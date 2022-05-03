Как правильно мариновать мясо для шашлыка: секрет идеального блюда

При соблюдении всех правил маринад для шашлыка делает блюдо ароматным, мягким и улучшает его вкус.

Май месяц вовсю радует хорошей и теплой погодой, и зовет всех выйти на природу и пожарить шашлык. Не зря же месяц носит "звание" шашлычного сезона. Война в Украине конечно не самый благоприятный период для организации и походов на пикник, однако если вы живете в частном доме, или у вас есть дача, или же вы находитесь в безопасном месте, то почему бы не побаловать себя вкусным мясом, приготовленном на мангале. А чтобы шашлык удался важно уметь правильно выбирать мясо, о чем мы писали ранее, а также правильно его мариновать.

Как правильно мариновать мясо для шашлыка "Телеграф" подсмотрел в кулинарном блоге kulinarnyi_dnevnik в Инстаграм.

Как правильно мариновать шашлык

В маринаде обязательно должны присутствовать масло, кислота и пряности: масло для сочности, кислота для мягкости, а пряности для дополнительного вкуса и аромата.

Соль в маринад лучше добавлять в самом конце, а то и вовсе посолить мясо уже на шампурах, чтобы шашлык не получился сухим.

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Маринад для шашлыка получится вкуснее если в нем будет много репчатого лука.

Для маринования следует использовать стеклянную, керамическую или эмалированную посуду. Алюминий и пластик категорически не рекомендуются.

При нарезке мяса важно соблюдать меру: мелкие кусочки могут подгореть и будут сухим, а большие могут не прожарится.

Резать мясо нужно поперек волокон.

Уксус в маринад нужно добавлять в небольших количествах, чтобы мясо не приобрело неприятный привкус. Лучше и вовсе отказаться от уксуса, заменив его на несколько ложек лимонного сока.

Для экспресс-маринования можно использовать сильно газированную минералку. Такой маринад сможет размягчить даже старое мясо за 1-2 ч.

Мариновать мясо следует подольше – оптимально 12 ч. Минимальное время маринования свинины — 4 ч, говядины и баранины — 6 ч, курятины – 2 ч.

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Рецепт полезного маринада

Врач-диетолог Маргарита Королева советует не покупать уже готовое замаринованное мясо для шашлыка и делать маринад самостоятельно. Наилучшими для маринования считаются гранатовый сок, фрукты, ягоды, а также минералка, кефир или красное сухое вино.

Что касается выбора мяса, легче всего организмом усваиваются индейка и кролик. Больше всего времени уходит на переваривание баранины и говядины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых опасных маринадах для шашлыка, которые лучше не использовать. Такие маринады могут навредить вашему здоровью.