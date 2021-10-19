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Судья шоу “Мастер Шеф” Владимир Ярославский поделился рецептом необычного кетчупа

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Как приготовить соус из слив Новость обновлена 19 октября 2021, 14:22
Как приготовить соус из слив

Кулинар отмечает, что сливы придают кетчупу особенные нотки вкуса.

Кетчуп — это соус из томатов и пряностей. Все так привыкли и всем так нормально. А что если приготовить его из слив?

Таким необычным рецептом популярного соуса у себя на странице в Инстаграм поделился судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар и ресторатор Владимир Ярославский.

"Кетчуп из слив! Почему кетчуп — потому что с соответствующим ароматом и с очень похожим вкусом, и даже по цвету похож" — уточняет Ярославский.

Кетчуп из слив: ингредиенты

  • 700г очищенных слив сорта "Угорка"
  • 200г томатов красных
  • 3 зубка чеснока
  • 70г сахара
  • 3 столовые ложки уксуса из сидра (Можно заменить на яблочный или винный)
  • Соль по вкусу
  • 50г воды
  • Розмарин и тимьян — немного
  • Корица — большая палочка
  • Гвоздика — 15 шт
  • Молотый имбирь — по желанию
  • Черный и душистый перцы
  • Паприка.

Кетчуп из слив: приготовление

  1. Очистите сливы от косточек и положите в сотейник. Добавьте томат кусочками, чеснок, сахар, уксус, соль, воду, розмарин и тимьян. Также положите палочку корицы.
  2. Поставьте все на плиту на средний огонь, доведите до кипения и тушите уже на маленьком огне примерно 45 минут, периодически помешивая.
  3. Когда все уварилось и уменьшилось почти вдвое, уберите корицу и травы, и перебейте смесь блендером — в однородную массу.
  4. Обязательно перетрите все через сито.
  5. Добавьте оставшиеся специи.

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Теги:
#Рецепт #Рецепты #Кетчуп #Владимир Ярославский
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