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На Новый год без холодца никак! Простой рецепт из разных видов мяса

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Украсить блюдо можно на свой вкус
Украсить блюдо можно на свой вкус

Новогодний холодец лучше приготовить с трех видов мяса — говядины, свинины и курятины

Сложно представить новогодний стол без традиционного холодца и классического салата "Оливье". И если рецепт последнего уже был на сайте, то сейчас пришел черед и холодца из сразу нескольких видов мяса.

Проверенным способом варки холодца поделились кулинары на сайте AllWomans, передает "Телеграф"

Хозяйкам на заметку! Чтобы холодец получился вкусным и в него не нужно было добавлять желатин, используйте мясо с большим количеством костей. Вкуснее всего новогодний холодец получается из сразу нескольких видов мяса, а не одного.

Ингредиенты

  • голяшка говяжья – 1 кг;
  • рулька свиная – 1,2 кг;
  • ножка свиная – 1 шт.;
  • ножки куриные – 2 шт.;
  • репчатый лук – 3 шт.;
  • морковь – 2 шт.;
  • сельдерей – половина корня;
  • лист лавровый – 4 шт.;
  • черный перец горошком – 15 шт.;
  • соль по вкусу.

Приготовление

  1. Мясо на холодец всегда берите свежее и правильно его подготавливайте — уберите некрасивые участки, соскоблите щетину, если такова есть, и тщательно промойте.
  2. Затем мясо следует залить холодной водой на два часа.
  3. Спустя два часа мясо достаем и промываем, всю воду сливаем и заливаем по новой в кастрюлю. Ее ставим на плиту и доводим до кипения, обязательно удаляя образующуюся пену. Так варить 5 минут.
  4. Через 5 минут варки снимаем кастрюлю с огня, достаем мясо и промываем, всю воду сливаем и обратно заливаем чистую. Ставим все это на огонь и снова доводим до кипения, убирая пену с поверхности, а затем оставляем мясо варить на минимальном огне, чтобы оно томилось.
  5. Очень важно периодически снимать пену, иначе холодец выйдет мутным и совсем далеким от праздничного. Также на прозрачность бульона влияет кипение — если мясо в кастрюле будет бурлить, то прозрачный холодец не выйдет.
  6. Варить холодец необходимо 5 часов, периодически доливая воду по мере выкипания.
  7. За 1,5 часа до готовности добавляем корень сельдерея, очищенные целые луковицы и морковь. На этом этапе солим и перчим, добавляем специи.
  8. Когда процесс варки мяса и овощей окончен — достаем сначала овощи, затем мясо. Бульон необходимо процедить через дуршлаг и несколько слоев марли.
  9. Остывшее мясо отделяем от костей и рвем на мелкие кусочки, которые потом выкладываем в емкости, куда будет заливаться холодец.
  10. Сваренную морковь можно порезать мелкими кубиками и выложить на дно вместе с зеленью и мясом — это послужит украшением вашего холодца.
  11. Заливаем мясо, морковь и зелень бульоном и ставим в холодильник как минимум на 3-4 часа, чтобы холодец застыл.
  12. Перед подачей на стол советуем украсить холодец веточкой укропа или любой другой зелени.

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить "Наполеон с мясом", который точно понравится всем гостям за столом.

Теги:
#Рецепт #Новый год #Холодец
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