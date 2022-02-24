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Есть и не толстеть: рецепт вкусных булочек без сахара

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Булочки с цедрой апельсина и медом - рецепт Новость обновлена 24 февраля 2022, 07:01
Булочки с цедрой апельсина и медом - рецепт

Откажитесь от сладких пончиков и вместо этого приготовьте партию этих булочек на утро

Если вы увлекаетесь магазинными пончиками, и не прочь скушать пару таких вкусняшек утром, запивая чашечкой кофе, то вы съедите 34 грамма сахара за один присест, что уже составляет 68 процентов вашей дневной нормы! Выход есть: вы можете приготовить вкусные диетические булочки без сахара, ведь в этом рецепте он заменяется натуральным подсластителем — медом.

В каждой такой булочке всего 8 граммов сахара, пишет eatthis.com.

Ингредиенты:

  • Цедра 1 апельсина
  • 2 стакана муки
  • 3 чайных ложки разрыхлителя
  • 1/4 стакана несоленого сливочного масла, холодного
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. меда
  • 1/2 ч.л. ванильного экстракта
  • 1/2 стакана жирных сливок
  • ¼ стакана сушеной клюквы
  • Пищевая сода

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 400 градусов.
  2. В большую миску добавьте апельсиновую цедру, муку и пищевую соду. Перемешайте.
  3. Холодное масло натрите на терке. Добавьте в миску с сухими ингредиентами и снова перемешайте, втирая масло в муку.
  4. В миксере (или в большой миске с венчиком) взбейте яйцо, мед, ванильный экстракт и сливки в течение 30 секунд.
  5. Соедините с мукой и замесите тесто.
  6. Посыпьте сушеной клюквой и вмешайте с тестом.
  7. Переместите тесто на посыпанную мукой поверхность. Сформируйте из теста плоский круг.
  8. Нарежьте тесто на 8 частей.
  9. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой, и поставьте в холодильник на 15 минут.
  10. После охлаждения выпекайте булочки 18-20 минут.

Также отличным дополнением к чаю станут синнабоны, рецептом которых "Телеграф" делился ранее.

Теги:
#Рецепты #Булочки #Выпечка
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