Популярные места для перспективной жизни молодежи (Фото)

1 Сан-Франциско Замыкает список ставший неформальной столицей Кремниевой долины Сан-Франциско. Войти в топ городов для молодых и предприимчивых городу помогла развитая бизнес-экосистема, а значит - и шанс запустить стартап своей мечты.

2 Бристоль Бристоль, морской город на юге Соединенного Королевства с населением меньше полумиллиона человек, готов предложить молодежи активную ночную жизнь, а также довольно толерантную культурную и чистую окружающую среду.

3 Гамбург Северная гавань Германии часто уступает другим популярным направлениям для жизни в стране, однако выделяется своей альтернативной культурной средой, активной студенческой и ночной жизнью.

4 Манчестер В Манчестере довольно дружелюбная и разнообразная культурная среда, высокий уровень толерантности и личной свободы, а также неплохой уровень образования - и все это при ценах значительно ниже столичных.

5 Кельн Кельн привлекает молодых людей с разных уголков Европы своей открытостью, богатой культурной площадкой и, конечно же, знаменитым готическом кафедральным собором.

6 Нью-Йорк Пожалуй, неудивительно, что город, жители которого традиционно задают тренды на моду и новые типы городских заведений, набрал немало баллов по шкале бизнес-экосистемы. Помимо этого, Нью-Йорк обладает неплохими показателями для жизненных нужд, среди которых доступность образования и скорость интернет-подключения.

7 Барселона Туристическая столица Испании радует молодежь своей богатой культурной сценой, теплой погодой и разнообразием досуга. Кроме того, это далеко не самый дорогой город в Европе, предлагающий при этом широкий ассортимент вкусной еды.

8 Ванкувер Как и все остальные города из Канады, попавшие в список, Ванкувер отличается своей дружелюбной политикой в отношении приезжих и хорошей доступностью работы.

9 Торонто Среди других преимуществ, таких как высокий уровень жизни и благополучия, а также более доступное по сравнению с США медицинское страхование, Торонто знаменит культурной и музыкальной сценой, в частности большим выбором фестивалей.

10 Амстердам Один из самых популярных городов Европы опустился с ранее занимаемого первого места - вероятно, по причине высоких цен и едва доступного жилья - но от этого не перестал радовать своей открытостью, свободой выбора и изобилием культуры.

11 Лондон Согласно рейтингу, столица Великобритании предлагает лучшую в мире площадку для получения высшего образования и к тому же не уступает Сан-Франциско в легкости ведения бизнеса и запуска стартапов. Лондон также предоставляет огромную свободу выбора и богатую культурную среду, но от поднятия на пьедестал город удерживают растущие цены на жилье и ограничения правительства в сфере иммиграции.

12 Монреаль Почти что разделяющий по общему баллу лидерство канадский Монреаль знаменит открытостью и разнообразием развлекательной жизни, однако отстает по показателям транспортной инфраструктуры.