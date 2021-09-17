Просто и быстро: Евгений Клопотенко поделился рецептом невероятно вкусных баклажанов с курицей
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Блюдо готовится невероятно просто и подойдет для самых ленивых.
Баклажан — популярный и невероятно полезный овощ. Однако рецепты с ним часто отличаются излишней сложностью. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко создал рецепт баклажанов с курицей, который займет у вас минимум времени, зато блюдо получится очень вкусным и питательным.
Видеорецептом кулинар поделился на своей странице в Инстаграм.
Баклажаны с курицей от Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
- Баклажан — 2 шт
- Куриный фарш — 400 гр
- Помидор — 1 шт
- Чеснок, кинза, петрушка, соль, перец
Способ приготовления:
- Баклажаны разрезаете вдоль и немного придавливайте скалкой каждую половинку.
- Нарезаете помидор, зелень, чеснок. Смешиваете со специями и куриным фаршем. Накладываете смесь внутрь баклажанов и поливаете оливковым маслом.
- Отправляете в духовку на 30 минут при 180 градусах. Вуаля! Вкусное и диетичное блюдо готово!
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт фаршированных баклажанов в духовке с несколькими необычными начинками.
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