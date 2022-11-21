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Рецепт маринованного чеснока по-грузински: невероятно вкусный деликатес на зиму

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Рецепт маринованного чеснока на зиму
Рецепт маринованного чеснока на зиму. Фото povar

Такая консервация понравится даже тем, кто не любит вкус свежего чеснока

Закрыть на зиму этот пряный продукт можно по традиционному рецепту, и по рецептам других стран: чеснок можно замариновать по-итальянски с ароматными специями, или же по-грузински. О последнем способе маринования чеснока и поговорим.

Готовую заготовку можно потреблять за 1,5-2 месяца, пишут в кулинарном блоге "Моя кулинарная книга" в Инстаграме. За это время чеснок уже хорошо промаринуется.

Как вкусно замариновать чеснок по-грузински

Ингредиенты:

  • чеснок (сколько влезет в баночки)
  • по 2 шт. душистого перца в банку
  • по 5-6 шт. смеси перцев в банку
  • по 1 лавровому листочку в банку
  • 100 мл кипяченой холодной воды
  • 100 мл уксуса 9%
  • 1 ч.л. соли
  • 1,5 ст.л. сахара (без горки)

Приготовление:

  1. Чеснок чистим. Пока занимаетесь чесноком, надо вскипятить воду из 1 ст.л. соли.
  2. Почищенный чеснок ошпариваем кипятком, затем нужно сразу обдать холодной водой.
  3. В простерилизованные банки на дно кладем лавровый лист, перцы и выкладываем до верха чеснок.
  4. В отдельной посуде смешиваем воду, уксус, соль и сахар и перемешиваем до полного растворения соли и сахара.
  5. Заливаем маринадом чеснок, закручиваем крышками и отправляем в холодильник.

Ранее "Телеграф" писал, как быстро замариновать баклажаны. Кушанье получится невероятно вкусным, а насладиться вкусом вы сможете очень быстро.

Теги:
#Чеснок #Консервация #Маринады #Рецепти