Рецепты самых вкусных праздничных блюд на Покров Пресвятой Богородицы
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Также хозяйки пекли булочки с мясом, варили узвар, делали холодец и готовили суп из грибов.
В четверг, 14 октября, православные люди отмечают большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день принято накрывать пышный стол и приглашать гостей в дом.
На праздничном столе обязательно должен был красоваться традиционный, пышный покровский каравай. А также застолье не обходилось без блинов и различной сдобы.
"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с несколькими рецептами вкусных праздничных блюд, которые должны быть на столе на Покрову Пресвятой Богородицы.
Каравай на Покров — рецепт
Ингредиенты:
- Молоко — 250 гр
- Сухие дрожжи - 11 гр
- Яйца - 5 штук
- Сахар - 4,5 ст. л.
- Мука - 700 гр
- Растительное масло - 50 грамм
- Соль - 1 ч. л
Способ приготовления:
- Дрожжи и чайную ложку сахара разведите в чашке теплого молока.
- 4 желтка перетрите с оставшимся сахаром и добавьте к ним дрожжевую смесь. Один желток оставьте для смазывания теста. Взбейте до крепкой пены белки.
- Просейте муку в глубокую миску и сделайте углубление. Налейте смесь с дрожжами, белки, растительное масло и соль в муку. Хорошо перемешайте.
- Вымесите тесто, оставлять его подходить не нужно. Сформируйте колобок и выложите на застеленный бумагой противень. Сделайте пару жгутиков, переплетите в косичку и выложите вокруг колобка. Дальше украшать вы можете по собственному желанию.
- Смажьте каравай желтком.
- Выпекайте в духовке 70-80 минут при температуре 180 градусов.
- Готовый каравай смажьте сахарным сиропом.
Дрожжевой пирог с капустой — рецепт
Ингредиенты:
Опара:
- Молоко – 300 мл
- Сахар – 4 ст. л.
- Мука пшеничная – 6 ст. л.
- Дрожжи сухие – 11 г
Тесто:
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло подсолнечное – 130 мл
- Мука пшеничная – 450 г
Начинка:
- Капуста – 1/2 кочана
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
Способ приготовления:
- Луковицу нарежьте и обжарьте до прозрачности. Натрите морковь, и добавьте к луку и обжаривайте еще 2 минуты.
- Нарезанную капусту посолите, добавьте к луку с морковью, еще посолите, поперчите и тушите до готовности.
- Дрожжи разведите в теплом молоке, добавьте все ингредиенты для опары. Перемешайте и поставьте в теплое место на полчаса.
- Взбейте яйца с солью и вылейте их в опару. Добавьте растительное масло и приготовьте тесто, постепенно добавляя муку. Разделите тесто на две части, и оставьте подходить еще на полчаса.
- На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто. Выложите на одну часть начинку, накройте второй и защипните края.
- Поверхность пирога смажьте молоком и выпекайте 30 минут при температуре 200 С.
Традиционные покровские блины — рецепт
Ингредиенты:
- Мука – 400 г
- Сахар – 3 ст. л.
- Яйцо – 4 шт.
- Молоко – 1 л
- Масло растительное – 3 ст. л.
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром, постепенно введите муку и соль.
- Влейте молоко и аккуратно размешайте до однородной массы. Оставьте на 20 минут.
- Добавьте в тесто растительное масло и жарьте блины на сильно разогретой сковороде.
- Начинку для блинов можете приготовить любую.
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