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Популярные места для перспективной жизни молодежи (Фото)

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Популярные места для перспективной жизни молодежи (Фото)
16:17 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Молодые люди часто переезжают в другие страны в поисках лучших условий и работы мечты. Представляем вам самые популярные направления среди так называемых миллениалов.

  • 1

    Сан-Франциско

    Замыкает список ставший неформальной столицей Кремниевой долины Сан-Франциско. Войти в топ городов для молодых и предприимчивых городу помогла развитая бизнес-экосистема, а значит - и шанс запустить стартап своей мечты.

  • 2

    Бристоль

    Бристоль, морской город на юге Соединенного Королевства с населением меньше полумиллиона человек, готов предложить молодежи активную ночную жизнь, а также довольно толерантную культурную и чистую окружающую среду.

  • 3

    Гамбург

    Северная гавань Германии часто уступает другим популярным направлениям для жизни в стране, однако выделяется своей альтернативной культурной средой, активной студенческой и ночной жизнью.

  • 4

    Манчестер

    В Манчестере довольно дружелюбная и разнообразная культурная среда, высокий уровень толерантности и личной свободы, а также неплохой уровень образования - и все это при ценах значительно ниже столичных.

  • 5

    Кельн

    Кельн привлекает молодых людей с разных уголков Европы своей открытостью, богатой культурной площадкой и, конечно же, знаменитым готическом кафедральным собором.

  • 6

    Нью-Йорк

    Пожалуй, неудивительно, что город, жители которого традиционно задают тренды на моду и новые типы городских заведений, набрал немало баллов по шкале бизнес-экосистемы. Помимо этого, Нью-Йорк обладает неплохими показателями для жизненных нужд, среди которых доступность образования и скорость интернет-подключения.

  • 7

    Барселона

    Туристическая столица Испании радует молодежь своей богатой культурной сценой, теплой погодой и разнообразием досуга. Кроме того, это далеко не самый дорогой город в Европе, предлагающий при этом широкий ассортимент вкусной еды.

  • 8

    Ванкувер

    Как и все остальные города из Канады, попавшие в список, Ванкувер отличается своей дружелюбной политикой в отношении приезжих и хорошей доступностью работы.

  • 9

    Торонто

    Среди других преимуществ, таких как высокий уровень жизни и благополучия, а также более доступное по сравнению с США медицинское страхование, Торонто знаменит культурной и музыкальной сценой, в частности большим выбором фестивалей.

  • 10

    Амстердам

    Один из самых популярных городов Европы опустился с ранее занимаемого первого места - вероятно, по причине высоких цен и едва доступного жилья - но от этого не перестал радовать своей открытостью, свободой выбора и изобилием культуры.

  • 11

    Лондон

    Согласно рейтингу, столица Великобритании предлагает лучшую в мире площадку для получения высшего образования и к тому же не уступает Сан-Франциско в легкости ведения бизнеса и запуска стартапов. Лондон также предоставляет огромную свободу выбора и богатую культурную среду, но от поднятия на пьедестал город удерживают растущие цены на жилье и ограничения правительства в сфере иммиграции.

  • 12

    Монреаль

    Почти что разделяющий по общему баллу лидерство канадский Монреаль знаменит открытостью и разнообразием развлекательной жизни, однако отстает по показателям транспортной инфраструктуры.

  • 13

    Берлин

    Первое место в этом году за столицей Германии. Берлин считается на сегодня самым привлекательным городом для жизни и работы сразу по многим показателям, включая активную ночную жизнь, богатую креативную площадку для артистов, легкость ведения бизнеса и запуска собственных проектов, толерантность к меньшинствам и культурную среду. Город также удобен для жизни в плане транспорта, предлагает хорошее высшее образование и не обременяет своих жителей высокими ценами на жилье и продукты.

От Роттердама до Хайльбронна: ТОП самых богатых городов Европы (Фото)

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Жизнь, Работа, Молодежь, Города, Страны.
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