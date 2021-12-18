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Рецепт праздничных сырников на День святого Николая: дети будут в восторге

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Владимир Ярославский поделился рецептом сырников Новость обновлена 18 декабря 2021, 15:27
Владимир Ярославский поделился рецептом сырников

Судья "МастерШефа" рассказал, как приготовить вкусные творожные сырники

Как известно, творог положительно влияет на состояние здоровья молодого организма. Но не все дети любят творог в чистом виде. Поэтому стоит взять на вооружение беспроигрышный вариант приготовления вкусных творожных сырников, от которых не откажется ни один ребенок в День святого Николая Чудотворца. Напомним, что праздник ежегодно отмечается 19 декабря.

Рецептом сырников на своей странице в Инстаграме поделился Владимир Ярославский.

Творожные сырники: простой и быстрый рецепт

Ингредиенты:

  • 300 г творога (отжать);
  • 1 яйцо;
  • 20 г сахара — ложка;
  • 25 г муки (большая ложка с горкой). Понадобится еще столько же на подпил;
  • немного корицы.

Приготовление:

  1. Смешиваем творог, яйцо и сахар вилкой, добавляем муку, еще раз перемешиваем. Выкладываем на стол, формируем "колбасу" и нарезаем ножом.
  2. С помощью тупой части ножа формируем сырники с мукой, чтобы она была на всей поверхности изделий.
  3. Обжариваем с 2-х сторон до румяной корочки на среднем огне.

Также порадовать детей может традиционное праздничное имбирное печенье. Рецептом сладостей с Nutella недавно поделился украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

Теги:
#Рецепты #День Святого Николая #Владимир Ярославский #Сырники
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