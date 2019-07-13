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Суббота, 13.07.2019
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Новые объекты, занесенные до всемирного наследия ЮНЕСКО

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Новые объекты, занесенные до всемирного наследия ЮНЕСКО
15:02 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия: Каждый год природные и культурные достопримечательности со всего мира выделяются своей "выдающейся универсальной ценностью" для человечества.

  • 1

    Исландский национальный парк Vatnajökull

    Этот вулканический регион охватывает почти 14% общей территории Исландии.

  • 2

    Джайпур Сити в Индии

    Укрепленный индийский город Джайпур на северо-западе Раджастхана известен как "розовый город".

  • 3

    Могильные гробницы Древней Японии

    Это 49 древних гробниц, относящихся к III-VI векам в японской префектуре Осака.

  • 4

    Вавилон в Ираке

    После десятилетий лоббирования древний месопотамский город Вавилон также вошел в список ЮНЕСКО.

  • 5

    Баган, Мьянма

    Тысячи буддийских храмов разбросаны по живописному ландшафту, древняя столица страны уже привлекает туристов.

  • 6

    Plain of Jars, Лаос

    Мегалитические банки в Xiengkhouang, центральном Лаосе.

Самые распространенные мифы о странах, которые нужно срочно опровергнуть

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ЮНЕСКО, Архитектура, Города, Страны, Всемирное наследие.
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