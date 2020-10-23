В Дубае открылся крупнейший фонтан в мире (Фото, Видео)

Дубай побил новый мировой рекорд Гиннеса с самым большим фонтаном в истории.

Фонтан, который занимает площадь около 1300 квадратных метров, расположен в акватории острова The Palm Jumeirah и является частью торгово-ресторанного направления The Pointe.

Во время церемонии запуска "Фонтан Пальмы" (the Palm Fountain) был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой фонтан в истории. Прямая трансляция открытия велась по всему миру в четверг, 22 октября. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов.

Отмечается, что фонтан был разработан с использованием нескольких уловок, включая управление цветом и яркостью. Зафиксировано, что вода может подниматься вверх до 105 м с помощью мощных помп.

"Компания GWR рада официально огласить, что "Фонтан Пальмы" получает титул "Самого большого фонтана в мире" - объявил один из председателей Книги рекордов Гиннесса Шедди Гаад.

View this post on Instagram A post shared by Guinness World Records Arabia (@gwrarabia) on Oct 22, 2020 at 10:59am PDT

Ранее "Телеграф" сообщал о суперкаре Tuatara, который смог побить рекорд скорости, разогнавшись до 508,7 км/ч.