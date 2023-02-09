Полчаса и закуска готова: рецепт необычных маринованных помидоров с горчицей
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Быстро, просто и невероятно вкусно!!!
Зачем готовить что-то сложное на закуску, если можно "навороченный" рецепт заменить простым и быстрым, который ничем не уступит по вкусу. К примеру, это могут быть вкусные помидоры по-корейски, или же приготовить маринованные помидоры с чесноком и горчицей всего за 30 минут.
Все что вам нужно будет сделать — это смешать ингредиенты, а затем все вместе с помидорами отправить в холодильник, пишет портал prostoway. Полчаса и вы будете иметь отличную закуску к любым блюдам.
Маринованные помидоры: рецепт
Ингредиенты:
- помидоры – 3 шт.;
- зелень — 15 г;
- французская горчица – 1 ч.л.;
- соль — ½ ч.л.;
- сахар — ½ ч.л.;
- молотый перец — 1 щепотка;
- чеснок – 3 зубка;
- яблочный уксус – 2 ст.л.;
- масло – 3 ст.л.
Способ приготовления:
- Зелень и чеснок измельчите, и смешайте с другими ингредиентами для заправки: горчицей, сахаром, солью, уксусом, растительным маслом.
- Помидоры нарежьте на кружки и положите в заправку. Каждый кусочек должен быть хорошо перемазан.
- Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 мин. Если есть возможность, можете подержать чуть подольше. Будет еще вкуснее.
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