Рецепт маринованного чеснока по-грузински: невероятно вкусный деликатес на зиму

Такая консервация понравится даже тем, кто не любит вкус свежего чеснока

Закрыть на зиму этот пряный продукт можно по традиционному рецепту, и по рецептам других стран: чеснок можно замариновать по-итальянски с ароматными специями, или же по-грузински. О последнем способе маринования чеснока и поговорим.

Готовую заготовку можно потреблять за 1,5-2 месяца, пишут в кулинарном блоге "Моя кулинарная книга" в Инстаграме. За это время чеснок уже хорошо промаринуется.

Как вкусно замариновать чеснок по-грузински

Ингредиенты:

чеснок (сколько влезет в баночки)

по 2 шт. душистого перца в банку

по 5-6 шт. смеси перцев в банку

по 1 лавровому листочку в банку

100 мл кипяченой холодной воды

100 мл уксуса 9%

1 ч.л. соли

1,5 ст.л. сахара (без горки)

Приготовление:

Чеснок чистим. Пока занимаетесь чесноком, надо вскипятить воду из 1 ст.л. соли. Почищенный чеснок ошпариваем кипятком, затем нужно сразу обдать холодной водой. В простерилизованные банки на дно кладем лавровый лист, перцы и выкладываем до верха чеснок. В отдельной посуде смешиваем воду, уксус, соль и сахар и перемешиваем до полного растворения соли и сахара. Заливаем маринадом чеснок, закручиваем крышками и отправляем в холодильник.

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