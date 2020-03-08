Популярные места для перспективной жизни молодежи (Фото)

Сан-Франциско
Замыкает список ставший неформальной столицей Кремниевой долины Сан-Франциско. Войти в топ городов для молодых и предприимчивых городу помогла развитая бизнес-экосистема, а значит - и шанс запустить стартап своей мечты.
Бристоль
Бристоль, морской город на юге Соединенного Королевства с населением меньше полумиллиона человек, готов предложить молодежи активную ночную жизнь, а также довольно толерантную культурную и чистую окружающую среду.
Гамбург
Северная гавань Германии часто уступает другим популярным направлениям для жизни в стране, однако выделяется своей альтернативной культурной средой, активной студенческой и ночной жизнью.
Манчестер
В Манчестере довольно дружелюбная и разнообразная культурная среда, высокий уровень толерантности и личной свободы, а также неплохой уровень образования - и все это при ценах значительно ниже столичных.
Кельн
Кельн привлекает молодых людей с разных уголков Европы своей открытостью, богатой культурной площадкой и, конечно же, знаменитым готическом кафедральным собором.
Нью-Йорк
Пожалуй, неудивительно, что город, жители которого традиционно задают тренды на моду и новые типы городских заведений, набрал немало баллов по шкале бизнес-экосистемы. Помимо этого, Нью-Йорк обладает неплохими показателями для жизненных нужд, среди которых доступность образования и скорость интернет-подключения.
Барселона
Туристическая столица Испании радует молодежь своей богатой культурной сценой, теплой погодой и разнообразием досуга. Кроме того, это далеко не самый дорогой город в Европе, предлагающий при этом широкий ассортимент вкусной еды.
Ванкувер
Как и все остальные города из Канады, попавшие в список, Ванкувер отличается своей дружелюбной политикой в отношении приезжих и хорошей доступностью работы.
Торонто
Среди других преимуществ, таких как высокий уровень жизни и благополучия, а также более доступное по сравнению с США медицинское страхование, Торонто знаменит культурной и музыкальной сценой, в частности большим выбором фестивалей.
Амстердам
Один из самых популярных городов Европы опустился с ранее занимаемого первого места - вероятно, по причине высоких цен и едва доступного жилья - но от этого не перестал радовать своей открытостью, свободой выбора и изобилием культуры.
Лондон
Согласно рейтингу, столица Великобритании предлагает лучшую в мире площадку для получения высшего образования и к тому же не уступает Сан-Франциско в легкости ведения бизнеса и запуска стартапов. Лондон также предоставляет огромную свободу выбора и богатую культурную среду, но от поднятия на пьедестал город удерживают растущие цены на жилье и ограничения правительства в сфере иммиграции.
Монреаль
Почти что разделяющий по общему баллу лидерство канадский Монреаль знаменит открытостью и разнообразием развлекательной жизни, однако отстает по показателям транспортной инфраструктуры.
Берлин
Первое место в этом году за столицей Германии. Берлин считается на сегодня самым привлекательным городом для жизни и работы сразу по многим показателям, включая активную ночную жизнь, богатую креативную площадку для артистов, легкость ведения бизнеса и запуска собственных проектов, толерантность к меньшинствам и культурную среду. Город также удобен для жизни в плане транспорта, предлагает хорошее высшее образование и не обременяет своих жителей высокими ценами на жилье и продукты.