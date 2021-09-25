Оригинально, вкусно и просто: диетолог Светлана Фус поделилась рецептом нежных блинчиков с капустой

Никогда не поздно пополнить свою книгу рецептов новым блюдом из капусты.

Капуста — очень полезна для организма, ведь в ней содержатся различные витамины и минералы, которые необходимы нашему организму для поддержания тонуса, она богата клетчаткой, легко усваивается и не перегружает нас лишними калориями.

Диетолог Светлана Фус, которая ранее рассказала об особенностях питания в осенне-зимний период, рассказала, как приготовить вкусные оладьи из самого распространенного вида капусты – белокочанной.

Нежные капустные оладьи

Ингредиенты:

белокочанная капуста – 1 средний кочан

яйцо – 2 шт.

мука цельнозерновая – 4 ст. л.

специи и приправы – по вкусу

растительное масло – для жарки

свежая зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

сметана или натуральный йогурт – для подачи

Способ приготовления:

Мелко измельчив капусту, посолите ее и поперчите, перемните руками и дайте постоять несколько минут. Добавьте к капусте яйца, перемешайте, а затем добавьте 2-3 столовые ложки муки и снова тщательно перемешайте до однородной, густой консистенции.

Предварительно разогретую сковородку смазать растительным маслом. Выкладывайте оладьи, слегка придавливая сверху. Подрумяньте их на огне чуть ниже среднего примерно по 5 минут с каждой стороны.

Подавайте нежные капустные оладьи со сметаной и свежей зеленью.

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусные и полезные блинчики, которые не навредят фигуре.