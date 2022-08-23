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Украинский кныш всего за 30 минут: упрощенный рецепт невероятного блюда от Евгения Клопотенко (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как правильно приготовить кныш по упрощенному рецепту Новость обновлена 23 августа 2022, 11:48
Как правильно приготовить кныш по упрощенному рецепту

Такие кныши с картофелем обязательно вам понравятся

Кушанья украинской кухни уже давно славятся по всему миру. Рестораны и кафе, в которых подаются наши традиционные блюда, пользуются популярностью практически в каждой стране, при том, что не каждый живущий в своей стране украинец и не догадывается о богатой истории своей кухни — а зря. Не все знают об украинских маковых шуликах или об украинском кныше, упрощенным рецептом которого поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

"Кныш – это начиненная паляничка, испеченная из постного или дрожжевого теста. Начинка для кныша отличается в зависимости от региона Украины. Кныши по-гуцульски обычно делают с брынзой, также есть начинки с гречневой кашей и шкварками, квашеной капустой или вареной картофелем" – рассказал известный повар.

Как приготовить кныш с картофелем

Ингредиенты:

  • 1 упаковка сыра слайсами (160 г)
  • 1 кг слоеного дрожжевого теста (+ мука для подпила)
  • 4-5 картофелин
  • 1 луковица
  • 50 г грецких орехов
  • 3 ст. л. масла
  • 1 желток (для смазки)
  • 1 пучок петрушки
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите 4-5 картофелин, порежьте средними кубиками и сложите в кастрюлю. Залейте водой, добавьте соль по вкусу и варите 20 минут.
  2. Луковицу очистите и порежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду из 3 ст. л. растительного масла и обжарьте лук до мягкости. Измельчите ножом 50 г грецких орехов.
  3. С готового картофеля слейте воду и разомните в пюре, немного посолите и поперчите по вкусу. Добавьте обжаренный лук и измельченные грецкие орехи. Включите духовой шкаф разогреваться до температуры 180 градусов.
  4. Откройте упаковку сыра слайсами. Нарежьте слайсы сыра средними кубиками примерно одинакового размера и добавьте в кастрюлю к начинке. Тщательно перемешайте.
  5. Разделите 1 кг слоеного дрожжевого теста на два одинаковых квадрата, посыпав рабочую поверхность мукой. Разделите начинку и выложите сверху квадраты.
  6. Заверните тесто от краев до центра, но не доходя до конца, посредине должен остаться промежуток. Скрепите края теста между собой. Так же сделайте и со вторым пирогом.
  7. Выложите сформированные пироги на противень, застеленный пергаментом. Отделите в мисочку яичный желток и немного взбейте вилкой. С помощью кулинарной кисточки смажьте кныши желтком.
  8. Поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-45 минут, проверяйте готовность деревянной палочкой. Готовое блюдо посыпьте иссеченной зеленью петрушки.

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#Рецепты #Выпечка #Кныш #Евгений Клопотенко