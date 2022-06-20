Как сохранить сочные помидоры до зимы, не консервируя: простейший способ

Рецепт вяленых томатов по-итальянски на зиму под силу каждому кулинару

Чаще всего помидоры на зиму маринуют. Но есть еще один способ заготовки овощей. Вяленые помидоры – то, что вам нужно, если хотите сохранить всю сочность и полезность томатов.

Как пишет "Телеграф", способом приготовления вяленых помидоров с чесноком в духовке поделился кулинарный блог Bene Gusto. Традиция сушить томаты когда-то пришла к нам из Италии, а теперь пришлась по вкусу жителям очень многих стран.

Если сушить помидоры под солнцем, то на это уходит 4-10 дней. Значительно сократить процесс можно с помощь духовки или дегидратора: в таком случае понадобится лишь 12 часов. Учитывайте, что для получения 1 кг вяленых помидоров, вам нужно взять около 8-12 кг свежих овощей. Так как в процессе сушки из томатов испаряется влага, а вес снижается где-то на 90%.

Какие помидоры выбраться для вяления:

Небольшие плоды;

Сорты "сливка" и "черри";

Как красные, так и желтые плоды;

Крупные мясистые сорта, но если разрежете томаты на несколько частей и уберёте семена.

По итальянской традиции, хранить вяленые томаты нужно в полотняном мешочке. Однако для этого помидоры должны аж трещать, иначе из-за оставшейся влаги испортятся. Более надежный вариант хранения – стеклянная банка. Плотно уложите туда помидоры, залейте подсолнечным или оливковым маслом и поставьте в прохладное место. Добавим, что оливковое масло в дальнейшем кристаллизуется, не переживайте, в таком виде вы можете добавлять его как заправку к салатам.

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Рецепт вяленых помидоров в духовке (видео)

Ингредиенты:

Помидоры "сливка" — 1,5 кг,

Головка чеснока,

Тимьян — 3 веточки,

Розмарин — 2 веточки,

Соль,

Растительное масло.

Способ приготовления:

Промойте помидоры. Разрежьте пополам. Выложите на решетку, которую предварительно застелите фольгой или пергаментом. Посолите. Чеснок, пропущенный через пресс, выложите сверху овощей. Мелко нарежьте тимьян и розмарин, посыпьте помидоры. Слегка сбрызните маслом. Оставьте вялиться в духовке при температуре 60-80 градусов. Потребуется от 8 до 12 часов (зависит от размера плодов). Важный нюанс: в ходе сушки периодически приоткрывайте дверцу духовки на 1 см – так испарится лишняя влага.

Вяленые помидоры готовы! Добавляйте овощи к салатам, пастам, бутербродам, пиццам, выпечке и другим блюдам.

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