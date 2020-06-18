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Парки, которые привлекают туристов со всего мира

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Парки, которые привлекают туристов со всего мира
Обновлено 02:22 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pixabay.com
От заповедников национальные парки отличаются тем, что на их территорию допускаются туристы и в ограниченных масштабах допускается хозяйственная деятельность.
  • 1

    Какаду, Австралия

    Площадь: 19 804 км²

    Название парка произошло от племени «Какаду», которое проживало на этой территории. Со всех сторон парк окружен уступами, благодаря чему здесь образовалась уникальная биологическая резервация. В парке зарегистрировано более 1700 видов растений, а его животный мир представлен 280 видами птиц, 117 видами рептилий, 77 видами рыб, 1000 видами насекомых и 60 видами млекопитающих. Парк также известен разнообразием природных зон: от тенистых болот и солнечных равнин до непроходимых лесов.

  • 2

    Серенгети, Танзания

    Площадь: 14 763 км²

    На равнинах парка обитают 500 видов птиц и 3 млн. особей крупных животных. В засушливый период и сезон дождей в парке можно наблюдать уникальное явление — миграцию животных, перемещающихся с октября по ноябрь с северных холмов на южные равнины, а затем на запад и север в апреле-июне. На севере парк граничит с кенийским заповедником Масаи-Мара, который является продолжением парка, а на юго-востоке от парка находится биосферный заповедник Нгоронгоро.

  • 3

    Фьордленд, Новая Зеландия

    Площадь: 12 500 км²

    Крупнейший национальный парк Новой Зеландии занимает большую часть горной юго-западной части Южного острова. На одном из самых труднодоступных районов Новой Зеландии разместились невероятные фьорды, водопады и горные хребты. Горы Фьордленда входят в число самых влажных регионов на планете. В зонах парка проживают морские котики, толстоклювые пингвины, редкие виды птиц, а также крупнейшая в мире колония черных кораллов.

  • 4

    Банф, Канада

    Площадь: 6641 км²

    Парк находится в 110—180 км к западу от города Калгари в провинции Альберта. Ледники, ледовые поля и ледниковые озера, густые хвойные леса и альпийские пейзажи ежегодно привлекают в парк миллионы туристов. В парке обитает 56 видов млекопитающих, многих из которых можно увидеть в бинокль. В центре парка находится самый высокий населенный пункт Канады, город Банф, расположенный на высоте 1463 м над уровнем моря.

  • 5

    Гранд-Каньон, США

    Площадь: 4927 км²

    Один из старейших национальных парков США разместился в штате Аризона. Главным достоянием национального парка является ущелье реки Колорадо. Его длина составляет 350 км, а его глубина достигает 1900 метров. Формировался каньон в течение примерно 10 млн. лет: здесь представлено целых 4 геологических эры Земли. Каньон заполнен многочисленными утесами самых невероятных форм, напоминающих башни, пирамиды и храмы.

  • 6

    Йосемити, США

    Площадь: 3081 км²

    Парк раскинулся на западных склонах горного хребта Сьерра-Невада. Визитной карточкой парка являются гигантские секвойи, скала Эль-Капитан, куполовидная складка Хаф-Доум и множество водопадов. Йосемити включает пять основных зон растительности. Протяженность туристических маршрутов на территории природоохранной зоны составляет 1300 км.

  • 7

    Торрес-дель-Пайне, Чили

    Площадь: 2420 км²

    Парк расположился в 140 километрах севернее города Пуэрто-Наталес, на юге Чили. Символами парка являются многочисленные горы, высота которых может достигать 3000 метров, глетчеры, фьорды и озера. Самая высокая точка парка — гора Пайне-Гранде высотой в 3050 метров. Другой визитной карточкой парка является большое разнообразие фауны: здесь обитают 118 видов птиц и 26 млекопитающих, включая гуанако, пуму, андского оленя, южноамериканскую лисицу. На территории парка собраны практически все ландшафты Патагонии.

  • 8

    Лейк-Дистрикт, Великобритания

    Площадь: 2292 км²

    Свое название парк получил благодрая обилию озер. Территория парка сформировалсь в результате оледенения. Границы природоохранной зоны практически совпадают с Камберлендскими горами. В парке находятся четыре крупнейших озера Англии — Уиндермир, Алсуотер, Бассентуэйт, Деруэнт-Уотер и самая высокая гора Англии Скофел-Пайк.

  • 9

    Фудзи-Хаконэ-Идзу, Япония

    Площадь: 1227 км²

    Парк находится в центральной части острова Хонсю. В состав парка входят пять знаменитых на весь мир озер Фудзи. Среди других природных достопримечательностей парка — гора Фудзи, водопады, горные озера, горячие источники и острова вулканического происхождения. Через парк проложена монорельсовая дорога, с которой видны главные красоты парка. Любители пеших прогулок также могут осматривать парк любимым способом.

  • 10

    Швейцарский национальный парк, Швейцария

    Площадь: 172,4 км²

    Единственный национальный парк в Швейцарии находится в районе долины Энгадин. Парк включает в себя территорию Альп на высотах между 1400 и 3174 метров над уровнем моря. В условиях дикой природы в парке можно наблюдать за горными козлами, сернами, сурками, северными зайцами, ящерицами и бесчисленными птицами. В парке выделена 21 туристическая тропа, общей протяженностью 80 км.

  • 11

    Мануэль-Антонио, Коста-Рика

    Площадь: 6.81 км²

    Мануэль-Антонио является одним из самых маленьких национальных парков. Несмотря на небольшую территорию, в пределах парка можно найти и влажные тропические леса, и пляжи, и скалистые мысы. Парк является домом для 184 видов птиц и 109 видов млекопитающих, включая местные символы — ленивец, игуана и обезьяна-ревун.

  • 12

    Гуйлинь, Китай

    Находится парк на юге Китая, на берегу реки Лицзян. В переводе с китайского «Гуйлинь» означает «лес деревьев кассии». Название было выбрано не случайно, ведь столпы местного известняка по внешнему виду напоминают каменный лес. Горы покрывает густая растительность, состоящая из лиан, деревьев и цветов. Лучший способ рассмотреть все красоты природы — совершить путешествие на лодке по реке Лицзян из Гуйлинь в Яншо.

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Парки, Отдых, Путешествия, Национальные парки, Красивые парки.

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Телеграф
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