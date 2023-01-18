Как замариновать имбирь дома: 10 минут – и готово

Самостоятельно замариновать имбирь – совсем не сложно

Маринованный имбирь – один из самых популярных ингредиентов во всем мире. Благодаря уникальным свойствам он улучшает пищеварение, уменьшает воспалительные процессы, помогает похудеть и согревает в холодное время года. Независимо от того, используется имбирь как добавка к суши, или как гарнир к рыбным и мясным блюдам, эта приправа придаст неповторимый вкус, который невозможно воспроизвести другими ингредиентами. Чтобы замариновать имбирь дома, вам понадобится менее пяти составляющих и совсем немного времени. Кстати, имбирь добавляют также к компотам, вареньям и чаям.

Автор рецепта предложенного на сайте food52.com – уверяет, что такой имбирь получится вкуснее покупного и может храниться в холодильнике до двух недель. Если же вы хотите получить имбирь розового цвета – добавьте ломтик свеклы.

Ингредиенты:

1 большой корень имбиря

1/2 стакана сахара

1/2 стакана воды

1/2 стакана рисового уксуса

1 чайная кровать соли

Приготовление:

Промойте имбирь. С помощью ложки осторожно соскребите кожуру. Нарежьте его тонкими ломтиками с помощью овощечистки. У вас должен быть примерно один стакан нарезанного имбиря. В маленькой кастрюле смешайте вместе сахар, воду, рисовый уксус и соль, подогрейте, чтобы сахар растворился. Доведите до кипения на среднем огне, затем залейте имбирь маринадом . Дайте немного остыть, затем накройте крышкой и поставьте в холодильник на ночь перед подачей.

Вам также будет интересно ознакомиться со статьей о том, что происходит с телом, когда вы добавляете в пищу имбирь, и с перечислением всех полезных свойств этого корня.