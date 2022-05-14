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Что приготовить из весенней черемши: рецепт итальянского омлета, который приготовит даже ребенок

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Фриттата с черемшой Новость обновлена 14 мая 2022, 18:00
Фриттата с черемшой

Фриттата – простое в приготовлении блюдо итальянской кухни, которому черемша прибавит особого вкуса

Эту невероятно вкусную и, что немаловажно, полезную зелень — черемшу, можно есть просто так или использовать в кулинарных процессах. Если вдруг не знаете, что такого вкусненького приготовить с черемшой, чтобы и быстро, и ингредиентов не много – приготовьте вкусный итальяснкий омлет фриттату.

Рецептом фриттаты с черемшой поделились на сайте vazhnoznat.com.

Фриттата с черемшой: простой рецепт

Ингредиенты:

  • 300 г черемши
  • 2 яйца
  • 100 мл молока
  • 15 г сливочного масла
  • 30 г сыра
  • соль по вкусу

Приготовление:

  1. Промойте черемшу. Налейте в кастрюлю воду, положите туда черемшу и варите на протяжении 5 минут. Слейте воду и высушите черемшу на бумажных полотенцах. Мелко нарежьте ее.
  2. Поставьте сковороду на средний огонь. Растопите сливочное масло и добавьте нарезанную черемшу. Жарьте зелень приблизительно 2 минуты. На сковороду вылейте яйца, предварительно взбив их с молоком и солью.
  3. Готовую фриттату посыпьте тертым сыром.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусный омлет без муки и молока.

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#Рецепты #Омлет #черемша #Итальянский омлет #Фриттата