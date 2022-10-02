Идеально для винегрета и оливье: рецепт вкуснейших маринованных огурцов на салаты (видео)
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Огурчики по этому рецепту идеально подходят для любых салатов и рассольника.
Увы, но не все огурцы вырастают идеально ровными, есть много переросших, кривых и неприглядных плодов. Если вы не успели их съесть в сыром виде, мы предлагаем вам приготовить необычную закатку на зиму — нарезанные кубиками огурцы, которые идеально подойдут специально для добавления в винегрет, оливье или рассольник.
Кулинарный блогер Татьяна огородница поделилась своим рецептом маринованных огурцов на своем ютуб-канале. Стоит отметить, что маринад для этих огурцов сделан весьма пикантным, поэтому есть их "чистыми" смогут только любители солененького.
Маринованные огурцы кубиками: рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 20 горошин черного перца
- 1 лавровый лист
- 4 зуб. чеснока
- 1 стручок острого перца
- 1 пуч. укропа
- 1 лист хрена
Для маринада:
- 1 л воды
- 70 г соли
- 50 г сахара
- 70 г уксуса
Способ приготовления:
- Положите на дно банки 5 горошин черного перца, лавровый лист и порежьте зубок чеснока. Сверху добавьте немного стручкового перца, веточку укропа с зонтиком и лист хрена. После этого плотно заполните банку нарезанными кубиками огурцами.
- После вскипятите в чайнике литр воды, и залейте огурцы в банках. Прикройте сверху крышками, плотно укутайте банки махровым полотенцем и оставьте на 20 минут.
- По прошествии 20 минут слейте воду из банок в кастрюлю, в которой будете готовить маринад. Также долейте оставшуюся воду из чайника (рецепт рассчитан на литр маринада).
- Добавьте 50 граммов сахара и 70 граммов поваренной соли, и доведите маринад до кипения, и подождите пока растворятся соль и сахар. Затем добавьте 70 граммов уксуса и снова доведите маринад до кипения.
- Залейте получившийся раствор в банку с огурцами, после чего сразу закатайте крышкой при помощи ключа. Переверните банки вверх ногами, плотно укутайте полотенцем и оставьте до полного остывания.
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