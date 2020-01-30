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Четверг, 30.01.2020
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Известные улицы мира, которые пользуются огромной популярностью (Фото)

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Известные улицы мира, которые пользуются огромной популярностью (Фото)
13:45 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:10 улиц мира, которые обязательно стоит увидеть воочию.

  • 1

    Точное количество улиц в мире неизвестно. К примеру, в одной только Москве их насчитывается более 3500, с учетом проспектов и площадей. Однако в большинстве крупных городов многих стран есть несколько самых популярных улиц, которые имеют местную или даже мировую славу.

    Испания. Барселона. Улица Рамбла.

  • 2

    Великобритания. Лондон. Улица Пикадилли.

  • 3

    Израиль. Иерусалим. Улица Виа Долороза.

  • 4

    США. Лас-Вегас, Невада. Лас-Вегас-Стрип.

  • 5

    США. Нью-Йорк. Бродвей.

  • 6

    Франция. Париж. Елисейские Поля.

  • 7

    Китай. Шанхай. Нанкинская улица.

  • 8

    США. Сан-Франциско. Ломбард-стрит.

  • 9

    США. Нью-Йорк. Пятая авеню.

  • 10

    Украина. Львов. Улица Богдана Хмельницкого.

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Туризм, Путешествие, мир, Улицы.
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