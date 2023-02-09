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Полчаса и закуска готова: рецепт необычных маринованных помидоров с горчицей

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Рецепт быстрых маринованных помидоров
Рецепт быстрых маринованных помидоров. Фото pexels.com

Быстро, просто и невероятно вкусно!!!

Зачем готовить что-то сложное на закуску, если можно "навороченный" рецепт заменить простым и быстрым, который ничем не уступит по вкусу. К примеру, это могут быть вкусные помидоры по-корейски, или же приготовить маринованные помидоры с чесноком и горчицей всего за 30 минут.

Все что вам нужно будет сделать — это смешать ингредиенты, а затем все вместе с помидорами отправить в холодильник, пишет портал prostoway. Полчаса и вы будете иметь отличную закуску к любым блюдам.

Маринованные помидоры: рецепт

Ингредиенты:

  • помидоры – 3 шт.;
  • зелень — 15 г;
  • французская горчица – 1 ч.л.;
  • соль — ½ ч.л.;
  • сахар — ½ ч.л.;
  • молотый перец — 1 щепотка;
  • чеснок – 3 зубка;
  • яблочный уксус – 2 ст.л.;
  • масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Зелень и чеснок измельчите, и смешайте с другими ингредиентами для заправки: горчицей, сахаром, солью, уксусом, растительным маслом.
  2. Помидоры нарежьте на кружки и положите в заправку. Каждый кусочек должен быть хорошо перемазан.
  3. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 мин. Если есть возможность, можете подержать чуть подольше. Будет еще вкуснее.

Ранее "Телеграф" делился рецептом хреновины из помидоров и хрена. Делать такую острую закуску просто и быстро.

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#Рецепт #Помидор #Закуска