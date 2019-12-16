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Класс "люкс": в каких отелях предоставляются особые привилегии

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Класс "люкс": в каких отелях предоставляются особые привилегии
02:29 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Путешественники, привыкшие к роскоши, предъявляют высокие требования к отелям, которые стремятся соответствовать их ожиданиям.

  • 1

    Есть определенные услуги и особенности, которые можно найти только в роскошных отелях. Их персонал специально подготовлен, чтобы соответствовать особым требованиям, и эти отели предлагают услуги, которые вы не встретите в обычно отеле. Они включают трансфер от / до аэропорта на роллс-ройсе и ванны с шампанским.

    Превосходный сервис

    Роскошные отели предлагают превосходный сервис, и важную роль в этом играет персонал. Пятизвездочный отель нанимает исключительно профессионалов с большим опытом. Это касается как известного шеф-повара, так и сотрудников службы безопасности с отличной подготовкой, сотрудников СПА с выдающимся опытом и консьержа, способного понять все потребности гостей.

  • 2

    Захватывающие виды

    Роскошные отели продумывают каждую деталь, и конечно же, их расположение выбирается не случайно. Они часто находятся в райских местах и могут предложить клиентам самые лучшие виды. За несколько тысяч долларов в сутки можно забронировать эксклюзивную виллу на винограднике в Италии, частный остров недалеко от Ибицы или номер над морскими водами на Мальдивах.

    Общее в роскошных отелях то, что гости всегда оказываются в окружение захватывающих дух природных видов.

  • 3

    Эксклюзивный трансфер

    Когда вы тратите тысячи долларов за ночь в пятизвездочном отеле, вам часто не нужно беспокоиться, чтобы поймать такси из аэропорта. Отель Peninsula Hotel в Гонконге уверяет, что своих клиентов они доставляют в отель на Rolls Royce Phantoms, согласно The Daily Mail. Сотрудники отеля ME Ibiza могут организовать для своих гостей частный самолет. Конечно, за все это взимается дополнительная плата.

    Если вы когда-нибудь забронируете роскошный отель на Мальдивских островах, одном из самых эксклюзивных направлений в мире, то отели там часто организуют частный трансфер на лодке.

  • 4

    Пятизвездочные рестораны

    Для людей, которые любят высокую кухню, есть еще одна причина остановиться в пятизвездочном отеле. В роскошных отелях находятся некоторые из лучших и самых дорогих ресторанов в мире. Эти заведения часто приглашают пятизвездочных шеф-поваров, предлагают отмеченные наградами винные меню, современную гастрономию и органические ингредиенты.

    Наличие удостоенного наград ресторана привлекает к этим отелям внимание новых клиентов. Бар и ресторан Skye является одним из лучших в Сан-Паулу (Бразилия) и находится в уникальном отеле. The Epicure - это трехзвездочный Мишленовский ресторан в модном отеле Le Bristol в Париже.

  • 5

    Роскошный СПА

    Трудно покинуть роскошный отель, даже если вы первый раз в шумном городе. В нем есть место, созданное для идеального отдыха, куда часто входят уникальные СПА-услуги. Здесь вам могут предложить широкий спектр услуг, таких как расслабляющие, косметические, холистические и медицинские процедуры. В числе персонала врачи, гуру и диетологи, гарантирующие гостям великолепный отдых во время их пребывания в отеле.

    В отеле Nihi Sumba в Индонезии, например, для прохождения процедур гостям предлагают "собственный частный павильон на вершине скалы с видом на океан", сообщает The Telegraph.

  • 6

    Удивительное постельное белье

    Важным отличием гостиничных номеров является большая кровать. Роскошные отели знают об этом, и инвестируют в высококачественное постельное белье. Хотя многие предпочитают египетский хлопок, некоторые сети роскошных отелей разработали свою собственную коллекцию белья.

    Для людей, которые мечтают иметь "пятизвездочную кровать" у себя дома, отели Frette и Sferra производят специальное постельное белье, лучшее среди роскошных отелей, согласно изданию Travel and Leisure. В сети роскошных отелей Marriott также есть пуховые одеяла, которые клиенты могут приобрести в интернете. Но нет ничего лучше, чем лежать в роскошной гостиничной кровати.

  • 7

    Роскошные удобства

    В роскошных отелях часто есть удобства, выходящие за рамки воображения, и они очень заботятся о своих гостях. По данным Business Insider, отель Carlton в Новом Орлеане во время Марди Гра предлагает своим клиентам "восстановительный набор". А Hard Rock Hotels' 23 Hotels and 11 Casinos предлагают "гитары Fender с напольным усилителем Mustang и наушниками Nixon".

    Но в вопросе ублажения богатых клиентов нет предела. Отели предлагают ванну с шампанским, iPad из 24-каратного золота, тест-драйв спортивных автомобилей, прогулки на вертолете, и этот список можно продолжить.

  • 8

    Ароматы

    Кто может забыть аромат восхитительных духов? Когда вы останавливаетесь в роскошном отеле, вы можете ожидать, что будет учтена любая мелочь. Они гарантируют, что у гостей будет номер с уникальным запахом, который заставит постояльцев вспоминать об этом отеле каждый раз, когда они снова почувствуют этот аромат.

    Часто вы можете захватить такой аромат к себе домой. Эти отели часто продают спреи и свечи с их эксклюзивным ароматом. Таким образом, вы можете взять с собой кусочек удивительных мест, таких как Westin Hotels и W Hotels.

  • 9

    Безопасность

    Роскошные отели часто принимают высокопоставленных политиков и знаменитостей. Поэтому неудивительно, что руководству приходится много инвестировать в безопасность, то есть обеспечить больше, чем камеры на каждом этаже и обученный персонал службы безопасности.

    Например, в лондонском отеле Grosvenor House Suites до стойки регистрации гостей сопровождает портье, а стойка находится на втором этаже и, согласно Worth, попасть туда можно на лифте, запускаемом ключ-картой. В других отелях есть свои собственные бригады скорой помощи и пожарных на случай чрезвычайной ситуации.

  • 10

    Эксклюзивный дизайн

    Богатые путешественники требовательны, и отели должны идти в ногу с их ожиданиями, когда дело доходит до дизайна.

    "Сегодняшние богатые туристы предпочитают места с изюминкой, которые формируют особое окружение, или рассказывают какую-то историю,- сказал Джек Эзон (Jack Ezon), президент Нью-Йоркской компании Ovation Vacations в Architecture Digest. – По мере того как вкус путешественников в дизайне и искусстве становится все более изощренным, они ищут анклавы, созданные знаменитыми дизайнерами или те, в которых есть уникальные элементы дизайна, когда речь заходит о слиянии комфорта, пространства и характера конкретного места".

Самые роскошные и удобные вагоны поездов со всего мира (Фото)

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Гостиница, Отель, ВИП, Привилегии, Класс "люкс".
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