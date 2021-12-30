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Если картофель надоел: рецепт риса с курицей и ананасами на Новый год от Клопотенко

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Рис с таким соусом получается очень вкусный Новость обновлена 30 декабря 2021, 08:51
Рис с таким соусом получается очень вкусный

Блюдо хоть и звучит просто, но на вкус и вид рис с ананасами и курицей очень необычный и праздничный

На праздники не обойтись без приготовления первых блюд и чаще всего выбор падает на картофель. Например, с таким гарниром запекают традиционную утку на Рождество. Для того чтобы разнообразить блюда на столе, предлагаем приготовить рис с курицей и ананасами.

На первый взгляд, блюдо звучит довольно обыденно, но по рецепту украинского повара Евгения Клопотенко оно точно будет уникальным, праздничным и вкусным.

Как приготовить рис с курицей и ананасами

Ингредиенты

  • 1 цыпленок (800-900 г)
  • 300 г риса
  • 500 мл воды
  • 2 ч. л. куркумы
  • 50 мл красного сухого вина
  • 200 г консервированных ананасов
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 5 веточек тимьяна
  • по вкусу приправа для курицы
  • по вкусу соль

Приготовление

  1. Прежде всего, нужно сварить рис. В кастрюлю положить 300 г риса, добавить 2 ч. л. куркумы для хорошего цвета и аромата, 1 ст. л. соли и 500 мл воды. Довести до кипения и варить 3-5 минут, затем накрыть крышкой и отставить на 15-20 минут. Таким образом, рис доварится.
  2. Для приготовления цыпленка нужно взять тушку 800-900 г, поместить в форму для запекания и немного прижать. Тушку смазываем приправкой для курицы и поливаем 2 ст. л. оливкового масла. В таком виде отправляем в духовку на 200 градусов на 20 минут.
  3. Когда цыпленок приготовится, жидкость из формы не выливайте, ведь она пригодится для приготовления соуса.
  4. Жидкость из курицы вылейте на разогретую сковороду, а когда она закипает, добавьте 50 мл красного сухого вина. Так готовьте 3 минуты, пока вино не выпарится, а соус за это время уменьшится в объеме и немного загустеет.
  5. Консервированные ананасы нарежьте кубиками, цыпленка порционными кусками.
  6. На большую тарелку выложите рис, кусочки ананаса, кусочки цыпленка и полейте соусом. Украсьте веточками чабреца.

Видеорецепт

Рис с курицей и ананасом по рецепту Евгения Клопотенко

Ранее "Телеграф" сообщал, какие еще проверенные и вкусные блюда можно приготовить к новогоднему столу.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Новый год #Злак #Евгений Клопотенко #Первое блюдо
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