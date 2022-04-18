Укр

Рецепт праздничной паски от судьи "МастерШефа": понравится всем (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
167
Что приготовить на Пасху-2022 - пошаговый рецепт паски
Что приготовить на Пасху-2022 - пошаговый рецепт паски

Владимир Ярославский представил рецепт на 8 порций вкусного пасхального хлеба

Процесс приготовления пасхальной паски хлопотный, но очень занимательный. Существует куча вариаций по приготовлению праздничного пасхального хлеба, и еще одним интересным рецептом поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский.

В Инстаграме кулинар подробно рассказал, как приготовить паску с изюмом и сушеной клюквой на 8 порций.

"Искал быстрый рецепт, но все равно получается 8 часов на все с перерывами", — признается Ярославский.

Ингредиенты:

  • 450 мл молока
  • 525 г яйца (почти 10 шт плюс 3-4 на глазурь)
  • 550 г сахара (плюс 260 на глазурь)
  • 4 г соли
  • 400 г сливочного масла
  • 1500 г муки
  • 27 г сухих дрожжей
  • 400-500 г изюма и сушеной клюквы
  • 2 г ванилина

Как приготовить очень вкусную паску

  1. Сначала в большом сотейнике разогреваем молоко, чтобы оно было теплым.
  2. Добавляем 50 г сахара и 200 г муки и вымешиваем все до однородной массы.
  3. Высыпаем в чуть теплую смесь сухие дрожжи, перемешиваем и даем им постоять в теплом месте 15-20 мин. Масса должна существенно подняться. Так вы проверяете активность дрожжей. При необходимости можно прибавить еще 30%.
  4. Вяленую клюкву с изюмом заливаем кипятком и даем постоять 10-15 мин, затем сливаем воду.
  5. Яйца 525 г (10 средних) взбиваем в миску, добавляем сахар, размешиваем, добавляем опару, перемешиваем и добавляем еще 1300 г муки.
  6. Тесто необходимо достаточно хорошо вымешать. Отставляем тесто на 40 мин в теплое место, чтобы оно поднялось.
  7. Достаем его и добавляем нарезанное кубиками сливочное масло комнатной температуры и вымешиваем его. Добавляем изюм и клюкву. Для удобной работы смазываем маслом стол и формы для пасок.
  8. Распределяем тесто на 8 частей и раскладываем его по формам.
  9. Ставим в чуть теплую духовку подниматься (температура должна быть не больше 35 градусов, чтобы не убить дрожжи). Где-то посередине смачиваем косточкой поверхность пасок водой, чтобы они не сохли. По словам шеф-повара, выпекал он паски при 165 градусах с конвекцией 40 минут (температура внутри паски была 99.9 Цельсия).
  10. После этого даем пасочкам остыть.
  11. Готовим глазурь: взбиваем 130 г белка, добавляем понемногу 260 г сахара (лучше использовать сахарную пудру) и несколько капель лимона, можно использовать уксус.
  12. Украшаем, окуная верхушку в глазурь, выравниваем ложкой и декорируем сахарными шариками и сушеными ягодами.

Ранее "Телеграф" делился рецептом пасхальной паски в мультиварке.

Теги:
#Рецепты #Пасха #Паски
Украинские ССО подрывают боеспособность врага
Украина
Россияне наступают сразу по ряду направлений: Генштаб назвал самые горячие точки
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские ССО подрывают боеспособность врага
Россияне наступают сразу по ряду направлений: Генштаб назвал самые горячие точки
Дата публикации
Категория
Мир беднеет от имперских амбиций путина
Агрессия путина ударила по экономике всего мира: готовятся срочные меры
Дата публикации
Категория
Ситуация обострилась 18 апреля
россия атакует по линии фронта на Донбасе: свежие карты наступления
Дата публикации
Категория
Бородянка
В ООН рассказали, сколько мирных украинцев погибло от рук оккупантов с начала вторжения
Дата публикации
Категория
Украинские военные борются за Донбасс
Война - день 55: россияне перешли в наступление на востоке и юге Украины и бомбят города