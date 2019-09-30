Возвращение к истокам: как выживает семья путешественников на необитаемом острове (Фото)

Супруга Лаура и двухлетний сын Ран отправились вместе с исследователем дикой природы на необитаемый остров в Индонезию. Им предстояло столкнуться с непредвиденными ситуациями и научиться выживать в экстремальных условиях в течение месяца, подвергая опасности и малыша. Свободные от общественных норм и взглядов родители провели месяц на необитаемом острове с маленьким ребенком. Они утверждают, что там условия жизни для малыша так же безопасны, как и дома в Великобритании.
Исследователи Эд Стаффорд и Лаура Бингхэм взяли с собой двухлетнего сына Рана на индонезийский остров Мерак, чтобы принять самый экстремальный вызов на выживание, с которым они когда-либо сталкивались. И хотя на необитаемом острове непросто добыть воду, еду и необходимые для быта предметы, Эд и Лаура считают, что в Великобритании для ребенка существует столько же опасностей, как и в дикой природе.
43-летний Эд говорит, что риск существует всегда и везде, но человек может снизить его до минимума. 26-летняя Лаура поддерживает мужа, добавляя, что в Британии на людей нападают с ножами даже в парках.
Семья жила на острове, снимаясь в очередном телепроекте на канале Discovery "Мужчина, женщина, ребенок, дикая природа" (Man Woman Child Wild). Стаффорд говорит, что присутствие маленького сына стало для родителей стимулом постоянно быть начеку.
Супруги занесены в Книгу рекордов Гиннесса как исследователи, которым первыми удалось пройти вдоль всей длины Амазонки, что составляет 6400 км. Они поженились в 2016 году. Своего сына путешественники назвали в честь известного первооткрывателя сэра Ранульфа Файннса.
Для жизни на острове в течение месяца семья взяла с собой лишь несколько ножей, немного бананов и одежду, в которую они были одеты. Мужу и жене пришлось построить себе укрытие, ловить рыбу для пропитания и найти источник чистой воды.
Во время съемок проекта, которые проводились исключительно супругами, они рассказали, что получили немало бесценных уроков для совместного существования. Несмотря на то что путешественники мечтают продолжать свои приключения вместе с Раном и будущими детьми, Лаура говорит, что если такой стиль жизни окажется опасным для их малышей, пара прекратит свои эксперименты.
Риск, на который пошли родители-исследователи, - огромен. В условиях дикой природы с двухлетним малышом может случиться что угодно. Но страсть к путешествиям, открытию новых мест и познанию собственных способностей к выживанию победила родительский инстинкт. Надеемся, что с маленьким Раном ничего плохого не произойдет, а его храбрые отец и мать защитят сына от всевозможных опасностей.