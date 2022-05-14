Что приготовить из весенней черемши: рецепт итальянского омлета, который приготовит даже ребенок

Фриттата – простое в приготовлении блюдо итальянской кухни, которому черемша прибавит особого вкуса

Эту невероятно вкусную и, что немаловажно, полезную зелень — черемшу, можно есть просто так или использовать в кулинарных процессах. Если вдруг не знаете, что такого вкусненького приготовить с черемшой, чтобы и быстро, и ингредиентов не много – приготовьте вкусный итальяснкий омлет фриттату.

Рецептом фриттаты с черемшой поделились на сайте vazhnoznat.com.

Фриттата с черемшой: простой рецепт

Ингредиенты:

300 г черемши

2 яйца

100 мл молока

15 г сливочного масла

30 г сыра

соль по вкусу

Приготовление:

Промойте черемшу. Налейте в кастрюлю воду, положите туда черемшу и варите на протяжении 5 минут. Слейте воду и высушите черемшу на бумажных полотенцах. Мелко нарежьте ее. Поставьте сковороду на средний огонь. Растопите сливочное масло и добавьте нарезанную черемшу. Жарьте зелень приблизительно 2 минуты. На сковороду вылейте яйца, предварительно взбив их с молоком и солью. Готовую фриттату посыпьте тертым сыром.

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