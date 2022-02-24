Есть и не толстеть: рецепт вкусных булочек без сахара
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 7
Откажитесь от сладких пончиков и вместо этого приготовьте партию этих булочек на утро
Если вы увлекаетесь магазинными пончиками, и не прочь скушать пару таких вкусняшек утром, запивая чашечкой кофе, то вы съедите 34 грамма сахара за один присест, что уже составляет 68 процентов вашей дневной нормы! Выход есть: вы можете приготовить вкусные диетические булочки без сахара, ведь в этом рецепте он заменяется натуральным подсластителем — медом.
В каждой такой булочке всего 8 граммов сахара, пишет eatthis.com.
Ингредиенты:
- Цедра 1 апельсина
- 2 стакана муки
- 3 чайных ложки разрыхлителя
- 1/4 стакана несоленого сливочного масла, холодного
- 1 яйцо
- 2 ст.л. меда
- 1/2 ч.л. ванильного экстракта
- 1/2 стакана жирных сливок
- ¼ стакана сушеной клюквы
- Пищевая сода
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 400 градусов.
- В большую миску добавьте апельсиновую цедру, муку и пищевую соду. Перемешайте.
- Холодное масло натрите на терке. Добавьте в миску с сухими ингредиентами и снова перемешайте, втирая масло в муку.
- В миксере (или в большой миске с венчиком) взбейте яйцо, мед, ванильный экстракт и сливки в течение 30 секунд.
- Соедините с мукой и замесите тесто.
- Посыпьте сушеной клюквой и вмешайте с тестом.
- Переместите тесто на посыпанную мукой поверхность. Сформируйте из теста плоский круг.
- Нарежьте тесто на 8 частей.
- Выложите булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой, и поставьте в холодильник на 15 минут.
- После охлаждения выпекайте булочки 18-20 минут.
Также отличным дополнением к чаю станут синнабоны, рецептом которых "Телеграф" делился ранее.
- Дата публикации
-
- Категория
-