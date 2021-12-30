Если картофель надоел: рецепт риса с курицей и ананасами на Новый год от Клопотенко
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Блюдо хоть и звучит просто, но на вкус и вид рис с ананасами и курицей очень необычный и праздничный
На праздники не обойтись без приготовления первых блюд и чаще всего выбор падает на картофель. Например, с таким гарниром запекают традиционную утку на Рождество. Для того чтобы разнообразить блюда на столе, предлагаем приготовить рис с курицей и ананасами.
На первый взгляд, блюдо звучит довольно обыденно, но по рецепту украинского повара Евгения Клопотенко оно точно будет уникальным, праздничным и вкусным.
Как приготовить рис с курицей и ананасами
Ингредиенты
- 1 цыпленок (800-900 г)
- 300 г риса
- 500 мл воды
- 2 ч. л. куркумы
- 50 мл красного сухого вина
- 200 г консервированных ананасов
- 2 ст. л. оливкового масла
- 5 веточек тимьяна
- по вкусу приправа для курицы
- по вкусу соль
Приготовление
- Прежде всего, нужно сварить рис. В кастрюлю положить 300 г риса, добавить 2 ч. л. куркумы для хорошего цвета и аромата, 1 ст. л. соли и 500 мл воды. Довести до кипения и варить 3-5 минут, затем накрыть крышкой и отставить на 15-20 минут. Таким образом, рис доварится.
- Для приготовления цыпленка нужно взять тушку 800-900 г, поместить в форму для запекания и немного прижать. Тушку смазываем приправкой для курицы и поливаем 2 ст. л. оливкового масла. В таком виде отправляем в духовку на 200 градусов на 20 минут.
- Когда цыпленок приготовится, жидкость из формы не выливайте, ведь она пригодится для приготовления соуса.
- Жидкость из курицы вылейте на разогретую сковороду, а когда она закипает, добавьте 50 мл красного сухого вина. Так готовьте 3 минуты, пока вино не выпарится, а соус за это время уменьшится в объеме и немного загустеет.
- Консервированные ананасы нарежьте кубиками, цыпленка порционными кусками.
- На большую тарелку выложите рис, кусочки ананаса, кусочки цыпленка и полейте соусом. Украсьте веточками чабреца.
Видеорецепт
Ранее "Телеграф" сообщал, какие еще проверенные и вкусные блюда можно приготовить к новогоднему столу.
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