Рецепт праздничных сырников на День святого Николая: дети будут в восторге

Судья "МастерШефа" рассказал, как приготовить вкусные творожные сырники

Как известно, творог положительно влияет на состояние здоровья молодого организма. Но не все дети любят творог в чистом виде. Поэтому стоит взять на вооружение беспроигрышный вариант приготовления вкусных творожных сырников, от которых не откажется ни один ребенок в День святого Николая Чудотворца. Напомним, что праздник ежегодно отмечается 19 декабря.

Рецептом сырников на своей странице в Инстаграме поделился Владимир Ярославский.

Творожные сырники: простой и быстрый рецепт

Ингредиенты:

300 г творога (отжать);

1 яйцо;

20 г сахара — ложка;

25 г муки (большая ложка с горкой). Понадобится еще столько же на подпил;

немного корицы.

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Приготовление:

Смешиваем творог, яйцо и сахар вилкой, добавляем муку, еще раз перемешиваем. Выкладываем на стол, формируем "колбасу" и нарезаем ножом. С помощью тупой части ножа формируем сырники с мукой, чтобы она была на всей поверхности изделий. Обжариваем с 2-х сторон до румяной корочки на среднем огне.

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