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Опасное и захватывающее путешествие на льду Байкала: как оно (Фото)

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Опасное и захватывающее путешествие на льду Байкала: как оно (Фото)
01:54 Сегодня Телеграф fototelegraf.ru Фото: fototelegraf.ru

Новости путешествия:Несмотря на то что Ольхон называют “сердцем Байкала”, туристическая инфраструктура на острове весьма скромна.

  • 1

    Рассказ путешественника Сергея Доля

  • 2

    Спустились на лед рядом со скалой Шаманкой. Если считать, что Байкал – сердце Сибири, а Ольхон – сердце Байкала, то Шаманка – сердце Ольхона. Это самое главное и известное место на острове, куда стремятся попасть все туристы. 

  • 3

    Грот, который образовался под одним из наплесков.

    Шаманку еще называют Бурхан-мысом, и это одна из 9 святынь Азии, ставшая визитной карточкой озера, один из самых знаменитых образов Байкала. В ближайшей к берегу скале есть сквозная пещера, о которой знали только шаманы и часто удивляли обычных смертных своей "способностью" проходить сквозь камень. Женщинам запрещалось приближаться к мысу, и они обходили это место за 2 версты. Если к мысу спускалась корова, забирать ее было запрещено и животное могло бродить там сколь угодно долго.

  • 4

    Встретили ребят на катере на воздушной подушке: популярное средство передвижения в этих краях.

  • 5

    Лед на Байкале ровный и чистый. Однако есть места, где его постоянно "пучит" и ломает.

  • 6

    Рядом с этим местом мы расположились на обед – поставили столики и скамейки. 

  • 7

    Наши гиды занялись приготовлением еды. Первым делом нас ждала расколотка. Это свежевыловленная рыба, замороженная и расколотая топором на маленькие кусочки. По идее, это та же строганина, только на Байкале особо не парятся с разделыванием рыбы ножом. 

  • 8

    А это – омуль горячего копчения. То ли мы были очень голодные после гостиничного завтрака, то ли действительно омуль – одна из вкуснейших рыб, но я съел аж три штуки.

  • 9

    Разумеется, трапеза была бы не полной без горячительного. Наверно меня сейчас будут обвинять в скрытой рекламе алкоголя, но давайте по-честному.

  • 10

     

    А это – черемуховый торт. Я впервые узнал о том, что из черемухи можно приготовить торт, но для Сибири это обычное дело. Судя по всему, черемуху собирают, сушат, толкут и используют в качестве сладкого ингредиента (темная прослойка).

  • 11

    На улице было солнечно и девчонки решили позагорать (на самом деле прием солнечной ванный продолжался секунд двадцать, пока я делал кадр).

  • 12

    Байкальский лед можно разглядывать бесконечно. На этом снимке видны маленькие пузырьки, которые образуются с началом весны. По мере потепления они будут подниматься выше и выше, разрушая ледяную толщу. 

  • 13

    А большие белые пузыри – это метан, возникающий в процессе жизнедеятельности органики под водой. Со временем пузыри замерзают, образуя полости во льду.

  • 14

    В одном месте мы обнаружили прорубь, которую вырезали аквалангисты.

  • 15

    Возле проруби были разложены куски льда, по которым можно оценить глубину промерзания озера – где-то сантиметров восемьдесят. 

  • 16

    Нам рассказали, что полтора месяца Байкал был скрыт под снегом. Но прямо перед нашим приездом был сильнейший ветер, который выдул все осадки и Байкал открылся. 

  • 17

    Мы нашли открытый и чистый участок льда и решили покататься на тьюбах. Каждый, кто катался, в обязательном порядке надевал шлем.

  • 18

    Кстати о водителях и автомобилях: нас возили специальные люди, которые имеют навык вождения по байкальскому льду. У них даже есть свое название – "Ледовые капитаны".

  • 19

    В течение всей поездки они не выпили ни грамма, так что кататься на тьюбах было безопасно.

  • 20

    Так же для желающих был организован гольф на льду. Это довольно популярное занятие – после нашего отъезда на Байкале был большой чемпионат по этому виду спорта.

  • 21

    Ну и само собой – мы "побурханили", но не просто так, а по-байкальски.

    Делается это следующим образом: во льду сверлятся небольшие лунки (глубиной с рюмку), туда наливается водка, и пьется через соломинку. 

  • 22

    Получается, пьешь из самого Байкала.

Остров Тетиароа во Французской Полинезии: экзотические частные владения Марлона Брандо

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Путешествие, Байкал, Приключение, Развлечение, Ольхон, Шаманка.
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