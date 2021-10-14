Рецепты самых вкусных праздничных блюд на Покров Пресвятой Богородицы

Также хозяйки пекли булочки с мясом, варили узвар, делали холодец и готовили суп из грибов.

В четверг, 14 октября, православные люди отмечают большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день принято накрывать пышный стол и приглашать гостей в дом.

На праздничном столе обязательно должен был красоваться традиционный, пышный покровский каравай. А также застолье не обходилось без блинов и различной сдобы.

"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с несколькими рецептами вкусных праздничных блюд, которые должны быть на столе на Покрову Пресвятой Богородицы.

Каравай на Покров — рецепт

Подавайте, чуть остывшим, на рушнике.

Ингредиенты:

Молоко — 250 гр

Сухие дрожжи - 11 гр

Яйца - 5 штук

Сахар - 4,5 ст. л.

Мука - 700 гр

Растительное масло - 50 грамм

Соль - 1 ч. л

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Способ приготовления:

Дрожжи и чайную ложку сахара разведите в чашке теплого молока. 4 желтка перетрите с оставшимся сахаром и добавьте к ним дрожжевую смесь. Один желток оставьте для смазывания теста. Взбейте до крепкой пены белки. Просейте муку в глубокую миску и сделайте углубление. Налейте смесь с дрожжами, белки, растительное масло и соль в муку. Хорошо перемешайте. Вымесите тесто, оставлять его подходить не нужно. Сформируйте колобок и выложите на застеленный бумагой противень. Сделайте пару жгутиков, переплетите в косичку и выложите вокруг колобка. Дальше украшать вы можете по собственному желанию. Смажьте каравай желтком. Выпекайте в духовке 70-80 минут при температуре 180 градусов. Готовый каравай смажьте сахарным сиропом.

Дрожжевой пирог с капустой — рецепт

Пироги с капустной начинкой - классика кулинарии.

Ингредиенты:

Опара:

Молоко – 300 мл

Сахар – 4 ст. л.

Мука пшеничная – 6 ст. л.

Дрожжи сухие – 11 г

Тесто:

Яйцо куриное – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – 130 мл

Мука пшеничная – 450 г

Начинка:

Капуста – 1/2 кочана

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

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Способ приготовления:

Луковицу нарежьте и обжарьте до прозрачности. Натрите морковь, и добавьте к луку и обжаривайте еще 2 минуты. Нарезанную капусту посолите, добавьте к луку с морковью, еще посолите, поперчите и тушите до готовности. Дрожжи разведите в теплом молоке, добавьте все ингредиенты для опары. Перемешайте и поставьте в теплое место на полчаса. Взбейте яйца с солью и вылейте их в опару. Добавьте растительное масло и приготовьте тесто, постепенно добавляя муку. Разделите тесто на две части, и оставьте подходить еще на полчаса. На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто. Выложите на одну часть начинку, накройте второй и защипните края. Поверхность пирога смажьте молоком и выпекайте 30 минут при температуре 200 С.

Традиционные покровские блины — рецепт

Чтобы всю зиму в доме было тепло и уютно на Покров принято было печь блины.

Ингредиенты:

Мука – 400 г

Сахар – 3 ст. л.

Яйцо – 4 шт.

Молоко – 1 л

Масло растительное – 3 ст. л.

Соль – щепотка

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Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром, постепенно введите муку и соль. Влейте молоко и аккуратно размешайте до однородной массы. Оставьте на 20 минут. Добавьте в тесто растительное масло и жарьте блины на сильно разогретой сковороде. Начинку для блинов можете приготовить любую.

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