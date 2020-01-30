Известные улицы мира, которые пользуются огромной популярностью (Фото)

Точное количество улиц в мире неизвестно. К примеру, в одной только Москве их насчитывается более 3500, с учетом проспектов и площадей. Однако в большинстве крупных городов многих стран есть несколько самых популярных улиц, которые имеют местную или даже мировую славу.
Испания. Барселона. Улица Рамбла.
Великобритания. Лондон. Улица Пикадилли.
Израиль. Иерусалим. Улица Виа Долороза.
США. Лас-Вегас, Невада. Лас-Вегас-Стрип.
США. Нью-Йорк. Бродвей.
Франция. Париж. Елисейские Поля.
Китай. Шанхай. Нанкинская улица.
США. Сан-Франциско. Ломбард-стрит.
США. Нью-Йорк. Пятая авеню.
Украина. Львов. Улица Богдана Хмельницкого.