В Израиле раскопали часть библейской защитной стены (видео)

В Израиле в Национальном парке города Давида в Иерусалиме археологи нашли часть древней стены датированной эпохой Первого храма - железный век. Ее построили в Иудейском королевстве для защиты Иерусалима с востока.

Об этом сообщает Управление древностей Израиля.

Эта городская стена защищала город в период нескольких сотен лет до нашей эры. Преодолеть ее удалось только вавилонянам, захватившим Иерусалим примерно в 586 году до н.э.

Эта находка объединяет ранее раскопанные участки стен. Так можно проследить еще почти 30 метров уцелевшей стены, высотой до 2,5 м и шириной до 5 м.

В Ветхом Завете есть строки о том, что захватив город, вавилонская армия разрушала стены. Этот участок мог уцелеть, поскольку находился на склоне.

Возле стены также обнаружены остатки здания, кувшины, вавилонская печать и другие археологические редкости.

Результаты раскопок представят публике на археологической конференции в октябре.

Ранее "Телеграф" сообщал, что археологи раскопали крупное поселение майя.