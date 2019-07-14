|
|
Пляжный отдых: самые чистые побережья мира (Фото)
Пляжный отдых – такой долгожданный и манящий, для многих является обязательным летним атрибутом. Но так часто он разочаровывает – добираешься, наконец-то до пляжа, а там – толпы народу и мутная вода… Но есть на карте пустынные пляжи с такой чистой водой, что диву даешься.
Литература для детей: писатели, с книгами которых стоит познакомить свое чадо
Новая жизнь пляжного домика: дизайн в светлых спокойных тонах, с акцентами синего (Фото)
Милые щенята, которые подарят позитив и вызовут улыбку
По дороге в сказку: магические тропы нашей планеты (Фото)
"Как такое могло прийти в голову?": "креативные" объявления и вывески
Первый раз - в первый класс: как подготовить первоклассника к школе
Белое платье, белая фата: самые красивые невесты всех времен
Хочется потрогать: издалека очень легко поверить в эти оптические иллюзии (Фото)
Странно, но смешно: что, если поменять лицами диснеевских героев и злодеев
Веселые картинки, которые заставят вас хохотать или как минимум добро улыбнуться
Маникюр 2019: классный морской маникюр с рисунком якоря (Фото)
Педикюр 2019: интересные идеи дизайна со стразами (Фото)
Захватывающие кадры заброшенных заводов, замков, церквей и домов (Фото)
Прикольные картинки, которые никого не оставят равнодушным
Маленькие щенки, которые заставят вас улыбнутся
Что здесь не так: странные курьезы их жизни простых смертных
Впечатляющие скульптуры животных, вырезанные из стволов дерева (Фото)
Невероятные изобретения Николы Теслы, которые опередили свое время
"Чувак, ты не вовремя": забавные коты, которых поймали на горячем
Что здесь происходит: снимки из серии "необъяснимо, но смешно"
Художница показала свой взгляд на "радости семейной жизни"
Anti-Rich Kids of Instagram: обычные парни и девушки стебутся над золотой молодежью
Не все поймут: странные и забавные зарисовки карандашом
Забавные открытки про женские проблемы
"Утро добрым не бывает": смешные фотографии от настоящих сов