Известные улицы мира, которые пользуются огромной популярностью (Фото)

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Точное количество улиц в мире неизвестно. К примеру, в одной только Москве их насчитывается более 3500, с учетом проспектов и площадей. Однако в большинстве крупных городов многих стран есть несколько самых популярных улиц, которые имеют местную или даже мировую славу.

Испания. Барселона. Улица Рамбла.