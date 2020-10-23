Скачать
Пятница, 23.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Парень помочился на портреты Героев Небесной сотни в центре Киева: фото негодяя попало в сеть
Парень помочился на портреты Героев Небесной сотни в центре Киева: фото негодяя попало в сеть
Сигареты в Украине резко подорожают: сколько будет стоить пачка в 2021 году
Сигареты в Украине резко подорожают: сколько будет стоить пачка в 2021 году
В Украине обновили список городов в "красной зоне": свежая карта и список
В Украине обновили список городов в "красной зоне": свежая карта и список
Садился за руль пьяным: открылись подробности о мужчине, устроившем смертельное ДТП в Харькове (видео)
Садился за руль пьяным: открылись подробности о мужчине, устроившем смертельное ДТП в Харькове (видео)

В Дубае открылся крупнейший фонтан в мире (Фото, Видео)

В Дубае открылся крупнейший фонтан в мире (Фото, Видео)
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф
Дубай побил новый мировой рекорд Гиннеса с самым большим фонтаном в истории.

Фонтан, который занимает площадь около 1300 квадратных метров, расположен в акватории острова The Palm Jumeirah и является частью торгово-ресторанного направления The Pointe.

Во время церемонии запуска "Фонтан Пальмы" (the Palm Fountain) был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой фонтан в истории. Прямая трансляция открытия велась по всему миру в четверг, 22 октября.  Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов.

Отмечается, что фонтан был разработан с использованием нескольких уловок, включая управление цветом и яркостью. Зафиксировано, что вода может подниматься вверх до 105 м с помощью мощных помп.

"Компания GWR рада официально огласить, что "Фонтан Пальмы" получает титул "Самого большого фонтана в мире" - объявил один из председателей Книги рекордов Гиннесса Шедди Гаад.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Guinness World Records Arabia (@gwrarabia) on

 Ранее "Телеграф" сообщал о суперкаре Tuatara, который смог побить рекорд скорости, разогнавшись до 508,7 км/ч.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Рекорд, Дубай, Книга рекордов Гиннеса, Фонтан.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Армянска армия в критическом положении: появился прогноз по войне в Нагорном Карабахе
02 Где он живет? Зеленский удивил заявлением о качестве лечения больных COVID-19 в Украине
03 Зеленский заявил, что откажется от президентской пенсии и назвал условие
04 Выбежавший на дорогу лось убил пассажира машины под Киевом (фото)
05 Азербайджан продолжает наступление в Нагорном Карабахе: какая ситуация на утро 23 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нападение на кандидата в депутаты под Киевом: появились данные о его состоянии и фото из больницы
Нападение на кандидата в депутаты под Киевом: появились данные о его состоянии и фото из больницы
Коронавирус сохраняется на коже до 9 часов, - японские ученые
Коронавирус сохраняется на коже до 9 часов, - японские ученые
В России опозорились с памятником детям-героям войны (фото)
В России опозорились с памятником детям-героям войны (фото)
Какие вещи будут в тренде этой осенью: советы Андре Тана
Какие вещи будут в тренде этой осенью: советы Андре Тана
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь