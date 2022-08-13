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Традиционное блюдо украинской кухни: как приготовить вкусные маковые шулики на Маковея-2022

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить шулики с маком - простой рецепт
Как приготовить шулики с маком - простой рецепт

Эти маковые шулики вкуснее любых пирожков

Шулики — это традиционное блюдо, без которого не обходится ни один праздник Маковея, или Медовый Спас. Чтобы поддерживать украинские традиции, "Телеграф" предлагает приготовить блюдо, которое по-настоящему подарит атмосферу праздника и станет украшением вашего стола.

Фудблогер Ирина Савчук (ira_momm) на своей странице в Инстаграме поделилась рецептом традиционных маковых шуликов. Они вкуснее любых пирожков, и к тому же легкие в приготовлении.

Как приготовить шулики с маком

Ингредиенты:

  • Мука – 350 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 1/3 ст.л.
  • Кефир – 250 мл
  • Сода – 1 ч.л.

Для маковой заливки:

  • Мак – 100 грамм
  • Кипяток – 300 мл
  • Мед – 6 ст.л. (можно заменить сахаром)

Приготовление:

  1. Яйцо, соль и сахар хорошо размешать. Добавить кефир, снова размешать. Добавить просеянную муку, соду, замесить мягкое тесто.
  2. Разделить тесто на 3 части, накрыть полотенцем, оставить на 10 минут отдыхать.
  3. Раскатать каждую часть в круг толщиной около 5 мм. Поколоть вилкой. Жарить на смазанной растительным маслом сковороде под закрытой крышкой к румяному цвету с двух сторон.
  4. Готовим маковую заливку. Мак перетереть. Залить кипятком. Накрыть крышкой и оставить запариваться на 30 минут. Затем добавить мед или сахар, размешать.
  5. Когда жареные лепешки остыли, разломать их руками на маленькие части и залить заливкой, размешать.
  6. Дать постоять 10 минут и можно смаковать.

Напомним, что на Маковея запрещается освящать в храмах некоторые продукты питания и вещи. Ранее "Телеграф" рассказывал, что не стоит класть в корзину на освящение.

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#Рецепты #Маковей