Просто и быстро: Евгений Клопотенко поделился рецептом невероятно вкусных баклажанов с курицей

Блюдо готовится невероятно просто и подойдет для самых ленивых.

Баклажан — популярный и невероятно полезный овощ. Однако рецепты с ним часто отличаются излишней сложностью. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко создал рецепт баклажанов с курицей, который займет у вас минимум времени, зато блюдо получится очень вкусным и питательным.

Видеорецептом кулинар поделился на своей странице в Инстаграм.

Баклажаны с курицей от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

Баклажан — 2 шт

Куриный фарш — 400 гр

Помидор — 1 шт

Чеснок, кинза, петрушка, соль, перец

Способ приготовления:

Баклажаны разрезаете вдоль и немного придавливайте скалкой каждую половинку. Нарезаете помидор, зелень, чеснок. Смешиваете со специями и куриным фаршем. Накладываете смесь внутрь баклажанов и поливаете оливковым маслом. Отправляете в духовку на 30 минут при 180 градусах. Вуаля! Вкусное и диетичное блюдо готово!

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт фаршированных баклажанов в духовке с несколькими необычными начинками.