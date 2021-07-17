Скачать
Суббота, 17.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Налог" на огород и землю, рост цен на квартиру и подорожание пива: депутаты сделали первый шаг
"Налог" на огород и землю, рост цен на квартиру и подорожание пива: депутаты сделали первый шаг
Рулить будут Ермак и Татаров: что говорят эксперты о назначении Монастырского в МВД
Рулить будут Ермак и Татаров: что говорят эксперты о назначении Монастырского в МВД
"Мы не меняемся": эксперт озвучил главную неприятность для Украины в истории с "Северным потоком-2"
"Мы не меняемся": эксперт озвучил главную неприятность для Украины в истории с "Северным потоком-2"
США могут подключиться к переговорам по Донбассу: в каком формате это возможно и правда ли поможет Украине
США могут подключиться к переговорам по Донбассу: в каком формате это возможно и правда ли поможет Украине

В Израиле раскопали часть библейской защитной стены (видео)

В Израиле раскопали часть библейской защитной стены (видео)
01:31 Сегодня Телеграф screenshot

В Израиле в Национальном парке города Давида в Иерусалиме археологи нашли часть древней стены датированной эпохой Первого храма - железный век. Ее построили в Иудейском королевстве для защиты Иерусалима с востока. 

Об этом сообщает Управление древностей Израиля.

Эта городская стена защищала город в период нескольких сотен лет до нашей эры. Преодолеть ее удалось только вавилонянам, захватившим Иерусалим примерно в 586 году до н.э. 

Эта находка объединяет ранее раскопанные участки стен. Так можно проследить еще почти 30 метров уцелевшей стены, высотой до 2,5 м и шириной до 5 м.

В Ветхом Завете есть строки о том, что захватив город, вавилонская армия разрушала стены. Этот участок мог уцелеть, поскольку находился на склоне. 

Возле стены также обнаружены остатки здания, кувшины, вавилонская печать и другие археологические редкости. 

Результаты раскопок представят публике на археологической конференции в октябре. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что археологи раскопали крупное поселение майя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 106

Все по теме:

Израиль, Иерусалим, Археология, Стена.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Исчезнувший" самолет под Томском: появились фото с места жесткой посадки и данные о выживших
02 "Налог" на огород и землю, рост цен на квартиру и подорожание пива: депутаты сделали первый шаг
03 Аваков ответил, собирается ли он идти в мэры Харькова (фото)
04 "Мы не меняемся": эксперт озвучил главную неприятность для Украины в истории с "Северным потоком-2"
05 Рулить будут Ермак и Татаров: что говорят эксперты о назначении Монастырского в МВД
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За ложь в декларации - тюрьма: Зеленский подписал важный закон
За ложь в декларации - тюрьма: Зеленский подписал важный закон
Осторожно, выстрелит: во Львове крышкой от газировки мужчине травмировало глаз. В чем кроется опасность?
Осторожно, выстрелит: во Львове крышкой от газировки мужчине травмировало глаз. В чем кроется опасность?
Итоги дня 16 июля: новый глава МВД, подозрение Тупицкому, наводнение в Германии
Итоги дня 16 июля: новый глава МВД, подозрение Тупицкому, наводнение в Германии
Какой праздник 17 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь