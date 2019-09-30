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Возвращение к истокам: как выживает семья путешественников на необитаемом острове (Фото)

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Возвращение к истокам: как выживает семья путешественников на необитаемом острове (Фото)
03:49 Сегодня Телеграф mirvokrugnas.com Фото: mirvokrugnas.com

Новости путешествия:Известный британский путешественник Эд Стаффорд всегда спешит навстречу новым приключениям. На этот раз он решил вовлечь в свои авантюры собственную семью.

  • 1

    Супруга Лаура и двухлетний сын Ран отправились вместе с исследователем дикой природы на необитаемый остров в Индонезию. Им предстояло столкнуться с непредвиденными ситуациями и научиться выживать в экстремальных условиях в течение месяца, подвергая опасности и малыша. Свободные от общественных норм и взглядов родители провели месяц на необитаемом острове с маленьким ребенком. Они утверждают, что там условия жизни для малыша так же безопасны, как и дома в Великобритании.

  • 2

    Исследователи Эд Стаффорд и Лаура Бингхэм взяли с собой двухлетнего сына Рана на индонезийский остров Мерак, чтобы принять самый экстремальный вызов на выживание, с которым они когда-либо сталкивались. И хотя на необитаемом острове непросто добыть воду, еду и необходимые для быта предметы, Эд и Лаура считают, что в Великобритании для ребенка существует столько же опасностей, как и в дикой природе.

  • 3

    43-летний Эд говорит, что риск существует всегда и везде, но человек может снизить его до минимума. 26-летняя Лаура поддерживает мужа, добавляя, что в Британии на людей нападают с ножами даже в парках.

  • 4

    Семья жила на острове, снимаясь в очередном телепроекте на канале Discovery "Мужчина, женщина, ребенок, дикая природа" (Man Woman Child Wild). Стаффорд говорит, что присутствие маленького сына стало для родителей стимулом постоянно быть начеку.

  • 5

    Супруги занесены в Книгу рекордов Гиннесса как исследователи, которым первыми удалось пройти вдоль всей длины Амазонки, что составляет 6400 км. Они поженились в 2016 году. Своего сына путешественники назвали в честь известного первооткрывателя сэра Ранульфа Файннса.

  • 6

    Для жизни на острове в течение месяца семья взяла с собой лишь несколько ножей, немного бананов и одежду, в которую они были одеты. Мужу и жене пришлось построить себе укрытие, ловить рыбу для пропитания и найти источник чистой воды.

  • 7

    Во время съемок проекта, которые проводились исключительно супругами, они рассказали, что получили немало бесценных уроков для совместного существования. Несмотря на то что путешественники мечтают продолжать свои приключения вместе с Раном и будущими детьми, Лаура говорит, что если такой стиль жизни окажется опасным для их малышей, пара прекратит свои эксперименты.

  • 8

    Риск, на который пошли родители-исследователи, - огромен. В условиях дикой природы с двухлетним малышом может случиться что угодно. Но страсть к путешествиям, открытию новых мест и познанию собственных способностей к выживанию победила родительский инстинкт. Надеемся, что с маленьким Раном ничего плохого не произойдет, а его храбрые отец и мать защитят сына от всевозможных опасностей.

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Индонезия, Семья, Остров, Путешественник, Необитаемый остров, Семья робинзонов, Эд Стаффорд.
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