Рецепт маринованного чеснока по-грузински: невероятно вкусный деликатес на зиму
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Такая консервация понравится даже тем, кто не любит вкус свежего чеснока
Закрыть на зиму этот пряный продукт можно по традиционному рецепту, и по рецептам других стран: чеснок можно замариновать по-итальянски с ароматными специями, или же по-грузински. О последнем способе маринования чеснока и поговорим.
Готовую заготовку можно потреблять за 1,5-2 месяца, пишут в кулинарном блоге "Моя кулинарная книга" в Инстаграме. За это время чеснок уже хорошо промаринуется.
Как вкусно замариновать чеснок по-грузински
Ингредиенты:
- чеснок (сколько влезет в баночки)
- по 2 шт. душистого перца в банку
- по 5-6 шт. смеси перцев в банку
- по 1 лавровому листочку в банку
- 100 мл кипяченой холодной воды
- 100 мл уксуса 9%
- 1 ч.л. соли
- 1,5 ст.л. сахара (без горки)
Приготовление:
- Чеснок чистим. Пока занимаетесь чесноком, надо вскипятить воду из 1 ст.л. соли.
- Почищенный чеснок ошпариваем кипятком, затем нужно сразу обдать холодной водой.
- В простерилизованные банки на дно кладем лавровый лист, перцы и выкладываем до верха чеснок.
- В отдельной посуде смешиваем воду, уксус, соль и сахар и перемешиваем до полного растворения соли и сахара.
- Заливаем маринадом чеснок, закручиваем крышками и отправляем в холодильник.
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