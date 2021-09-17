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Просто и быстро: Евгений Клопотенко поделился рецептом невероятно вкусных баклажанов с курицей

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Баклажаны в духовке Новость обновлена 17 сентября 2021, 13:46
Баклажаны в духовке

Блюдо готовится невероятно просто и подойдет для самых ленивых.

Баклажан — популярный и невероятно полезный овощ. Однако рецепты с ним часто отличаются излишней сложностью. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко создал рецепт баклажанов с курицей, который займет у вас минимум времени, зато блюдо получится очень вкусным и питательным.

Видеорецептом кулинар поделился на своей странице в Инстаграм.

Баклажаны с курицей от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • Баклажан — 2 шт
  • Куриный фарш — 400 гр
  • Помидор — 1 шт
  • Чеснок, кинза, петрушка, соль, перец

Способ приготовления:

  1. Баклажаны разрезаете вдоль и немного придавливайте скалкой каждую половинку.
  2. Нарезаете помидор, зелень, чеснок. Смешиваете со специями и куриным фаршем. Накладываете смесь внутрь баклажанов и поливаете оливковым маслом.
  3. Отправляете в духовку на 30 минут при 180 градусах. Вуаля! Вкусное и диетичное блюдо готово!

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт фаршированных баклажанов в духовке с несколькими необычными начинками.

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