На Новый год без холодца никак! Простой рецепт из разных видов мяса

Новогодний холодец лучше приготовить с трех видов мяса — говядины, свинины и курятины

Сложно представить новогодний стол без традиционного холодца и классического салата "Оливье". И если рецепт последнего уже был на сайте, то сейчас пришел черед и холодца из сразу нескольких видов мяса.

Проверенным способом варки холодца поделились кулинары на сайте AllWomans, передает "Телеграф".

Хозяйкам на заметку! Чтобы холодец получился вкусным и в него не нужно было добавлять желатин, используйте мясо с большим количеством костей. Вкуснее всего новогодний холодец получается из сразу нескольких видов мяса, а не одного.

Ингредиенты

голяшка говяжья – 1 кг;

рулька свиная – 1,2 кг;

ножка свиная – 1 шт.;

ножки куриные – 2 шт.;

репчатый лук – 3 шт.;

морковь – 2 шт.;

сельдерей – половина корня;

лист лавровый – 4 шт.;

черный перец горошком – 15 шт.;

соль по вкусу.

Приготовление

Мясо на холодец всегда берите свежее и правильно его подготавливайте — уберите некрасивые участки, соскоблите щетину, если такова есть, и тщательно промойте. Затем мясо следует залить холодной водой на два часа. Спустя два часа мясо достаем и промываем, всю воду сливаем и заливаем по новой в кастрюлю. Ее ставим на плиту и доводим до кипения, обязательно удаляя образующуюся пену. Так варить 5 минут. Через 5 минут варки снимаем кастрюлю с огня, достаем мясо и промываем, всю воду сливаем и обратно заливаем чистую. Ставим все это на огонь и снова доводим до кипения, убирая пену с поверхности, а затем оставляем мясо варить на минимальном огне, чтобы оно томилось. Очень важно периодически снимать пену, иначе холодец выйдет мутным и совсем далеким от праздничного. Также на прозрачность бульона влияет кипение — если мясо в кастрюле будет бурлить, то прозрачный холодец не выйдет. Варить холодец необходимо 5 часов, периодически доливая воду по мере выкипания. За 1,5 часа до готовности добавляем корень сельдерея, очищенные целые луковицы и морковь. На этом этапе солим и перчим, добавляем специи. Когда процесс варки мяса и овощей окончен — достаем сначала овощи, затем мясо. Бульон необходимо процедить через дуршлаг и несколько слоев марли. Остывшее мясо отделяем от костей и рвем на мелкие кусочки, которые потом выкладываем в емкости, куда будет заливаться холодец. Сваренную морковь можно порезать мелкими кубиками и выложить на дно вместе с зеленью и мясом — это послужит украшением вашего холодца. Заливаем мясо, морковь и зелень бульоном и ставим в холодильник как минимум на 3-4 часа, чтобы холодец застыл. Перед подачей на стол советуем украсить холодец веточкой укропа или любой другой зелени.

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить "Наполеон с мясом", который точно понравится всем гостям за столом.