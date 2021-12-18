Рецепт праздничных сырников на День святого Николая: дети будут в восторге
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Судья "МастерШефа" рассказал, как приготовить вкусные творожные сырники
Как известно, творог положительно влияет на состояние здоровья молодого организма. Но не все дети любят творог в чистом виде. Поэтому стоит взять на вооружение беспроигрышный вариант приготовления вкусных творожных сырников, от которых не откажется ни один ребенок в День святого Николая Чудотворца. Напомним, что праздник ежегодно отмечается 19 декабря.
Рецептом сырников на своей странице в Инстаграме поделился Владимир Ярославский.
Творожные сырники: простой и быстрый рецепт
Ингредиенты:
- 300 г творога (отжать);
- 1 яйцо;
- 20 г сахара — ложка;
- 25 г муки (большая ложка с горкой). Понадобится еще столько же на подпил;
- немного корицы.
Приготовление:
- Смешиваем творог, яйцо и сахар вилкой, добавляем муку, еще раз перемешиваем. Выкладываем на стол, формируем "колбасу" и нарезаем ножом.
- С помощью тупой части ножа формируем сырники с мукой, чтобы она была на всей поверхности изделий.
- Обжариваем с 2-х сторон до румяной корочки на среднем огне.
Также порадовать детей может традиционное праздничное имбирное печенье. Рецептом сладостей с Nutella недавно поделился украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.
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