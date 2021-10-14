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Рецепты самых вкусных праздничных блюд на Покров Пресвятой Богородицы

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Чо приготовить на Покрову 2021 Новость обновлена 14 октября 2021, 11:25
Чо приготовить на Покрову 2021

Также хозяйки пекли булочки с мясом, варили узвар, делали холодец и готовили суп из грибов.

В четверг, 14 октября, православные люди отмечают большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день принято накрывать пышный стол и приглашать гостей в дом.

На праздничном столе обязательно должен был красоваться традиционный, пышный покровский каравай. А также застолье не обходилось без блинов и различной сдобы.

"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с несколькими рецептами вкусных праздничных блюд, которые должны быть на столе на Покрову Пресвятой Богородицы.

Каравай на Покров — рецепт

Подавайте, чуть остывшим, на рушнике.
Подавайте, чуть остывшим, на рушнике.

Ингредиенты:

  • Молоко — 250 гр
  • Сухие дрожжи - 11 гр
  • Яйца - 5 штук
  • Сахар - 4,5 ст. л.
  • Мука - 700 гр
  • Растительное масло - 50 грамм
  • Соль - 1 ч. л

Способ приготовления:

  1. Дрожжи и чайную ложку сахара разведите в чашке теплого молока.  
  2. 4 желтка перетрите с оставшимся сахаром и добавьте к ним дрожжевую смесь. Один желток оставьте для смазывания теста. Взбейте до крепкой пены белки.
  3. Просейте муку в глубокую миску и сделайте углубление. Налейте смесь с дрожжами, белки, растительное масло и соль в муку. Хорошо перемешайте.
  4. Вымесите тесто, оставлять его подходить не нужно. Сформируйте колобок и выложите на застеленный бумагой противень. Сделайте пару жгутиков, переплетите в косичку и выложите вокруг колобка. Дальше украшать вы можете по собственному желанию. 
  5. Смажьте каравай желтком.
  6. Выпекайте в духовке 70-80 минут при температуре 180 градусов.
  7. Готовый каравай смажьте сахарным сиропом. 

Дрожжевой пирог с капустой — рецепт

Пироги с капустной начинкой - классика кулинарии.
Пироги с капустной начинкой - классика кулинарии.

Ингредиенты:

Опара:

  • Молоко – 300 мл
  • Сахар – 4 ст. л.
  • Мука пшеничная – 6 ст. л.
  • Дрожжи сухие – 11 г

Тесто:

  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло подсолнечное – 130 мл
  • Мука пшеничная – 450 г

Начинка:

  • Капуста – 1/2 кочана
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Луковицу нарежьте и обжарьте до прозрачности. Натрите морковь, и добавьте к луку и обжаривайте еще 2 минуты.
  2. Нарезанную капусту посолите, добавьте к луку с морковью, еще посолите, поперчите и тушите до готовности.
  3. Дрожжи разведите в теплом молоке, добавьте все ингредиенты для опары. Перемешайте и поставьте в теплое место на полчаса.
  4. Взбейте яйца с солью и вылейте их в опару. Добавьте растительное масло и приготовьте тесто, постепенно добавляя муку. Разделите тесто на две части, и оставьте подходить еще на полчаса.
  5. На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто. Выложите на одну часть начинку, накройте второй и защипните края.
  6. Поверхность пирога смажьте молоком и выпекайте 30 минут при температуре 200 С.

Традиционные покровские блины — рецепт

Чтобы всю зиму в доме было тепло и уютно на Покров принято было печь блины.
Чтобы всю зиму в доме было тепло и уютно на Покров принято было печь блины.

Ингредиенты:

  • Мука – 400 г
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Молоко – 1 л
  • Масло растительное – 3 ст. л.
  • Соль – щепотка

Способ приготовления

  1. Взбейте яйца с сахаром, постепенно введите муку и соль.  
  2. Влейте молоко и аккуратно размешайте до однородной массы. Оставьте на 20 минут.
  3. Добавьте в тесто растительное масло и жарьте блины на сильно разогретой сковороде.
  4. Начинку для блинов можете приготовить любую.

Также, "Телеграф" собрал лучшие поздравления и пожелания в стихах и открытках с днем Покрова Пресвятой Богородицы, которые можно отправить своим близким.

Теги:
#Рецепты #Покров Пресвятой Богородицы #Каравай #Покров день #Покров Богородицы
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