Судья шоу “Мастер Шеф” Владимир Ярославский поделился рецептом необычного кетчупа

Кулинар отмечает, что сливы придают кетчупу особенные нотки вкуса.

Кетчуп — это соус из томатов и пряностей. Все так привыкли и всем так нормально. А что если приготовить его из слив?

Таким необычным рецептом популярного соуса у себя на странице в Инстаграм поделился судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар и ресторатор Владимир Ярославский.

"Кетчуп из слив! Почему кетчуп — потому что с соответствующим ароматом и с очень похожим вкусом, и даже по цвету похож" — уточняет Ярославский.

Кетчуп из слив: ингредиенты

700г очищенных слив сорта "Угорка"

200г томатов красных

3 зубка чеснока

70г сахара

3 столовые ложки уксуса из сидра (Можно заменить на яблочный или винный)

Соль по вкусу

50г воды

Розмарин и тимьян — немного

Корица — большая палочка

Гвоздика — 15 шт

Молотый имбирь — по желанию

Черный и душистый перцы

Паприка.

Кетчуп из слив: приготовление

Очистите сливы от косточек и положите в сотейник. Добавьте томат кусочками, чеснок, сахар, уксус, соль, воду, розмарин и тимьян. Также положите палочку корицы. Поставьте все на плиту на средний огонь, доведите до кипения и тушите уже на маленьком огне примерно 45 минут, периодически помешивая. Когда все уварилось и уменьшилось почти вдвое, уберите корицу и травы, и перебейте смесь блендером — в однородную массу. Обязательно перетрите все через сито. Добавьте оставшиеся специи.

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