стать свидетелями необычного антигравитационного явления. Если заглушить машину внизу, то автомобиль сам покатится в гору. Дополняет картину река, которая находится рядом, — она также течет вверх. Многие из тех, кто там побывал, говорят, что подниматься было легче, чем спускаться.

4 Плотина Гувера в США, штат Невада Поднявшись на дамбу высотой 221 м, можно провести эксперимент: попробовать вылить воду из бутылки. Жидкость не польется вниз, как это обычно бывает, а мгновенно улетит вверх. То же самое будет, если попробовать сбросить с высоты какой-нибудь легкий предмет, — его стремительно утянет в небо мощнейшим потоком воздуха.

5 Башня Дьявола, США, штат Вайоминг Расположилась Башня Дьявола посреди совершенно плоских Великих Равнин и представляет собой монолит вулканического происхождения. Идеально правильная форма и размер делают это возникшее ниоткуда горное формирование главной достопримечательностью штата Вайоминг и желаемой добычей для альпинистов. Кажется невероятным, что альпинисты, которые поднимаются на высоту до 8 тыс. м, не могут покорить Башню Дьявола. Ее высота всего 386 м, но из-за отвесных стен взобраться на нее практически невозможно. И еще труднее спуститься обратно.

6 Загадочная дорога в Южной Корее Пустые бутылки и банки, оставленные на этой дороге на острове Чеджу, будут послушно скользить в гору — это туристы не раз проверяли. А находчивые власти страны быстро сделали это место привлекательным для туристов и даже поставили табличку, указывающую, откуда начинается гравитационная аномалия.

7 Золотой валун в Мьянме Покрытый сусальным золотом камень, кажется, в любую секунду готов сорваться вниз, но стоит на месте уже 2 500 лет. Высота валуна вместе с построенной на нем пагодой — около 15 м. По преданию, камень держится на волоске Будды, который замурован внутри. Валун не закреплен, и его может расшатать каждый, но за все время существования даже стихии не смогли сбросить его с горы. Говорят, что только женщина может сделать это. Поэтому женщинам касаться святыни запрещено.