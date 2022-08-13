Традиционное блюдо украинской кухни: как приготовить вкусные маковые шулики на Маковея-2022
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Эти маковые шулики вкуснее любых пирожков
Шулики — это традиционное блюдо, без которого не обходится ни один праздник Маковея, или Медовый Спас. Чтобы поддерживать украинские традиции, "Телеграф" предлагает приготовить блюдо, которое по-настоящему подарит атмосферу праздника и станет украшением вашего стола.
Фудблогер Ирина Савчук (ira_momm) на своей странице в Инстаграме поделилась рецептом традиционных маковых шуликов. Они вкуснее любых пирожков, и к тому же легкие в приготовлении.
Как приготовить шулики с маком
Ингредиенты:
- Мука – 350 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – 1/3 ст.л.
- Кефир – 250 мл
- Сода – 1 ч.л.
Для маковой заливки:
- Мак – 100 грамм
- Кипяток – 300 мл
- Мед – 6 ст.л. (можно заменить сахаром)
Приготовление:
- Яйцо, соль и сахар хорошо размешать. Добавить кефир, снова размешать. Добавить просеянную муку, соду, замесить мягкое тесто.
- Разделить тесто на 3 части, накрыть полотенцем, оставить на 10 минут отдыхать.
- Раскатать каждую часть в круг толщиной около 5 мм. Поколоть вилкой. Жарить на смазанной растительным маслом сковороде под закрытой крышкой к румяному цвету с двух сторон.
- Готовим маковую заливку. Мак перетереть. Залить кипятком. Накрыть крышкой и оставить запариваться на 30 минут. Затем добавить мед или сахар, размешать.
- Когда жареные лепешки остыли, разломать их руками на маленькие части и залить заливкой, размешать.
- Дать постоять 10 минут и можно смаковать.
Напомним, что на Маковея запрещается освящать в храмах некоторые продукты питания и вещи. Ранее "Телеграф" рассказывал, что не стоит класть в корзину на освящение.