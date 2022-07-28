Как закрыть кабачки на зиму, чтобы они получились сочными и хрустящими: секрет опытных хозяек

Простой рецепт маринованных кабачков сохранит в них хрупкость, аромат и нежный вкус

В разгар сезона кабачков успейте не только приготовить массу вкуснейших сезонных блюд, но и закатать всевозможные закуски из кабачков на зиму. Готовятся они несложно, себестоимость получается низкая, зато зимой, открывая очередную баночку, вы обеспечите себя летними витаминами.

Предлагаем вам простой рецепт консервации, по которому кабачки получаются сочными и хрустящими. Такие овощи отлично подойдут в качестве закуски к любому гарниру, а также в виде ингредиента для винегрета, оливье и других любимых зимних салатов.

Как закатать маринованные кабачки на зиму

Ингредиенты:

· 3 кг кабачков,

· 2 головки чеснока,

· 1 пучок петрушки,

· 1 пучок укропа,

· 1 стакан рафинированного растительного масла,

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· 1 стакан 9%-го уксуса,

· 1 ч. ложка черного молотого перца,

· 1 стакан сахара,

· 2 ст. ложки соли.

Как закатать кабачки на зиму:

1. Кабачки помойте, почистите и нарежьте ломтиками. С молодых кабачков можно не счищать шкурку.

2. Зелень петрушки и укропа помойте и мелко нарежьте.

3. Чеснок почистите и измельчите.

4. К кабачкам добавьте измельченную зелень и чеснок, черный перец, соль и сахар. Влейте уксус и растительное масло.

5. Все хорошенько перемешайте и оставьте настаиваться на 3 часа.

6. Разложите кабачки по подготовленным стерилизованным банкам.

7. Поставьте стерилизоваться на 15 минут.

8. Закатайте кабачки, переверните банки верх дном, накройте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

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