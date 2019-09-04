Опасное и захватывающее путешествие на льду Байкала: как оно (Фото)

1 Рассказ путешественника Сергея Доля

2 Спустились на лед рядом со скалой Шаманкой. Если считать, что Байкал – сердце Сибири, а Ольхон – сердце Байкала, то Шаманка – сердце Ольхона. Это самое главное и известное место на острове, куда стремятся попасть все туристы.

3 Грот, который образовался под одним из наплесков. Шаманку еще называют Бурхан-мысом, и это одна из 9 святынь Азии, ставшая визитной карточкой озера, один из самых знаменитых образов Байкала. В ближайшей к берегу скале есть сквозная пещера, о которой знали только шаманы и часто удивляли обычных смертных своей "способностью" проходить сквозь камень. Женщинам запрещалось приближаться к мысу, и они обходили это место за 2 версты. Если к мысу спускалась корова, забирать ее было запрещено и животное могло бродить там сколь угодно долго.

4 Встретили ребят на катере на воздушной подушке: популярное средство передвижения в этих краях.

5 Лед на Байкале ровный и чистый. Однако есть места, где его постоянно "пучит" и ломает.

6 Рядом с этим местом мы расположились на обед – поставили столики и скамейки.

7 Наши гиды занялись приготовлением еды. Первым делом нас ждала расколотка. Это свежевыловленная рыба, замороженная и расколотая топором на маленькие кусочки. По идее, это та же строганина, только на Байкале особо не парятся с разделыванием рыбы ножом.

8 А это – омуль горячего копчения. То ли мы были очень голодные после гостиничного завтрака, то ли действительно омуль – одна из вкуснейших рыб, но я съел аж три штуки.

9 Разумеется, трапеза была бы не полной без горячительного. Наверно меня сейчас будут обвинять в скрытой рекламе алкоголя, но давайте по-честному.

10 А это – черемуховый торт. Я впервые узнал о том, что из черемухи можно приготовить торт, но для Сибири это обычное дело. Судя по всему, черемуху собирают, сушат, толкут и используют в качестве сладкого ингредиента (темная прослойка).

11 На улице было солнечно и девчонки решили позагорать (на самом деле прием солнечной ванный продолжался секунд двадцать, пока я делал кадр).

12 Байкальский лед можно разглядывать бесконечно. На этом снимке видны маленькие пузырьки, которые образуются с началом весны. По мере потепления они будут подниматься выше и выше, разрушая ледяную толщу.

13 А большие белые пузыри – это метан, возникающий в процессе жизнедеятельности органики под водой. Со временем пузыри замерзают, образуя полости во льду.

14 В одном месте мы обнаружили прорубь, которую вырезали аквалангисты.

15 Возле проруби были разложены куски льда, по которым можно оценить глубину промерзания озера – где-то сантиметров восемьдесят.

16 Нам рассказали, что полтора месяца Байкал был скрыт под снегом. Но прямо перед нашим приездом был сильнейший ветер, который выдул все осадки и Байкал открылся.

17 Мы нашли открытый и чистый участок льда и решили покататься на тьюбах. Каждый, кто катался, в обязательном порядке надевал шлем.

18 Кстати о водителях и автомобилях: нас возили специальные люди, которые имеют навык вождения по байкальскому льду. У них даже есть свое название – "Ледовые капитаны".

19 В течение всей поездки они не выпили ни грамма, так что кататься на тьюбах было безопасно.

20 Так же для желающих был организован гольф на льду. Это довольно популярное занятие – после нашего отъезда на Байкале был большой чемпионат по этому виду спорта.

21 Ну и само собой – мы "побурханили", но не просто так, а по-байкальски. Делается это следующим образом: во льду сверлятся небольшие лунки (глубиной с рюмку), туда наливается водка, и пьется через соломинку.