Новые объекты, занесенные до всемирного наследия ЮНЕСКО

Новости путешествия: Каждый год природные и культурные достопримечательности со всего мира выделяются своей "выдающейся универсальной ценностью" для человечества.

1 Исландский национальный парк Vatnajökull Этот вулканический регион охватывает почти 14% общей территории Исландии.

2 Джайпур Сити в Индии Укрепленный индийский город Джайпур на северо-западе Раджастхана известен как "розовый город".



3 Могильные гробницы Древней Японии Это 49 древних гробниц, относящихся к III-VI векам в японской префектуре Осака.

4 Вавилон в Ираке После десятилетий лоббирования древний месопотамский город Вавилон также вошел в список ЮНЕСКО.



5 Баган, Мьянма Тысячи буддийских храмов разбросаны по живописному ландшафту, древняя столица страны уже привлекает туристов.

6 Plain of Jars, Лаос Мегалитические банки в Xiengkhouang, центральном Лаосе. Самые распространенные мифы о странах, которые нужно срочно опровергнуть