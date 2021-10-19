Судья шоу “Мастер Шеф” Владимир Ярославский поделился рецептом необычного кетчупа
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Кулинар отмечает, что сливы придают кетчупу особенные нотки вкуса.
Кетчуп — это соус из томатов и пряностей. Все так привыкли и всем так нормально. А что если приготовить его из слив?
Таким необычным рецептом популярного соуса у себя на странице в Инстаграм поделился судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар и ресторатор Владимир Ярославский.
"Кетчуп из слив! Почему кетчуп — потому что с соответствующим ароматом и с очень похожим вкусом, и даже по цвету похож" — уточняет Ярославский.
Кетчуп из слив: ингредиенты
- 700г очищенных слив сорта "Угорка"
- 200г томатов красных
- 3 зубка чеснока
- 70г сахара
- 3 столовые ложки уксуса из сидра (Можно заменить на яблочный или винный)
- Соль по вкусу
- 50г воды
- Розмарин и тимьян — немного
- Корица — большая палочка
- Гвоздика — 15 шт
- Молотый имбирь — по желанию
- Черный и душистый перцы
- Паприка.
Кетчуп из слив: приготовление
- Очистите сливы от косточек и положите в сотейник. Добавьте томат кусочками, чеснок, сахар, уксус, соль, воду, розмарин и тимьян. Также положите палочку корицы.
- Поставьте все на плиту на средний огонь, доведите до кипения и тушите уже на маленьком огне примерно 45 минут, периодически помешивая.
- Когда все уварилось и уменьшилось почти вдвое, уберите корицу и травы, и перебейте смесь блендером — в однородную массу.
- Обязательно перетрите все через сито.
- Добавьте оставшиеся специи.
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