На Новый год без холодца никак! Простой рецепт из разных видов мяса
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Новогодний холодец лучше приготовить с трех видов мяса — говядины, свинины и курятины
Сложно представить новогодний стол без традиционного холодца и классического салата "Оливье". И если рецепт последнего уже был на сайте, то сейчас пришел черед и холодца из сразу нескольких видов мяса.
Проверенным способом варки холодца поделились кулинары на сайте AllWomans, передает "Телеграф".
Хозяйкам на заметку! Чтобы холодец получился вкусным и в него не нужно было добавлять желатин, используйте мясо с большим количеством костей. Вкуснее всего новогодний холодец получается из сразу нескольких видов мяса, а не одного.
Ингредиенты
- голяшка говяжья – 1 кг;
- рулька свиная – 1,2 кг;
- ножка свиная – 1 шт.;
- ножки куриные – 2 шт.;
- репчатый лук – 3 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- сельдерей – половина корня;
- лист лавровый – 4 шт.;
- черный перец горошком – 15 шт.;
- соль по вкусу.
Приготовление
- Мясо на холодец всегда берите свежее и правильно его подготавливайте — уберите некрасивые участки, соскоблите щетину, если такова есть, и тщательно промойте.
- Затем мясо следует залить холодной водой на два часа.
- Спустя два часа мясо достаем и промываем, всю воду сливаем и заливаем по новой в кастрюлю. Ее ставим на плиту и доводим до кипения, обязательно удаляя образующуюся пену. Так варить 5 минут.
- Через 5 минут варки снимаем кастрюлю с огня, достаем мясо и промываем, всю воду сливаем и обратно заливаем чистую. Ставим все это на огонь и снова доводим до кипения, убирая пену с поверхности, а затем оставляем мясо варить на минимальном огне, чтобы оно томилось.
- Очень важно периодически снимать пену, иначе холодец выйдет мутным и совсем далеким от праздничного. Также на прозрачность бульона влияет кипение — если мясо в кастрюле будет бурлить, то прозрачный холодец не выйдет.
- Варить холодец необходимо 5 часов, периодически доливая воду по мере выкипания.
- За 1,5 часа до готовности добавляем корень сельдерея, очищенные целые луковицы и морковь. На этом этапе солим и перчим, добавляем специи.
- Когда процесс варки мяса и овощей окончен — достаем сначала овощи, затем мясо. Бульон необходимо процедить через дуршлаг и несколько слоев марли.
- Остывшее мясо отделяем от костей и рвем на мелкие кусочки, которые потом выкладываем в емкости, куда будет заливаться холодец.
- Сваренную морковь можно порезать мелкими кубиками и выложить на дно вместе с зеленью и мясом — это послужит украшением вашего холодца.
- Заливаем мясо, морковь и зелень бульоном и ставим в холодильник как минимум на 3-4 часа, чтобы холодец застыл.
- Перед подачей на стол советуем украсить холодец веточкой укропа или любой другой зелени.
Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить "Наполеон с мясом", который точно понравится всем гостям за столом.
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