Украинский кныш всего за 30 минут: упрощенный рецепт невероятного блюда от Евгения Клопотенко (видео)
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Кушанья украинской кухни уже давно славятся по всему миру. Рестораны и кафе, в которых подаются наши традиционные блюда, пользуются популярностью практически в каждой стране, при том, что не каждый живущий в своей стране украинец и не догадывается о богатой истории своей кухни — а зря. Не все знают об украинских маковых шуликах или об украинском кныше, упрощенным рецептом которого поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.
"Кныш – это начиненная паляничка, испеченная из постного или дрожжевого теста. Начинка для кныша отличается в зависимости от региона Украины. Кныши по-гуцульски обычно делают с брынзой, также есть начинки с гречневой кашей и шкварками, квашеной капустой или вареной картофелем" – рассказал известный повар.
Как приготовить кныш с картофелем
Ингредиенты:
- 1 упаковка сыра слайсами (160 г)
- 1 кг слоеного дрожжевого теста (+ мука для подпила)
- 4-5 картофелин
- 1 луковица
- 50 г грецких орехов
- 3 ст. л. масла
- 1 желток (для смазки)
- 1 пучок петрушки
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Очистите 4-5 картофелин, порежьте средними кубиками и сложите в кастрюлю. Залейте водой, добавьте соль по вкусу и варите 20 минут.
- Луковицу очистите и порежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковороду из 3 ст. л. растительного масла и обжарьте лук до мягкости. Измельчите ножом 50 г грецких орехов.
- С готового картофеля слейте воду и разомните в пюре, немного посолите и поперчите по вкусу. Добавьте обжаренный лук и измельченные грецкие орехи. Включите духовой шкаф разогреваться до температуры 180 градусов.
- Откройте упаковку сыра слайсами. Нарежьте слайсы сыра средними кубиками примерно одинакового размера и добавьте в кастрюлю к начинке. Тщательно перемешайте.
- Разделите 1 кг слоеного дрожжевого теста на два одинаковых квадрата, посыпав рабочую поверхность мукой. Разделите начинку и выложите сверху квадраты.
- Заверните тесто от краев до центра, но не доходя до конца, посредине должен остаться промежуток. Скрепите края теста между собой. Так же сделайте и со вторым пирогом.
- Выложите сформированные пироги на противень, застеленный пергаментом. Отделите в мисочку яичный желток и немного взбейте вилкой. С помощью кулинарной кисточки смажьте кныши желтком.
- Поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-45 минут, проверяйте готовность деревянной палочкой. Готовое блюдо посыпьте иссеченной зеленью петрушки.
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