Укр

Что добавить в котлеты для идеального вкуса: секреты поваров

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
400
Как сделать котлеты вкусными Новость обновлена 21 февраля 2022, 11:54
Как сделать котлеты вкусными

Названы главные секреты приготовления ароматных, вкусных котлет

Казалось бы, что сложного в том, чтобы приготовить вкусные котлеты? Однако получается так, что у некоторых они разваливаются, а у других, наоборот, — получаются слишком плотными. В процессе приготовления фарша главное знать необходимые пропорции, соотношения продуктов в котлетах.

Главными секретами приготовления ароматных мясных шариков поделился портал lifehacker.ru.

Как правильно выбрать фарш для идеальных котлет

Фарш лучше делать самостоятельно из охлажденного непостного мяса. Классический вариант — это смесь говядины и свинины в пропорции 2:1. Также в котлеты можно добавлять мясо курицы, индейки.

Для рыбного фарша подойдет любая рыба (лосось, треска, пиленгас, палтус), но гораздо лучше делать котлеты из мелкой костлявой рыбы, чтобы было мало костей.

Что нужно добавлять в мясной фарш на котлеты

  • Лук. Пропущенный через мясорубку или мелко нарезанный. На 1 кг мяса достаточно 2–3 средних луковиц.
  • Чёрствый белый хлеб (батон). Необходим для держания формы и нежности вкуса. Сначала его нужно замочить кипяченой воде (молоке, сливках), потом отжать, удалить корку и пропустить через мясорубку. На 1 кг фарша вполне достаточно 100–200 г хлеба.
  • Овощи: кабачок, морковь, картофель, свёкла, тыква. Добавят сочности. Овощи стоит измельчать с помощью терки.
  • Яйца. Спорный продукт: некоторые кулинары считают, что они делают котлеты жесткими. Однако яйца помогают фаршу склеиться. Двух яиц на 1 кг фарша вполне достаточно.
  • Соль. На 1 кг фарша — около 1 ч. л. соли.
  • Специи и зелень. Черный перец обязательный. Чеснок и другие специи — по желанию.
  • Вода, масло и прочее. Чтобы котлеты получились сочными, в фарш можно добавить пару ст. л. ледяной воды, ложку растительного масла или кубик сливочного. К рыбным катлетам можно добавить сливки.

Как подготовить фарш и слепить котлеты

Убираем из фарша все жилы, пленки, косточки и хрящи. Пропускаем все ингредиенты через мясорубку для однородности. Готовый фарш накрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на полчаса, потом еще раз перемешиваем. Лепим шарики мокрыми руками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем в фарш для котлет нужно добавлять сахар.

Теги:
#Рецепты #Котлеты
Такую разбитую халабуду выдают за пункт пограничников
Политика
Россия заявляет, что Украина ударила по ее территории: видео и подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Такую разбитую халабуду выдают за пункт пограничников
Россия заявляет, что Украина ударила по ее территории: видео и подробности
Дата публикации
Категория
Друзьям было всего по 9 лет
В Полтавской области нашли тела 9-летних мальчиков: подробности и фото
Дата публикации
Категория
Конкретные темы обсуждения чиновников пока неизвестны
Путин собирает Совбез на фоне ситуации вокруг Украины: первые подробности
Дата публикации
Категория
Ситуацию на границах Украины нагнетают острые публикации об угрозах со стороны РФ в СМИ
"Россия вот-вот нападет": что стоит за информкампанией Запада и как не поддаться панике
Дата публикации
Категория
Украинские бизнесмены не скрывают наличие крупных сумм денег в своем распоряжении
Данные Ахметова и Коломойского из банка Швейцарии оказались в открытом доступе: расследование