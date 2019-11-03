Волшебное место: небесный сад в Ирландии (Фото)

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Ирландия — одна из самых красивых стран мира, полная неповторимых природных ландшафтов, скалистых берегов, чистых озер и сохранившихся с древних времен величественных замков.

Чтобы увидеть все достопримечательности Изумрудного острова не хватит целого отпуска. Поэтому мы хотим сэкономить ваше время и рассказать об одном из уникальных мест в Ирландии, которое при возможности обязательно стоит посетить.

Кратер Irish Sky Garden — это гигантский ландшафтный памятник, созданный американским Land Art художником Джеймсом Тарреллом (James Turrell). Таррелл одним из первых перевел искусство на совершенно новый уровень и начал разрабатывать оптико-пространственные проекты, в которых «реальность отличается от видимости».

Именно таким объектом можно назвать Ирландский небесный сад — загадочное место, расположившееся в южном графстве Корк.

Irish Sky Garden — обсерватория под открытым небом глубиною 13 метров и диаметром около 25 метров. На дне кратера установлен большой камень. По задумке автора, лежа на нем, человек может созерцать бескрайнее небо над головой.

И ничто не будет отвлекать наблюдателя, ведь все, что находится вокруг, обрамлено вершиной кратера, ограничивающей периферическое зрение. Только вы и небо.

Попасть внутрь Ирландского небесного сада можно сквозь небольшой туннель. Создавая его, художник хотел провести ассоциацию с рождением, поэтому в конце прохода в течение дня пробивается яркий свет.

Все желающие могут посетить это место в период с апреля по ноябрь. На территорию сада пускают группы туристов, однако Джеймс Таррелл убежден: в саду нужно хоть раз побыть в одиночестве.

Действительно, это идеальное место для уединения со своими мыслями, созерцания окружающего мира, наслаждения и покоя. Если вы любитель именно такого отдыха, советует ознакомиться с подборкой самых красивых локаций, которые еще не успели испортить туристы.