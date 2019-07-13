Новые объекты, занесенные до всемирного наследия ЮНЕСКО

Исландский национальный парк Vatnajökull
Этот вулканический регион охватывает почти 14% общей территории Исландии.
Джайпур Сити в Индии
Укрепленный индийский город Джайпур на северо-западе Раджастхана известен как "розовый город".
Могильные гробницы Древней Японии
Это 49 древних гробниц, относящихся к III-VI векам в японской префектуре Осака.
Вавилон в Ираке
После десятилетий лоббирования древний месопотамский город Вавилон также вошел в список ЮНЕСКО.
Баган, Мьянма
Тысячи буддийских храмов разбросаны по живописному ландшафту, древняя столица страны уже привлекает туристов.
Plain of Jars, Лаос
Мегалитические банки в Xiengkhouang, центральном Лаосе.