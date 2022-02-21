Что добавить в котлеты для идеального вкуса: секреты поваров

Названы главные секреты приготовления ароматных, вкусных котлет

Казалось бы, что сложного в том, чтобы приготовить вкусные котлеты? Однако получается так, что у некоторых они разваливаются, а у других, наоборот, — получаются слишком плотными. В процессе приготовления фарша главное знать необходимые пропорции, соотношения продуктов в котлетах.

Главными секретами приготовления ароматных мясных шариков поделился портал lifehacker.ru.

Как правильно выбрать фарш для идеальных котлет

Фарш лучше делать самостоятельно из охлажденного непостного мяса. Классический вариант — это смесь говядины и свинины в пропорции 2:1. Также в котлеты можно добавлять мясо курицы, индейки.

Для рыбного фарша подойдет любая рыба (лосось, треска, пиленгас, палтус), но гораздо лучше делать котлеты из мелкой костлявой рыбы, чтобы было мало костей.

Что нужно добавлять в мясной фарш на котлеты

Лук. Пропущенный через мясорубку или мелко нарезанный. На 1 кг мяса достаточно 2–3 средних луковиц.

Пропущенный через мясорубку или мелко нарезанный. На 1 кг мяса достаточно 2–3 средних луковиц. Чёрствый белый хлеб (батон). Необходим для держания формы и нежности вкуса. Сначала его нужно замочить кипяченой воде (молоке, сливках), потом отжать, удалить корку и пропустить через мясорубку. На 1 кг фарша вполне достаточно 100–200 г хлеба.

Необходим для держания формы и нежности вкуса. Сначала его нужно замочить кипяченой воде (молоке, сливках), потом отжать, удалить корку и пропустить через мясорубку. На 1 кг фарша вполне достаточно 100–200 г хлеба. Овощи: кабачок, морковь, картофель, свёкла, тыква. Добавят сочности. Овощи стоит измельчать с помощью терки.

Добавят сочности. Овощи стоит измельчать с помощью терки. Яйца. Спорный продукт: некоторые кулинары считают, что они делают котлеты жесткими. Однако яйца помогают фаршу склеиться. Двух яиц на 1 кг фарша вполне достаточно.

Спорный продукт: некоторые кулинары считают, что они делают котлеты жесткими. Однако яйца помогают фаршу склеиться. Двух яиц на 1 кг фарша вполне достаточно. Соль. На 1 кг фарша — около 1 ч. л. соли.

На 1 кг фарша — около 1 ч. л. соли. Специи и зелень. Черный перец обязательный. Чеснок и другие специи — по желанию.

Вода, масло и прочее. Чтобы котлеты получились сочными, в фарш можно добавить пару ст. л. ледяной воды, ложку растительного масла или кубик сливочного. К рыбным катлетам можно добавить сливки.

Как подготовить фарш и слепить котлеты

Убираем из фарша все жилы, пленки, косточки и хрящи. Пропускаем все ингредиенты через мясорубку для однородности. Готовый фарш накрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на полчаса, потом еще раз перемешиваем. Лепим шарики мокрыми руками.

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