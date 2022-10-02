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Идеально для винегрета и оливье: рецепт вкуснейших маринованных огурцов на салаты (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Для консервации лучше брать банки объемом 0,5 литра
Для консервации лучше брать банки объемом 0,5 литра

Огурчики по этому рецепту идеально подходят для любых салатов и рассольника.

Увы, но не все огурцы вырастают идеально ровными, есть много переросших, кривых и неприглядных плодов. Если вы не успели их съесть в сыром виде, мы предлагаем вам приготовить необычную закатку на зиму — нарезанные кубиками огурцы, которые идеально подойдут специально для добавления в винегрет, оливье или рассольник.

Кулинарный блогер Татьяна огородница поделилась своим рецептом маринованных огурцов на своем ютуб-канале. Стоит отметить, что маринад для этих огурцов сделан весьма пикантным, поэтому есть их "чистыми" смогут только любители солененького.

Маринованные огурцы кубиками: рецепт

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 20 горошин черного перца
  • 1 лавровый лист
  • 4 зуб. чеснока
  • 1 стручок острого перца
  • 1 пуч. укропа
  • 1 лист хрена

Для маринада:

  • 1 л воды
  • 70 г соли
  • 50 г сахара
  • 70 г уксуса

Способ приготовления:

  1. Положите на дно банки 5 горошин черного перца, лавровый лист и порежьте зубок чеснока. Сверху добавьте немного стручкового перца, веточку укропа с зонтиком и лист хрена. После этого плотно заполните банку нарезанными кубиками огурцами.
  2. После вскипятите в чайнике литр воды, и залейте огурцы в банках. Прикройте сверху крышками, плотно укутайте банки махровым полотенцем и оставьте на 20 минут.
  3. По прошествии 20 минут слейте воду из банок в кастрюлю, в которой будете готовить маринад. Также долейте оставшуюся воду из чайника (рецепт рассчитан на литр маринада).
  4. Добавьте 50 граммов сахара и 70 граммов поваренной соли, и доведите маринад до кипения, и подождите пока растворятся соль и сахар. Затем добавьте 70 граммов уксуса и снова доведите маринад до кипения.
  5. Залейте получившийся раствор в банку с огурцами, после чего сразу закатайте крышкой при помощи ключа. Переверните банки вверх ногами, плотно укутайте полотенцем и оставьте до полного остывания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать быстрые маринованные помидоры, которые будут готовы буквально через три часа. А еще узнайте секрет опытных хозяек, как закрыть кабачки на зиму, чтобы они получились сочными и хрустящими.

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#Рецепт #Оливье #Огурцы #Маринованые огурцы #Винегрет