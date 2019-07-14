Пляжный отдых: самые чистые побережья мира (Фото) Пляжный отдых – такой долгожданный и манящий, для многих является обязательным летним атрибутом. Но так часто он разочаровывает – добираешься, наконец-то до пляжа, а там – толпы народу и мутная вода… Но есть на карте пустынные пляжи с такой чистой водой, что диву даешься.