На берегу озера: самые красивые места для отдыха в Европе (Фото)

Отдых на берегу озера в Европе очень романтичен. Подумайте только: безмятежная вода, как солнце, исторические деревни, потерянные во времени, и, зачастую, потрясающие горные фоны, которых нет даже в волшебной Ривьере. Здесь несколько прибрежных мест, столь же очаровательных, как и люди, отдыхающие в них.
Аскона, Швейцария.
Этот низменный курортный город на северном берегу озера Маджоре столь же средиземноморский, как и Швейцария, - мы говорим о пятизвездочных отелях, экскурсиях по озеру на лодке Riva и бесконечных Aperol Spritzes, всего в 30 минутах от итальянской границы. Красота повсюду - от заснеженных далеких Альп до мощеных улиц Старого города, известного как Борго, где вы пройдете мимо церкви Пьетро э Паоло 16-го века и красочных зданий до площади Пьяцца на набережной. Может оказаться трудным найти меню даже на английском языке, но это часть шарма: люди приезжают сюда, чтобы спастись от толпы Ривьеры, отдохнуть в одном из местных пляжей (общественных бассейнов) и насладиться теплыми летними днями.
Озеро Комо, Италия.
Ни один список европейских озерных городов не был бы полным без упоминания об озере Комо, гламурной аристократической игровой площадке в итальянском регионе Ломбардия, любимой крупнейшими звездами сегодняшнего дня - Клуни, Мадонной, Версаче и Ричардом Брэнсоном. Черноббио - одна из самых живописных деревень, расположенных вдоль побережья Комо, с историческими домами, выстилающими красивую набережную у озера, и небольшим, но прекрасным садом под названием Il Giardino Della Valle. Всего в пяти минутах ходьбы вы найдете виллу д’Эсте, дворец 16-го века в старом мире, известный своими наполненными фонтанами садами и плавучим бассейном.
Охрид, Македония.
Надоело конкурировать с толпами (и ценами) Италии и Франции? Нацелитесь на Балканы. Охридское озеро, которое пересекает границу Албании и Македонии, является одним из самых глубоких и древних озер Европы и на протяжении веков было местом отдыха местных жителей. Город с таким же названием получил звание Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году за свои византийские достопримечательности, османскую архитектуру и доисторические виды растений и животных в озере. Посетите церковь Св. Йована Канео, ознакомьтесь с многочисленными крошечными пляжами озера, прогуляйтесь по магазинам и базарам вдоль главной площади 10-го века.
Гальштат, Австрия.
Деревня железного века на берегу озера Халльштатт, Гальштат выглядит прямо со страниц сказки. Крошечная деревня, все альпийские дома 16-го века и церкви в стиле барокко, спускаются вниз по склону к кромке воды, откуда крутые лесистые холмы поднимаются в облака. Этот район известен самой старой в мире соляной шахтой, а также живописными тропами, которые берут начало в ледниках района, а осенью - невероятной осенней листвой. Зима также является фантастическим временем для прогулок, когда город часто покрыт тонким снежным покровом, а очаровательная рождественская ярмарка захватывает главную площадь.
Таллуар, Франция.
На берегу озера Аннеси великолепный озерный город Таллуар похож на застрявшую во времени деревню. Это может быть из-за того, что он остается за кадром для всех, кроме французов, которые проводят здесь лето, отдыхая на пляжах, плавая, катаясь на велосипеде и балуясь ресторанами, отмеченными звездами Мишлен. Abbaye de Talloires 17-го века - это самый легендарный отель города.
Блед, Словения.
Опираясь на надвигающиеся Юлийские Альпы, кобальтово-синее озеро само по себе спокойное и зеркальное, с церковью в виде шпиля 15-го века на центральном островке.
Озеро Синевир, Украина.
Озеро Синевир - самое большое озеро Украинских Карпат. Входит в Национальный природный парк "Синевир". Оно расположено на высоте около 1 км над уровнем моря и считается одной из визиток Карпат.
Живописная горная местность, покрытая 100-летними соснами до самых берегов, и кристальное озеро образуют прекрасное место для отдыха. На середине водоема есть островок, который выглядит с воды напоминая зрачок. Поэтому, еще одно название озера - "Морской Глаз".
Образованная естественным путем долина не только радует зрение, но и возбуждает любопытную человеческую фантазию. Здесь на берегу установлен деревянный 13-метровый памятник - "Вир и Синь". Его герои это девушка и парень, которым не суждено быть вместе. Согласно легенде, бедного парня Вира убил отец девушки Синь, чтобы они не были вместе. После этого она так долго плакала, что наполнила целое озеро своими слезами.
Неподалеку от озера построены гостиницы, базы отдыха и коттеджи. Здесь можно не только купаться, но и порыбачить. Отличным вариантом для проведения времени будет вело-прогулка, экскурсия, или турпоход по интересным местам.