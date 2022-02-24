Есть и не толстеть: рецепт вкусных булочек без сахара

Откажитесь от сладких пончиков и вместо этого приготовьте партию этих булочек на утро

Если вы увлекаетесь магазинными пончиками, и не прочь скушать пару таких вкусняшек утром, запивая чашечкой кофе, то вы съедите 34 грамма сахара за один присест, что уже составляет 68 процентов вашей дневной нормы! Выход есть: вы можете приготовить вкусные диетические булочки без сахара, ведь в этом рецепте он заменяется натуральным подсластителем — медом.

В каждой такой булочке всего 8 граммов сахара, пишет eatthis.com.

Ингредиенты:

Цедра 1 апельсина

2 стакана муки

3 чайных ложки разрыхлителя

1/4 стакана несоленого сливочного масла, холодного

1 яйцо

2 ст.л. меда

1/2 ч.л. ванильного экстракта

1/2 стакана жирных сливок

¼ стакана сушеной клюквы

Пищевая сода

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 400 градусов. В большую миску добавьте апельсиновую цедру, муку и пищевую соду. Перемешайте. Холодное масло натрите на терке. Добавьте в миску с сухими ингредиентами и снова перемешайте, втирая масло в муку. В миксере (или в большой миске с венчиком) взбейте яйцо, мед, ванильный экстракт и сливки в течение 30 секунд. Соедините с мукой и замесите тесто. Посыпьте сушеной клюквой и вмешайте с тестом. Переместите тесто на посыпанную мукой поверхность. Сформируйте из теста плоский круг. Нарежьте тесто на 8 частей. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой, и поставьте в холодильник на 15 минут. После охлаждения выпекайте булочки 18-20 минут.

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