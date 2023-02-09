Полчаса и закуска готова: рецепт необычных маринованных помидоров с горчицей

Быстро, просто и невероятно вкусно!!!

Зачем готовить что-то сложное на закуску, если можно "навороченный" рецепт заменить простым и быстрым, который ничем не уступит по вкусу. К примеру, это могут быть вкусные помидоры по-корейски, или же приготовить маринованные помидоры с чесноком и горчицей всего за 30 минут.

Все что вам нужно будет сделать — это смешать ингредиенты, а затем все вместе с помидорами отправить в холодильник, пишет портал prostoway. Полчаса и вы будете иметь отличную закуску к любым блюдам.

Маринованные помидоры: рецепт

Ингредиенты:

помидоры – 3 шт.;

зелень — 15 г;

французская горчица – 1 ч.л.;

соль — ½ ч.л.;

сахар — ½ ч.л.;

молотый перец — 1 щепотка;

чеснок – 3 зубка;

яблочный уксус – 2 ст.л.;

масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Зелень и чеснок измельчите, и смешайте с другими ингредиентами для заправки: горчицей, сахаром, солью, уксусом, растительным маслом. Помидоры нарежьте на кружки и положите в заправку. Каждый кусочек должен быть хорошо перемазан. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 мин. Если есть возможность, можете подержать чуть подольше. Будет еще вкуснее.

Ранее "Телеграф" делился рецептом хреновины из помидоров и хрена. Делать такую острую закуску просто и быстро.